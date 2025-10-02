Robbie Keane kérését megtagadták a sportszerűtlen belgák, a Genk fenyegeti a Fradit

Rendkívüli

Nyomozás indulhat az álhírbotrány egyik kirobbantója ellen

A Ferencváros labdarúgócsapata ma este Belgiumban folytatja szereplését az Európa-liga alapszakaszának második fordulójában. Az ellenfél a Genk lesz, amely a meccset megelőző sajtótájékoztató után kissé sportszerűtlenül megtagadta Robbie Keane kérését: a Fradi edzője nem nézhette meg a pályát. Eközben a Genk német edzője, a korábbi BL-győztes Thorsten Fink túlontúl is magabiztos kijelentést tett a meccs előtt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 6:58
Robbie Keane, a Fradi edzője nem nézhette meg a Genk pályáját, a belgák megtagadták a kérését Fotó: JILL DELSAUX Forrás: BELGA MAG
A Genk a skót Rangers otthonában győzött 1-0-ra, a Fradi a cseh Viktoria Plzen ellen ikszelt hazai pályán, innen folytatják a csapatok egymás ellen ma este 21 órakor az Európa-liga második fordulójában. Robbie Keane a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón elmondta, hogy ha tudják hozni a Plzen elleni második félidős formát, akkor jó eredményt érhetnek el a Genk otthonában, majd igazán sportszerűtlen dolog történt. A Fradi edzője nem nézhette meg a pályát.

A Genk edzője, Thorsten Fink unta a Fradi elleni sajtótájékoztatót? Azért figyelmeztette Robbie Keane csapatát
A Genk edzője, Thorsten Fink unta a Fradi elleni sajtótájékoztatót? Azért figyelmeztette Robbie Keane csapatát. Fotó: JILL DELSAUX / BELGA MAG

Erről az Origo helyszíni tudósítása számolt be. Mint írják: „a sajtótájékoztatót követően megtagadták Keane kérését az ügyben, hogy kimenne megnézni a pályát mielőtt visszamenne a szállásra. A hivatalos indok az volt, hogy a belga szurkolók valamilyen koreográfiával készülnek csütörtök estére, éppen azt készítik elő és nem akarják, hogy bárki meglássa a dolgot.”

Az UEFA is kíváncsi lehet, miért tagadták meg Keane kérését a belgák

Sportszerűtlen húzásnak is nevezhetjük, hogy megtagadták Keane kérését a belgák. Az indok pedig különösen érdekes annak fényében, hogy a Genk feje fölött az UEFA kardja lebeg: az európai szövetség keményen lesújthat a belga csapatra, ha a szurkolói a Fradi ellen újra balhéznak.

A Genk két éve épp a Ferencváros ellen játszotta a legutóbbi hazai meccsét az európai főtáblán, és akkor a belga drukkerek tűzijátéka sokba került: pénzbírságot és felfüggesztett szektorbezárást kapott a klub. Miután az elmúlt hétvégén a belga bajnokságban újra nagy balhét csináltak a Genk ultrái, a belgák aggódnak, hogy a Fradi ellen a legkisebb felfordulás is komoly UEFA-szankciót hozhat maga után.

Szóval az UEFA is kíváncsi lehet, milyen szurkolói koreográfia készül, ami miatt a Fradi edzője nem nézhette meg a pályát a mai meccs előtt.

A Genk edzője nagyon magabiztos a Fradi ellen – talán túlságosan is?

Thorsten Fink, a Genk edzője a belga sajtóban erős nyilatkozattal került be a hírekbe a Fradi elleni meccs előtt. A játékosként a Bayern München színeiben BL-győztes német edzőt így idézi az egyik nagy belga sportoldal, Voetbalprimeur.be a cikke címében:

„Folytatjuk a győzelmi sorozatot a Ferencváros ellen hazai pályán” – jelentette ki Fink némileg fenyegetően.

A Genk „sorozata” azért nem olyan veretes egyelőre, mindössze két meccsből áll. Az elmúlt hétvégén egy hosszabbításban szerzett góllal győzték le 2-1-re a St. Truident, előtte pedig a Rangers otthonában arattak kétségkívül bravúrgyőzelmet az El-ben. Azelőtt viszont egymás után két vereség volt a mérleg…

– A hangulat az öltözőben mindig is nagyon jó volt, amit a játékosok két nagyon nehéz idegenbeli meccsen is megmutattak. Ezt a győzelmi sorozatot szeretnénk hazai pályán a Ferencváros ellen is folytatni. Nagy az önbizalmunk a második európai találkozó előtt. Természetesen a három pontért megyünk, és az öltözőben is érződik, hogy két egymás utáni győzelem önbizalmat ad – bizonygatta a Genk német edzője.

Ma 21 órától kiderül: a Genk–Fradi El-meccsről a Magyar Nemzet élőben frissülő cikkben számol be.

Meddig jut a Fradi?

Pokol Béla
idezojelekkibertér

Politikai háború a kibertérben

Pokol Béla avatarja

Már nem a tömegmédia támogatása döntő a politikai versenyben, hanem az influenszerek podcastjei, az internetes videós interjúk.

