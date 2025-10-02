Az UEFA lesújthat a Genk–Fradi meccsen, rettegő családokról írnak a belgák

Rendkívüli

  Magyar Nemzet
Óriási balhé volt a Genk legutóbbi meccsén, amely félbe is szakadt a csapat szurkolóinak agressziója miatt, amit a belga klub élesen elítélt és kőkemény büntetést is bejelentett. De ez nem minden: a belga sajtó szerint az UEFA árgus szemekkel figyeli a rettegő családokról és gyerekekről kommunikáló Genk Fradi elleni, mai Európa-liga-mérkőzését. Ha a Ferencváros ellen is balhé lesz, az UEFA most a két évvel ezelőtti Genk–Fradi meccs miatt is lesújthat.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 5:40
A Genk szurkolói balhéznak, a Fradi elleni Európa-liga meccsen az UFEA is lesújthat Fotó: JILL DELSAUX Forrás: BELGA MAG
A Genk legutóbb 2023 őszén éppen a Fradi ellen játszott hazai pályán nemzetközi kupa főtáblás meccset, és az akkori 0-0-nak a két csapat ma este, 21 órakor kezdődő összecsapásán is nagy jelentősége lehet. Két éve a Konferencialiga csoportkörében nagy balhé kísérte a Ferencváros belgiumi vendégjátékát, mivel a hazai szurkolók tiltott pirotechnikai eszközöket használtak, ami miatt a Genk büntetést kapott az UEFA-tól: 20 ezer eurót kellett befizetnie, plusz feltételes szektorbezárást helyeztek kilátásba. A belga sajtó most attól fél, hogy a Fradi elleni újabb, ezúttal Európa-liga-főtáblás meccs után életbe is léphet az UEFA szankciója.

A Genk ultrái csinálták a balhét a hétvégén, a klub UEFA-szankciótól fél a Fradi elleni Európa-liga meccsen
A Genk ultrái csinálták a balhét a hétvégén, a klub UEFA-szankciótól fél a Fradi elleni Európa-liga-meccsen. Fotó: Belga Mag/Bruno Fahy

A félelem nem alaptalan, hiszen a Genk szurkolói az elmúlt hétvégi, St. Truiden elleni limburgi derbin is balhéztak a belga bajnokságban. Mint arról korábban beszámoltunk, a Fradi El-ellenfele egy 95. percben szerzett góllal nyerte meg 2-1-re a rangadót, ám a hajrában 20 percre félbe is szakadt a VAR-botránnyal, piros lappal és érvénytelenített góllal is fűszerezett találkozó a genki ultrák rendbontása miatt.

A Genk arcot elfedő maszkot viselő huligánjai petárdáztak, elhagyták a helyüket és tovább pirotechnikai eszközöket vetettek be, ami miatt a 87. percben megállt a játék.

A belga sportlap, a Voetbalprimeur.be több cikkben is foglalkozott a hétvégi botránnyal, és megállapította, hogy a Fradi elleni mai mérkőzést a történtek fényében az UEFA árgus szemekkel figyelheti.

Rettegő családok és gyerekek, a Genk a saját szurkolóinak ment neki

A belga lap idézi a Genk éles hangvételű közleményét, amelyben a klub elítéli saját szurkolóinak agresszív viselkedését.

„A KRC Genk a mindenki számára biztonságos futballélmény mellett áll ki, a kemény magtól a gyermekes családokig. Vasárnap ezt az élményt néhány egyén viselkedése tönkretette. Amikor családok és gyerekek rettegve ülnek a stadionban, akkor egy piros vonalat messze átlépünk” – olvasható a klub közleményében.

Ezek nem csak üres szavak, a Genk ugyanis megbüntette a saját szurkolóit: az együttes a vasárnapi balhé után bejelentette, hogy a St. Truiden elleni idegenbeli visszavágóra egyetlen vendégdrukker sem teheti be a lábát. Mint írják, a rivalizálás mostanra kezelhetetlenné vált. Jelezték azt is, hogy a rendőrséggel együtt dolgoznak a rendbontók azonosításán, és a klub semmit sem tudott az ultrák tervezett akciójáról.

A Genk a belga ligától automatikusan 25 ezer eurós bírságot kap, amit minden félbeszakadt, de folytatott mérkőzés után be kell fizetni. További fegyelmi vizsgálat is folyamatban van.

A Fradi ellen büntethet az UEFA, az ellenfél erre számít

A Voetbalprimeur.be azt írja, hogy a Genk friss incidensének időzítése különösen szerencsétlen a Fradi elleni El-meccs előtt. Szerintük egy újabb rendbontás esetén az UEFA korábbi büntetése életbe léphet, így fennáll a veszélye, hogy a déli tribün egy részét be kell zárni a következő európai hazai meccsen.

„Ha csütörtökön a Fradi ellen ismét gond lesz, a Genknek október 23-án, a Real Betis elleni mérkőzésen részben le kell zárnia a lelátót. Ez különösen fájó lenne, hiszen a klub éppen idén vehet részt egy UEFA-tesztprojektben, amelynek keretében a lelátó állóhelyeit nem kell átalakítani ülővé. Most viszont komoly az esély arra, hogy a klub elveszíti ezt a kedvezményt” – írják a cikkben.

A Genk is érzi a veszélyt, a klub a közleményében külön kitért a Fradi elleni mai Európa-liga-mérkőzésre is:

„Csütörtökön, az Európa-liga első hazai mérkőzésén a magyar Ferencváros ellen szeretnénk szurkolóinkkal együtt ismét megmutatni, mit képvisel valójában a KRC Genk: biztonságos és meleg futballélményt fiatalnak és idősnek egyaránt” – fogalmaznak.

A Genk az El-alapszakasz első fordulójában 1-0-ra győzött a skót Rangers otthonában, az FTC pedig hazai pályán 1-1-es döntetlent ért el a cseh Viktoria Plzen ellen. A két csapat ma 21 órakor kezdődő találkozójáról a Magyar Nemzet élőben, folyamatosan frissülő cikkben számol be.

Az FTC és a Genk korábbi egymás ellen meccsei:

  • Ferencváros–Genk 1-1, 2023. 11. 09., Konferencialiga
  • Genk–Ferencváros 0-0, 2023. 10. 26., Konferencialiga
  • Genk–Ferencváros 2-1, 2020. 01. 10., barátságos
    Forrás: Eredemenyek.com

