Arne Slot és a Liverpool szurkolói sem hittek Szoboszlainak + videó

Arne Slot a fejéhez kapott Szoboszlai góljának pillanatában

Sokatmondó az a felvétel is, amelyen Arne Slot reakciója látható a gól pillanatában.

– Arne Slot már nyolc gólt látott Szoboszlaitól ebben az idényben a Liverpool színeiben, de most hitetlenkedve nézte, mi történt a pályán! Úgy tűnt, a 24 éves játékos szabadrúgást készül beívelni, de ehelyett odapasszolta a labdát a mellette álló 19-es számú játékoshoz, aki meglepte a Brighton védelmét, és visszapasszolt Szoboszlaihoz. Úgy tűnt, mintha a magyar középpályás be akarta volna adni a labdát a hosszú sarok felé, de a labda váratlanul átszállt Bart Verbruggenen, és a kapu távoli sarkában landolt. Egyszerűen szenzációs gól volt, amely még a gólszerzőt is meglepte, legalábbis az arckifejezése erről árulkodott.

A Liverpool technikai zónájában Arne Slot azonnal a fejéhez kapott a döbbenettől, miközben nézte, ahogy a 8-as számú játékosa betalál a félidő hajrájában!

– olvasható a liverpooli empireofthekop.com cikkében.

Az alábbi elkapott pillanat ékes bizonyíték arra, hogy Szoboszlai Dominik gólja Arne Slotot is „átverte”, a játékosa vallomása így neki is nagy meglepetés lett, ezt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón is megerősítette.