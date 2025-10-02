Az UEFA lesújthat a Genk–Fradi meccsen, rettegő családokról írnak a belgák

A Genk legutóbb 2023 őszén éppen a Fradi ellen játszott hazai pályán nemzetközi kupa főtáblás meccset, és az akkori 0-0-nak a két csapat ma este, 21 órakor kezdődő összecsapásán is nagy jelentősége lehet. Két éve a Konferencialiga csoportkörében nagy balhé kísérte a Ferencváros belgiumi vendégjátékát, mivel a hazai szurkolók tiltott pirotechnikai eszközöket használtak, ami miatt a Genk büntetést kapott az UEFA-tól: 20 ezer eurót kellett befizetnie, plusz feltételes szektorbezárást helyeztek kilátásba. A belga sajtó most attól fél, hogy a Fradi elleni újabb, ezúttal Európa-liga-főtáblás meccs után életbe is léphet az UEFA szankciója.

A Genk ultrái csinálták a balhét a hétvégén, a klub UEFA-szankciótól fél a Fradi elleni Európa-liga-meccsen. Fotó: Belga Mag/Bruno Fahy

A félelem nem alaptalan, hiszen a Genk szurkolói az elmúlt hétvégi, St. Truiden elleni limburgi derbin is balhéztak a belga bajnokságban. Mint arról korábban beszámoltunk, a Fradi El-ellenfele egy 95. percben szerzett góllal nyerte meg 2-1-re a rangadót, ám a hajrában 20 percre félbe is szakadt a VAR-botránnyal, piros lappal és érvénytelenített góllal is fűszerezett találkozó a genki ultrák rendbontása miatt.

A Genk arcot elfedő maszkot viselő huligánjai petárdáztak, elhagyták a helyüket és tovább pirotechnikai eszközöket vetettek be, ami miatt a 87. percben megállt a játék.

A belga sportlap, a Voetbalprimeur.be több cikkben is foglalkozott a hétvégi botránnyal, és megállapította, hogy a Fradi elleni mai mérkőzést a történtek fényében az UEFA árgus szemekkel figyelheti.

Rettegő családok és gyerekek, a Genk a saját szurkolóinak ment neki

A belga lap idézi a Genk éles hangvételű közleményét, amelyben a klub elítéli saját szurkolóinak agresszív viselkedését.

„A KRC Genk a mindenki számára biztonságos futballélmény mellett áll ki, a kemény magtól a gyermekes családokig. Vasárnap ezt az élményt néhány egyén viselkedése tönkretette. Amikor családok és gyerekek rettegve ülnek a stadionban, akkor egy piros vonalat messze átlépünk” – olvasható a klub közleményében.

Ezek nem csak üres szavak, a Genk ugyanis megbüntette a saját szurkolóit: az együttes a vasárnapi balhé után bejelentette, hogy a St. Truiden elleni idegenbeli visszavágóra egyetlen vendégdrukker sem teheti be a lábát. Mint írják, a rivalizálás mostanra kezelhetetlenné vált. Jelezték azt is, hogy a rendőrséggel együtt dolgoznak a rendbontók azonosításán, és a klub semmit sem tudott az ultrák tervezett akciójáról.