Törölték az Arsenal legnagyobb szurkolói oldalának Liverpool-ellenes bejegyzését

A Liverpool és a Brighton összecsapásán Szoboszlai Dominik kétségkívül pályafutása egyik legemlékezetesebb találatát szerezte, hiszen az ezt követő gólörömével árulta el, hogy hamarosan édesapa lesz. A lefújás után pedig bevallotta, hogy a zseniális lövése valójában egy lecsúszott beadás volt. A gólja, amivel a Liverpool 2-1-re vezetett, a Vörösök bánatára még a pontszerzéshez sem volt elegendő, mert a Brighton – amikor Szoboszlai már nem volt a pályán – fordított, és 3-2-re győzött.

Arne Slot, a Liverpool és Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője Fotó: Peter Powell/AFP

A Liverpool csapata már bajnokként egyértelműen leeresztett a Premier League hajrájára, a legutóbbi három meccsén csak egy pontot szerzett. A 35. fordulóban 3-1-re kikapott a Chelsea otthonában, majd otthon 2-0-s vezetés után 2-2-re végzett az Arsenal ellen, és ezután jött most a 3-2-es brightoni vereség. Azt követően, hogy Szoboszlai Dominikék a múlt héten Dubajban lazítottak, és csak pénteken álltak edzésbe. Nem meglepő, hogy a Liverpool szurkolói közül most sokan elégedetlenkednek.

A bajnok Liverpool idén kevesebb ponttal zár, mint tavaly az ezüstérmes Arsenal

A tabellán második helyen álló, a Pool idei legkomolyabb vetélytársának számító Arsenal drukkerei pedig nem hagyják ki a ziccert, hogy beszóljanak Szoboszlaiéknak. A londoniak azzal heccelik a bajnokcsapatot, hogy tavaly még ezüstérmesként is több pontot szereztek, mint amennyivel Szoboszlaiék idén bajnokok lehetnek. Az elmúlt évben az Arsenal 89 ponttal lett második a Manchester City (91) mögött, most a Liverpoolnak csak 83 pontja van. Vagyis ha vasárnap az Anfielden nyernek az FA Kupa-győztes Crystal Palace ellen, akkor is csak 86 pontjuk lehet.

Az X-en 938 ezer követővel rendelkező AFTV, amely az Arsenal legnagyobb szurkolói csatornája, a Liverpool hétfői veresége után az alábbi bejegyzést osztotta meg:

Kerestek egy fotót, amelyen Arne Slot dühöng, mellette viszont az Arsenal trénere, Mikel Arteta nagyon örül, és az Ágyúsok azt tudatták, hogy ami a Liverpoolnak a plafon, az az Arsenalnak a padló. Ám ezt a bejegyzést azóta az X-ről és a Facebookról is törölték. Talán úgy gondolják, ez nem egy fair play-díjas megnyilvánulás. Egyébként pedig az Arsenalnak jelenleg csak 71 pontja van…