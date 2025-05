„Szégyen” – forrnak az indulatok a Liverpool mai meccse előtt

Még nincs vége az idénynek, de a Liverpool csapattagjai már úgy viselkednek, mintha nyaralnának. Legutóbb május 11-én lépett pályára a csapat, amikor 2-0-s előnyről 2-2-t játszott a Premier League-ben második helyezett Arsenal elleni rangadón, majd utána Szoboszlaiék Dubajba utaztak a bajnoki címet ünneplő bulimaratonra. Pénteken már újra az edzőközpontban volt mindenki, papíron azért, hogy megkezdjék a felkészülést a Brighton elleni ma esti meccsre.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool ma a Brighton ellen játszanak. Fotó: AFP/Peter Powell

– A fiúk megérdemeltek néhány szabadnapot, hosszú szezonon vagyunk túl – nyilatkozta Arne Slot vezetőedző. – Az idény végén meg kell találni a megfelelő egyensúlyt, hogy mentálisan frissek legyünk. Azt hiszem, az őszinte válasz az, hogy igen, nehezebb motiválni a játékosokat. De három nap elég arra, hogy a játékosok fizikálisan készen álljanak a mérkőzésekre.

Ezután robbant a bomba, mert a bulizás nem ért véget

Csakhogy Slot megnyugtatónak ható nyilatkozata után heves indulatokat váltott ki Angliában, hogy az elmúlt hétvégén odahaza is folytatódott a partiláz: a lejáró szerződéssel a nyáron távozó Trent Alexander-Arnold szervezett búcsúbulit „Summer of 66” néven, amelyen a keret színe-java (beleértve Arne Slot vezetőedzőt is) tiszteletét tette. Ez már sokaknál kiverte a biztosítékot, főleg, hogy a képek tanúsága szerint az eseményre a Liverpool edzőközpontjában kerülhetett sor.

Videó Alexander-Arnold hétvégi búcsúbulijáról:

More footage of ‘Summer of 66’ Trent Alexander-Arnold leaving party. LFC went all out. pic.twitter.com/dx0N5W62Ja — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) May 18, 2025

A Daily Mail cikke szerint a dühös szurkolók egy része teljesen kiakadt, volt, aki szégyennek, más undorítónak nevezte a fesztivált. Mint ismert, a Liverpool-drukkerek kikeltek, amiért a saját nevelésű Alexander-Arnold ingyen távozik a csapattól, és feltehetően a Real Madridba igazol. Emiatt a legutóbbi, Arsenal elleni hazai meccsen kifütyülték őt az Anfielden, amit több csapattársa, köztük Szoboszlai Dominik sem értett meg.

Slot igyekezett árnyalni a képet, miért adott lehetőséget a csapatnak a bulizásra: – Ne feledjük, hogy ezeknek a játékosoknak soha nem volt pár szabadnapjuk sem a szezon során, mivel sokáig az FA-kupában, a Ligakupában és a Bajnokok Ligájában is szerepeltünk a Premier League mellett. Tehát míg más csapatoknak talán volt néhány szabadnapjuk, nálunk ez szinte soha nem fordult elő.

Hogyan tud teljesíteni a már bulizó, motiválatlan Liverpool?

A legérdekesebb kérdés a Brighton elleni meccs előtt az, hogy az elmúlt héten már javarészt a bulizás oltárán áldozó Liverpool milyen teljesítményre lehet képes a Brighton ellen, főleg annak fényében, hogy maga Slot is motivációs kihívásokról beszélt.

A meccsnek nincs különösebb tétje, Szoboszlaiék már bajnokok, az ellenfél pedig a kilencedik helyen áll, és sem a nemzetközi kupás helyekre, sem a kiesésre nincs már esélye.

A Liverpool-szurkolók szemében azért mégiscsak van tétje a meccsnek: az, hogy be tudják-e fogni a rivális Arsenal-szurkolók száját.

A londoniak ugyanis azzal heccelik a bajnokcsapatot, hogy tavaly még ezüstérmesként is több pontot szereztek, mint amennyivel Szoboszlaiék idén bajnokok lehetnek. Ez még igaz is lehet: tavaly az Arsenal 89 ponttal lett második, most a Liverpool két meccsel a vége előtt 83 pontot számlál. Azaz, ha a Brighton otthonában nem nyernek Szoboszlaiék, már biztosan kevesebb pontjuk lesz a végén, mint a tavalyi Arsenalnak.

– Szerintem 100 százalékig koncentráltnak kell lennünk, fontos meccsként kell tekintenünk rá, ami néhány játékos számára így is van, mivel néhányan közülünk nem játszottak annyit ebben az idényben – nyilatkozta Harvey Elliott a Brighton elleni meccsről.

A 22 éves középpályás mindössze 265 percet játszott ebben az idényben a Premier League-ben, és most ő is nagyobb szerepet kaphat az utolsó két találkozón.

– Azt hiszem, leginkább magunkért játszhatunk, hogy megmutassuk, miért lettünk bajnokok – jelezte Elliott, hogy győzelemre készülnek a Brighton ellen is.

