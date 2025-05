Szoboszlai a csodagólja után megkapta a kérdést: kapura lövés volt vagy beadás? + videó

Amint arról beszámoltunk, a Liverpool már a kilencedik percben vezetett Harvey Elliott találatával, és bár a hazaiak egyenlítettek, az első félidő ráadásában Szoboszlai Dominik egy remek szabadrúgás-variáció után 13 méterről jobbról, a tizenhatos oldalától a hosszú sarokba emelte a labdát. A Spíler1 csatornán is úgy kommentálták, hogy ez egy csodálatos gól volt, és tényleg! Majd a magyar válogatott csapatkapitánya a gólörömével (egyik ujját a szájába tette, a labdát pedig a hasához a meze alá) mindenkivel tudatta, hogy feleségével gyermekáldás előtt állnak. Szoboszlai amúgy szezonbeli 48. mérkőzésén a Liverpoolban kilenc gólpassz mellett nyolcadszor volt eredményes.

Szoboszlai Dominik góljával 2-1-re vezetett a Liverpool

A 63. percben Curtis Jones váltotta a magyar középpályást, ami után a hazaiak a maguk javára fordították az összecsapást: előbb Mitoma, majd a csereként beállt Hinshelwood talált be, így a Brighton 3-2-re győzött.

Szoboszlai: De azért nagyon örülök, hogy bement a kapuba

– Nem mondom, hogy nagyon szomorúak vagyunk, de nem olyan eredmény született, mint amit elképzeltünk – nyilatkozta Szoboszlai Dominik. – Nem szeretünk veszíteni, nyerni akartunk, és nagyjából a 70. percig jól is álltunk, de a vége másképpen alakult. Egy nagyon jó Brighton volt az ellenfelünk, amely végül több gólt szerzett nálunk. Ők még küzdenek azért, hogy nemzetközi kupában indulhassanak, mi már bajnokok vagyunk, ám az előző fordulóban az Arsenal ellen is mindent beleadtunk. (Az a meccs 2-2-re végződött – a szerk.) Így lesz vasárnap a záró fordulóban is, hazai pályán mindenképpen nyerni szeretnénk – utalt a Liverpool vasárnapi, Crystal Palace elleni meccsére Szoboszlai Dominik.

A riporter kiemelte, hogy a találkozón nagyon sok szép jelenet volt, mint például Szoboszlai gólja is, de rákérdezett, hogy honfitársunk valóban kapura akarta-e lőni a labdát. A Liverpool legendája, a televíziós szakértőként dolgozó Jamie Carragher, aki már sokszor kritizálta Szoboszlait, azt mondta, hogy az a lövés valójában beadás volt. S kiderült, hogy igaza van.

– Őszintén megmondom, hogy nem a kapura céloztam, ez egy beadás lett volna. De azért nagyon örülök, hogy bement a kapuba – mondta mosolyogva Szoboszlai Dominik.