  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • A Fradi edzője ismét elővette a magyarkártyát, de Lisztes Krisztián is téma volt Belgiumban
Európa-liga csoportkörFradiGenk

A Fradi edzője ismét elővette a magyarkártyát, de Lisztes Krisztián is téma volt Belgiumban

Egy hete hazai pályán döntetlennel rajtolt a Ferencváros az Európa-ligában, csütörtökön a belga Genk otthonában folytatja a sorozatot. Robbie Keane vezetőedző korábban egy állásajánlat miatt alaposan tanulmányozta a belga futballt, és azt szeretné, ha a csapata az első perctől kezdve uralná a mérkőzést. Az ellenfél vezetőedzője, Thorsten Fink erős csapatnak tartja a Ferencvárost, amelynek a játékosai közül Naby Keitát és Varga Barnabást emelte ki.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 20:27
Európa-liga
Cebrail Makreckis (balra) és Christopher Bonsu Baah összecsapása a Fradi és a belga Genk 2023-as Konferencialiga-mérkőzésén Fotó: NIKOLA KRSTIC Forrás: BELGA MAG
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komoly erőpróba előtt áll csütörtökön az Európa-liga alapszakaszának második fordulójában a belga Genk vendégeként a magyar bajnoki címvédő Ferencváros (21.00, tv.: M4 Sport), amely legutóbb februárban szenvedett idegenben vereséget. Robbie Keane vezetőedző csapata több mint hét hónapja, az El előző kiírásának egyenes kieséses szakaszában kapott ki legutóbb vendégként: február 20-án a Viktoria Plzen 3-0-s sikere az FTC búcsúját jelentette a nyolcaddöntőbe kerülésért vívott párharc visszavágóján.

Európa-liga
Robbie Keane, a Fradi edzője a csütörtöki Európa-liga mérkőzés előtt Genkben
Fotó: JILL DELSAUX / BELGA MAG

Az Európa-liga első idegenbeli meccse vár a Fradira

A Fradi a sorsolás szeszélye folytán múlt csütörtökön épp a Plzen ellen kezdte a mostani főtáblás szereplést, és a Groupama Arénában 1-1-et játszott a csehekkel, majd vasárnap a bajnokságban 2-0-ra legyőzte Győrben az ETO FC-t. A szerda esti sajtótájékoztatón Robbie Keane vezetőedző és Toon Raemaekers vett részt. A belga Toon Raemaekers lényegében hazajött, elmondta, örül neki, hogy Genkben lehet, mert a családtagjainak így nem kell sokat utazniuk ahhoz, hogy lássák őt.

– Minden meccs más és más az Európa-ligában, de itt nincs könnyű mérkőzés – mondta Robbie Keane. Remélhetőleg a Genk ellen az elejétől tudunk majd dominálni, ami nem lesz könnyű, de ez lesz a feladatunk. A belga futball ismert a jó átmeneteiről, a Genk fiatalos, energikus csapat, de ha tudjuk hozni a Plzen elleni második félidős formát, vagy amit a hétvégén mutattuk, akkor nagyon jó meccset tudunk velük majd játszani.  

Néhány éve kaptam egy állásajánlatot egy itteni csapattól, nem árulom el, melyiktől, ezért tanulmányoztam az itteni bajnokságot, és így ismerem az erősségeit az itteni futballnak, ami előny lehet a számunkra.

Talán a legnehezebb a játékosok fittségét biztosítani az ötmagyaros szabály betartása miatt, de egyelőre bírjuk a tempót, az Európa-ligában van lehetőség bárkit játszatni. Lisztes Krisztián kapcsán pedig azt mondhatom, hogy az erőnléti edzőkkel dolgozik, sérülten jött ide vissza hozzánk, pár edzés után ráadásul ismét megsérült, de szerintem talán pár hét, amíg visszajöhet velünk együtt edzeni, de aztán, hogy utána mennyi idő kell neki, hogy pályára is lépjen, az az ő érdekében akkor lesz, amikor teljesen készen áll arra, hogy újra focizzon.

A Genk nem ismeretlen ellenfél

A négyszeres belga bajnok Racing Genk a Konferencia-liga 2023/24-es kiírásában a Ferencvárossal azonos csoportban szerepelt, s mindkétszer döntetlent játszott (0-0, 1-1) budapesti riválisával. A limburgi együttes most a 16 csapatos belga élvonalban kilenc forduló után a kilencedik helyen áll, otthon pedig egyelőre nem nagyon megy neki a játék, a bajnokságban négy hazai meccséből csupán egyet nyert meg, az El selejtezőjében pedig augusztus végén 2-1-re kikapott a lengyel Lech Poznantól. Ez a vereség ugyanakkor nem nagyon viselte meg a belgákat, mivel a párharc első találkozóját 5-1-re nyerték Poznańban.

A Genk Glasgowban már nyerni tudott

Thorsten Fink, a KRC Genk vezetőedzője szerint bár a futballban minden lehetséges, de házigazdaként mindent meg fognak tenni azért, hogy legyőzzék a Ferencvárost. Az 57 éves német szakember a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, miután a múlt heti elsőkörös találkozójukon Glasgow-ban, a Rangers otthonában sikerült 1-0-ra nyerniük, ha most otthon az FTC ellen is diadalmaskodnak, akkor növelik az esélyüket arra, hogy továbbjussanak az egyenes kieséses szakaszba. 

Európa-liga
Thorsten Fink, a Genk edzője
Fotó: JILL DELSAUX / BELGA MAG

– A Ferencváros nagyon jó csapat, kifejezetten jó játékosokkal a keretében, említhetném példaként Naby Keitát, vagy a támadók közül Varga Barnabást. 

A tizenhatosunkon belüli védekezésünknek kifogástalanul kell működnie, mert az ellenfelünk beívelései és pontrúgásai veszélyesek, ezekre mindenképpen figyelnünk kell

 – mondta a játékosként 2001-ben a Bayern Münchennel Bajnokok Ligája-győztes szakember. 

További érdekes párosítások

A sorozat egyik nagy esélyesének tartott AS Roma hazai pályán a francia Lille ellen folytathatja a menetelését. A Farkasok remekül kezdték a szezont a nyáron kinevezett új vezetőedző, Gian Piero Gasperini irányításával, ugyanis a Serie A-ban négy győzelemmel és egy vereséggel rajtoltak, így csak rosszabb gólkülönbségükkel szorulnak az AC Milan és a címvédő Napoli mögé. A fővárosiak ráadásul egy másik francia csapat, a Nice idegenbeli legyőzésével kezdtek múlt héten a második számú európai kupasorozatban, most pedig az a Lille lesz a vendégük, amely a Ligue 1 előző két fordulójában kikapott. 

Az ezúttal Genkben pályára lépő Ferencváros előző ellenfele, az idén nyolcaddöntős cseh Viktoria Plzen a budapesti döntetlen után a svéd Malmőt fogadja.

A magyar bajnok a három hét múlva esedékes harmadik körben a Red Bull Salzburghoz látogat, az osztrákokra csütörtökön igencsak nehéz feladat vár a francia Olympique Lyon otthonában.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMárki-Zay Péter

Hadházy és a kémkúp

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.