A Fradi edzője ismét elővette a magyarkártyát, de Lisztes Krisztián is téma volt Belgiumban

Komoly erőpróba előtt áll csütörtökön az Európa-liga alapszakaszának második fordulójában a belga Genk vendégeként a magyar bajnoki címvédő Ferencváros (21.00, tv.: M4 Sport), amely legutóbb februárban szenvedett idegenben vereséget. Robbie Keane vezetőedző csapata több mint hét hónapja, az El előző kiírásának egyenes kieséses szakaszában kapott ki legutóbb vendégként: február 20-án a Viktoria Plzen 3-0-s sikere az FTC búcsúját jelentette a nyolcaddöntőbe kerülésért vívott párharc visszavágóján.

Robbie Keane, a Fradi edzője a csütörtöki Európa-liga mérkőzés előtt Genkben

Fotó: JILL DELSAUX / BELGA MAG

Az Európa-liga első idegenbeli meccse vár a Fradira

A Fradi a sorsolás szeszélye folytán múlt csütörtökön épp a Plzen ellen kezdte a mostani főtáblás szereplést, és a Groupama Arénában 1-1-et játszott a csehekkel, majd vasárnap a bajnokságban 2-0-ra legyőzte Győrben az ETO FC-t. A szerda esti sajtótájékoztatón Robbie Keane vezetőedző és Toon Raemaekers vett részt. A belga Toon Raemaekers lényegében hazajött, elmondta, örül neki, hogy Genkben lehet, mert a családtagjainak így nem kell sokat utazniuk ahhoz, hogy lássák őt.

– Minden meccs más és más az Európa-ligában, de itt nincs könnyű mérkőzés – mondta Robbie Keane. – Remélhetőleg a Genk ellen az elejétől tudunk majd dominálni, ami nem lesz könnyű, de ez lesz a feladatunk. A belga futball ismert a jó átmeneteiről, a Genk fiatalos, energikus csapat, de ha tudjuk hozni a Plzen elleni második félidős formát, vagy amit a hétvégén mutattuk, akkor nagyon jó meccset tudunk velük majd játszani.

Néhány éve kaptam egy állásajánlatot egy itteni csapattól, nem árulom el, melyiktől, ezért tanulmányoztam az itteni bajnokságot, és így ismerem az erősségeit az itteni futballnak, ami előny lehet a számunkra.

Talán a legnehezebb a játékosok fittségét biztosítani az ötmagyaros szabály betartása miatt, de egyelőre bírjuk a tempót, az Európa-ligában van lehetőség bárkit játszatni. Lisztes Krisztián kapcsán pedig azt mondhatom, hogy az erőnléti edzőkkel dolgozik, sérülten jött ide vissza hozzánk, pár edzés után ráadásul ismét megsérült, de szerintem talán pár hét, amíg visszajöhet velünk együtt edzeni, de aztán, hogy utána mennyi idő kell neki, hogy pályára is lépjen, az az ő érdekében akkor lesz, amikor teljesen készen áll arra, hogy újra focizzon.