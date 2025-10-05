Rendkívüli

  Sport
  • Jön az év meccse, Bognár György és csapata megint borsot törne a Fradi orra alá
fradiHahn JánosNB IrangadóRobbie KeanePaks

Jön az év meccse, Bognár György és csapata megint borsot törne a Fradi orra alá

Immár évek óta az NB I egyik legizgalmasabb rivalizásának újabb részéhez érkezik el a bajnoki és a kupacímvédő vasárnap délután. A Fradi és a Paks most is a tabella első két helyét foglalja el – ezúttal a tolnaiak vezetnek 4 ponttal a fővárosiak előtt –, remek formában van mindkét csapat, így minden adott egy igazi rangadóhoz. Nagy kérdés, hogy az utóbbi években a párharcot nyerő paksiak, vagy az Európa-liga sikertől feldobott hazaiak gyűjtik be a 3 pontot.

Molnár László
2025. 10. 05. 6:50
Az elmúlt idény kupadöntőjéhez hasonló nagy csata várható a két élcsapat, a Fradi és a Paks rangadóján
Az elmúlt idény kupadöntőjéhez hasonló nagy csata várható a két élcsapat, a Fradi és a Paks rangadóján Fotó: MTI/Illyés Tibor
A hét meccsén a listavezető Paks látogat a címvédő Ferencváros otthonába a labdarúgó NB I 9. fordulójában. A Fradi ugyan fáradtan, de annál feldobódottan várja az elmúlt években a legnagyobb rivlisává vált tolnaiakat, ugyanis csütörtök este 1-0-ra nyert a Genk otthonában az Európa-liga alapszakaszának második körében. Ez a siker egyben azt is jelentette a fővárosi zöld-fehéreknek, hogy veretlenek maradtak és az eddig megszerzett négy pontjukkal a továbbjutást érő 11. helyen várják az október 23-i, Salzburg elleni folytatást. A paksiak viszont a bajnokságban veretlenek, négy pont az előnyük az egy meccsel kevesebbet játszó Ferencváros előtt, azaz abban az esetben is a tabella élén maradnának, ha ezúttal vesztesen hagynák el a Groupama Aréna gyepét.

A Fradi edzője, Robbie Keane (jobbra) és a paksiak mestere, Bognár György isjó meccsben és csapata sikerében reménykedik
A Fradi edzője, Robbie Keane (jobbra) és  a paksiak mestere, Bognár György isjó meccsben és csapata sikerében reménykedik     Fotó: Ladóczki Balázs

A Fradi dominálni és győzni akar a rangadón

Nem vár egyszerű mérkőzés a nemzetközi kupában is vitézkedő FTC-re, hiszen nem elég, hogy az elmúlt szezonokban mumusukká ált Pakssal játszanak vasárnap 16.30-tól bajnoki rangadót, a csapat játékosai a lábukban érezhetik a csütörtök esti genki diadal fáradtságát. Persze, nem kell a Fradit félteni, hiszen nemcsak bő, de minőségi is a zöld-fehérek kerete, így bármilyen összeállításban lépnek pályára, a magyar bajnokság legerősebb csapatának számítanak. Ráadásul van is miért törleszteniük a Paks ellen, amelynek igencsak pozitív a mérlege az utolsó öt találkozón a 36-szoros bajnok ellen.

A Fradi és a Paks egymás elleni utolsó 5 meccs statisztikája

  • 2024. 05. 15. Magyar Kupa döntő Paks–Ferencváros 2-0
  • 2024. 10. 06. NB I bajnoki meccs Paks–Ferencváros 3-1
  • 2025. 02. 16. NB I bajnoki meccs Ferencváros–Paks 0-2
  • 2025. 05. 10. NB I bajnoki meccs Paks–Ferencváros 2-3
  • 2025. 05. 14. Magyar Kupa döntő Paks–Ferencváros 2-1 (büntetőkkel)
  • összesen: 4 paksi győzelem 1 Fradi-siker 

Az összmérleg ugyanakkor hatalmas Fradi-fölényt mutat a bajnoki összecsapásokat tekintve: 

42 meccsből 23 alkalommal az FTC bizonyult jobbnak, 10-szer nem bírt egymással a két csapat, a paksiak 9 alkalommal győztek, ebből háromszor az Üllői úton.

A Ferencváros ír vezetőedzője szerint megvan a kellő önbizalom a játékosokban ahhoz, hogy legyőzzék a listavezetőt. Ennek érdekében a csapat a saját játékát szeretné játszani, de nem lesz rest harcolni sem, de a szakember úgy véli, a sikerhez tökéletes védekezést kell csapatának nyújtani.

