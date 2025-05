Legfőbb kritikusa a csodás pillanatban sem állta meg, hogy ne szúrjon oda Szoboszlainak

Jamie Carragher az elmúlt hónapokban több alkalommal is kritizálta Szoboszlai Dominik teljesítményét, és a Liverpool legendája hétfőn este is megjegyzést tett a magyar válogatott csapatkapitányára. Szoboszlai a Brighton elleni Premier League-meccsen az első félidő hosszabbításában szerzett ismét vezetést a csapatának: jobb oldalról, a tizenhatos vonala mellől emelt a kapu túlsó oldalába Bart Verbruggen kapus feje felett. A félidei szünetben Carragher a Sky Sports szakértőjeként elemezte a szituációt, amelyet követően a magyar középpályás megerősítette, hogy felesége gyermeket vár.

Jamie Carragher érezte, hogy Szoboszlai Dominik nem így akarta megszerezni a Liverpool vezető gólját Fotó: AFP/Glyn Kirk

– Minél többször visszanézzük a gólt, annál inkább beadásnak tűnik a rúgása. Nem kétséges, hogy a képessége meglenne hasonlóan nagy gólok szerzéséhez, és azt sem tudom, hogy a kapus mit művelt.

Ám a csapattársaival közös gólöröme közben elárulta magát

– vélte a 47 éves exfutballista Szoboszlai góljáról.

A közvetítésben a korábbi angol válogatott Alan Smith szintén elmondta, szerinte sem akart gólt lőni a magyar játékos.

– Senki nem lepődött meg nála jobban azon, hogy a labda a kapuba szállt.

Aztán nagyon laza volt, a karjait a levegőbe emelve próbált úgy tenni, mintha így akarta volna.

Arne Slot vezetőedző a meccs utáni sajtótájékoztatón elmondta, ő elhitte, hogy Szoboszlai kapura szánta a lövést. Utólag kiderült, a középpályás nem akarta titkolni, hogy lövésnek vagy beadásnak szánta a kísérletet, hiszen a mérkőzés után elismerte, hogy lecsúszott a labda a lábáról.

Carragher Szoboszlai mellett Van Dijkról is beszélt

A korábbi Liverpool-védő a jelenlegi csapatkapitánnyal kapcsolatban Slotra is megjegyzést tett, a tréner ugyanis nem szerepeltette honfitársát, Virgil van Dijkot Brightonban.

A holland hátvédnek ezzel megszakadt egy nagy sorozata, az elmúlt 69 bajnokin ugyanis mindig a pályán volt.

Carragher szerint Slot már Van Dijk vezérutódját keresi, ezért nélkülözte, de az edző szerint ez nem igaz.

– Nem azért hagyom most ki, hogy új vezért keressek a védelemben, hiszen Ibrahima Konaté éppen elég tapasztalt. Talán nem annyira, mint Virgil, de egyértelműen képes vezetni a védelmet, ahogyan valószínűleg a francia válogatottban is teszi – mondta Slot a mérkőzés előtt a Sky Sportsnak, majd elárulta, inkább Jarell Quansah érdekében változtatott. – Jarellt a Chelsea ellen Virgil, most pedig Ibou mellett szeretném látni, ezúttal a védelem közepének bal oldalán.

Quansah végig is játszotta a Brighton elleni bajnokit, és az idényben még vasárnap, a Crystal Palace ellen is hasonlóan tehet.