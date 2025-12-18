Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarország számára nem járható út, hogy közös hitelből finanszírozzuk Ukrajnát

BrüsszelOrbán Viktoruniós csúcs

Orbán Viktor: Mattot adni, három lépésben + videó

A magyar miniszterelnök a csütörtöki, sorsdöntő uniós csúcs előtt elmondta mi a stratégiája a mai napra. Orbán Viktor háromlépéses tervvel érkezik a csúcstalálkozóra, amivel mattot ad a háborúpárti uniós vezetőknek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 10:12
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója előtt Brüsszelben 2025. december 18-án
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója előtt Brüsszelben 2025. december 18-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor miniszterelnök a sorsdöntő brüsszeli csúcsra menet kérdésekre válaszolt. Kifejtette, hogy azt tervezi, hogy mi lesz az öt mondat, amit a megfelelő pillanatban elő kell vezetnie és körülbelül kikre számíthat, akik mellette és kikre, akik majd ellene fognak beszélni. 

Orbán Viktor kifejtette, hogy mattot adni, három lépésben – ennyi a stratégia
Orbán Viktor kifejtette, hogy mattot adni, három lépésben – ennyi a stratégia (Fotó: MTI)

Emellett azon gondolkodik, hogy második lépésben mit tesz majd, amire a többiek ismét lépnek valamit, 

és akkor én majd egy utolsó mozdulattal meg megnyerem a vitát.

Kifejtette, hogy erre szokott gondolni. 

Jól haladunk, mert a befagyasztott vagyon ügye, úgy látom, hogy elesett. Van már elegendő szövetségesünk ahhoz – amit úgy neveznek, hogy blokkoló kisebbség –, hogy egy ilyen tragikus döntést, mint az orosz befagyasztott vagyont elvétele, majd átadása Ukrajnának, és ezzel beszálljunk a háborúba, megakadályozzunk. Ezt el kell kerülnünk.

A kormányfő elmondta, hogy tegnap tárgyaltak egész nap és van elegendő ország ahhoz, hogy az orosz vagyon elkobzásával kapcsolatos brüsszeli terveket meg tudják akadályozni. 

Ez jó hír, az első győzelmi esély megvan, most már csak be kell váltani. Aztán majd meglátjuk, hogy lesz tovább

– emelte ki Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

