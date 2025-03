Zenés-táncos estéken keltik életre a Gundel hagyományait

A Gundel fénykorában az étterem nem pusztán étkezési lehetőséget jelentett, hanem közösségi találkozóhely, közös élmények születésének színtere volt. Ebbe beletartozott a cigányzene, a tánc és a bálozás is. A Gundel csapata úgy döntött, hogy idén a hagyományos „gundeles” szórakozási lehetőségek közül most visszahozza a táncot. Egy olyan hiánypótló eseménysorozatot hívnak életre, amely elsősorban a 30 év feletti korosztályt célozza meg. Élő zenével átitatott szórakozási lehetőséget kínálnak mindenkinek, aki a mai budapesti kínálatban nem találja meg a számára megfelelő táncos-zenés programot. Az estek nemcsak táncra csábítják a résztvevőket, hanem kulturális élményt is nyújtanak: báli etikett, tánctörténet, sőt a Gundel 130 éves legendái is visszaköszönnek az esteken.

A Gundel csapata elindítja a zenés-táncos esték sorozatát Fotó: Mirkó István

Főszerepben a zene és a tánc a Gundel estjein

Magyary Jenő ügyvezető igazgató a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az első zenés-táncos est április 23-án lesz, majd minden hónap utolsó szerdáján folytatódnak ezek a programok egészen szeptember 24-ig. A helyszín rossz idő esetén az étterem belső tere, jó időben viszont a gyönyörű Gundel Kert lesz.

Ezeken az estéken a zene és a tánc kap főszerepet a gasztronómia mellett – hangsúlyozta az igazgató. – Nem lesz külön menü, minden vendég kedve szerint fogyaszthat a Gundel étlapjáról. Lesz viszont könnyed tánczenét játszó zenekar, házigazda és sok lehetőség a páros táncra. Ha valaki pedig csak nézelődni szeret egy ilyen forgatagban, annak sincs akadálya.

A díjmentes programon való részvételhez csupán az asztalfoglalás ajánlott, de ha van szabad hely, a Gundel minden betérő vendéget szívesen lát – tette hozzá Magyary Jenő. A programok Keleti Andrea táncművész segítségével valósulnak meg, aki ezeken az estéken egy-egy tánc alapjait tanítja meg az érdeklődőknek. Lukács Zsolt műsorvezető révén pedig bepillantást nyerhetnek a bálozás és a tánctörténet rejtelmeibe, Gundel-történeti legendákkal fűszerezve mindezt.

Az Eventrend Group részéről az alapító tulajdonosok, Nagy Gábor és Kőrössy Zoltán elmondták, hogy az estek egyfajta felkészítőt is jelentenek, hiszen a Gundel a következő évben elindítja az első Gundel-bált, ahol a nyári programok résztvevői már magabiztosan léphetnek parkettre.

Mint mondták, ezek a zenés-táncos estek csatlakoznak az Eventrend Group törekvéseihez, ugyanis a cégcsoport az idei évre a közösségépítést tűzte ki zászlajára.