A Gundel-misszió hatása

A kerek évfordulóhoz kapcsolódva az éttermet üzemeltető Eventrend-cégcsoport egyedi CSR projektbe kezdett, amelyről sajtóeseményen tájékoztatta a közönséget. A CSR, a Corporate Social Responsibility rövidítése, amelynek jelentése vállalati társadalmi felelősségvállalás. A program házigazdája Gundel Károly dédunokája, Gundel Takács Gábor volt, aki megidézte a legendás vendéglős örökségét. Hangsúlyozta, hogy ehhez az innováció mellett mindig hozzátartozott a demokratikus szellemiség, a széles nagyközönség iránti nyitottság.

A Gundel misszió ismertetése, Magyary Jenő és Gundel Takács Gábor. Fotó: Bach Máté

A Gundel-misszió

–A Gundel nem csupán egy étterem, hanem a velünk élő történelem része, kulturális és gasztronómiai örökségünk őrzője, amely a legtöbb magyarnak jelent valamit – mondta Magyary Jenő, a Gundel ügyvezető igazgatója. Elmondása szerint Gundel Károly nemcsak tehetséges üzletember és remek ízlésű, kreatív alkotó volt, hanem nagy újító, aki munkássága során szociális érzékenységéről is számtalanszor tanúbizonyságot tett. Az odafigyelés, a megbecsülés fontos pillérei voltak mindig az étteremnek. Ehhez a szellemiséghez kapcsolódik

az étterem legfrissebb innovációja: mostantól a hallás- és látássérültek mélyebben is átélhetik a valódi Gundel-élményt. A felszolgálók megtanulták a vendégek számára legfontosabb tíz jelelési kommunikációt angol és magyar nyelven, illetve a látássérültek még színvonalasabb kiszolgálását segíti az ételek történetét bemutató Braille-írásos étlap. Mindezek mellett pedig az akadálymentes közlekedés is prioritást élvez az étterem területén.

Az Eventrend Group egyik alapító tulajdonosa, Kőrössy Zoltán elmondta, hogy

Gundel Károly azzal a szándékkal működtette az 1894-ben alapított, majd nevére vett városligeti éttermet, hogy annak kapui mindenki előtt nyitva legyenek. A Gundelt olyan hellyé formálta, amit a vendégszeretet, a konyhaművészet, a hagyományőrzés határoz meg, és ahová mindig öröm betérni.

Ez az örökség, amit a mai üzemeltető, az Eventrend is teljes egészében magáénak érez és folyamatosan tovább gazdagít. Az odafigyelés, a megbecsülés fontos pillérei az étteremnek

A Gundel különösen büszke rá, hogy olyan befogadó közösség alkotja a csapatát, amely nap mint azért dolgozik, hogy mindenki jól érezze magát náluk. Ezt a fogyatékkal élők iránt is megnyilvánuló Gundel-vendégszeretetet mutatja a közelmúltban leforgatott kisfilm is, amit többek között A vizsga és a Post Mortem című alkotást is jegyző Bergendy Péter rendező készített. A kisfilm az emocionális értékei mellett edukációs jelentőséggel is bír.

A filmrendező elmondta: a Gundellel közösen megvalósított kisfilm nagyon emberi történet, amely túl azon, hogy bepillantást enged ennek a különleges, nagy múltú és mindig megújulni képes étterem működésébe, az egymás felé fordulás szép példáját is bemutatja, ami a mai világunkban egyre inkább elvesző érték. Pont emiatt fontos, hogy újra és újra emlékeztessük rá magunkat, hogy az odafigyelés mennyire egyszerű cselekedet és mégis micsoda hétköznapi csodákat eredményez.

Az elkészült kisfilmet a tervek szerint fesztiválokra és versenyekre is benevezik az alkotók.

Borítókép: A Gundel mindenkit szeretettel vár (Fotó: Bach Máté)