Robbie Keane kérését megtagadták a sportszerűtlen belgák, a Genk fenyegeti a Fradit

A Genk a skót Rangers otthonában győzött 1-0-ra, a Fradi a cseh Viktoria Plzen ellen ikszelt hazai pályán, innen folytatják a csapatok egymás ellen ma este 21 órakor az Európa-liga második fordulójában. Robbie Keane a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón elmondta, hogy ha tudják hozni a Plzen elleni második félidős formát, akkor jó eredményt érhetnek el a Genk otthonában, majd igazán sportszerűtlen dolog történt. A Fradi edzője nem nézhette meg a pályát.

A Genk edzője, Thorsten Fink unta a Fradi elleni sajtótájékoztatót? Azért figyelmeztette Robbie Keane csapatát. Fotó: JILL DELSAUX / BELGA MAG

Erről az Origo helyszíni tudósítása számolt be. Mint írják: „a sajtótájékoztatót követően megtagadták Keane kérését az ügyben, hogy kimenne megnézni a pályát mielőtt visszamenne a szállásra. A hivatalos indok az volt, hogy a belga szurkolók valamilyen koreográfiával készülnek csütörtök estére, éppen azt készítik elő és nem akarják, hogy bárki meglássa a dolgot.”

Az UEFA is kíváncsi lehet, miért tagadták meg Keane kérését a belgák

Sportszerűtlen húzásnak is nevezhetjük, hogy megtagadták Keane kérését a belgák. Az indok pedig különösen érdekes annak fényében, hogy a Genk feje fölött az UEFA kardja lebeg: az európai szövetség keményen lesújthat a belga csapatra, ha a szurkolói a Fradi ellen újra balhéznak.

A Genk két éve épp a Ferencváros ellen játszotta a legutóbbi hazai meccsét az európai főtáblán, és akkor a belga drukkerek tűzijátéka sokba került: pénzbírságot és felfüggesztett szektorbezárást kapott a klub. Miután az elmúlt hétvégén a belga bajnokságban újra nagy balhét csináltak a Genk ultrái, a belgák aggódnak, hogy a Fradi ellen a legkisebb felfordulás is komoly UEFA-szankciót hozhat maga után.