Az utolsó bajnokit már a Fradi nyerte, ráadásul Pakson:

– Az európai porondon mindig nehéz játszani, ezt a csütörtöki végeredmények is mutatják, több nagy csapat is vereséget szenvedett. Az, hogy három ponttal tudtunk hazatérni, feltöltötte a srácokat, kiváló csapatteljesítmény volt, különösen a második félidőben, még dominálni is tudtuk talán egy kicsit a mérkőzést. A csapatban megvan az önbizalom a vasárnapi meccsre, remek hetünk van. A csapategység, a hangulat kiváló, izgatottan várjuk a vasárnapot. 

Ismerjük a Paks erősségeit, szeretnek hosszú labdákkal játszani, szeretnek második szándékból focizni, sok beadással dolgoznak, éppen ezért tökéletes védekezést kell nyújtanunk. 

Tudjuk, mik az erősségeik, de a gyengepontokkal is tisztában vagyunk, készen állunk harcolni is, ha kell, de persze a saját játékunkra készülünk, dominálni akarunk, amennyire lehetséges, és persze a cél a győzelem – mondta a FradiMédia kérdésére Robbie Keane.

Ferencváros statisztikája a 2025/26-os bajnoki szezonban

  • MTK (idegenben) 1-1
  • Kazincbarcika (otthon) 3-0
  • Nyíregyháza (idegenben) 4-1
  • Puskás Akadémia (otthon) 1-2
  • Debrecen (idegenben) 3-0
  • Diósgyőr (otthon) 2-2
  • Győr (idegenben) 2-0
A paksi csatár, Hahn János meglepetésre készül a Fradi ellen
A paksi csatár, Hahn János meglepetésre készül a Fradi ellen     Fotó: paksifc.hu

A Paks meglepetésre készül, megint elvinné a három pontot az Üllői útról

Szép emlék a listavezető számára az első, Üllői úton játszott mérkőzés. A két csapat először 2009. augusztus 15-én találkozott egymással, és a fővárosban rendezett mérkőzés 1-1-es végeredményt hozott. 

A premier negyvennyolcadik percében Ashmore James szerezte az FTC vezető találatát, amit aztán az akkor Pakson játszó Lisztes Krisztián egalizált a hatvankilencedikben. 

Ezzel az eredménnyel vélhetően most is kiegyeznének a tolnaiak, ám a korábbi gólkirály, a jelenlegi szezonban már 4 gólnál járó Hahn János merészebb álmokat szövöget.

– Az elmúlt években volt egy-egy alkalom, hogy borítottuk a papírformát, ez lesz a tervünk hétvégén is. A kulcs ugyanaz lesz, mint eddig: stabilnak lenni, a saját játékunkat játszani, és azzal foglalkozni, ami a mi erősségünk. 

Nagyon jó érzés, hogy a csapat ilyen kimagasló teljesítményt nyújt a bajnokságban, hiszen nem találtunk még legyőzőre idén, ami nagy dolog. Stabilak vagyunk, és nagyon jó a csapatösszhang. Ez nekem még fontosabb, mint a szerzett góljaim – árulta el a klub hivatalos honlapján Hahn.

A Paks statiszikája a 2025/26-os bajnoki szezonban

  • Győr (otthon) 3-3
  • Kisvárda (idegenben) 5-1
  • Újpest (idegenben) 2-1
  • Zalaegerszeg (otthon) 2-2
  • MTK (idegenben) 3-2
  • Kazincbarcika (otthon) 3-0
  • Nyíregyháza (idegenben) 1-1
  • Puskás Akadémia (otthon) 3-2

A paksiak – akiknek a védelméből hónapokra kidőlt vállsérülése miatt a fiatal Vas Gábor – alaposan készülnek az ellenfélből, legfőképpen Varga Barnabásból, aki a paksi egy éve alatt szintén gólkirály lett az NB I-ben. Persze nem a gólokat zsákszámta lövő csatár lesz az egyetlen olyan Fradi-játékos, akinek paksi kötődése van.

– Varga Barnit senkinek nem kell bemutatni, rá nagyon készülünk, s bár én jobban szeretek a pozíciós, kevésbé mozgékony centereken védekezni, olyan rugói vannak, hogy nehéz ellene párharcot nyerni. De még így is kevésbé szeretem a lendületes, alacsony súlypontú, fürge támadókat. Ötvös Bencét is jól ismerjük, extra volt az előző szezonja, ezért is tudott a Fradihoz szerződni, de a jó szereplésünknek köszönhetően sok jó játékost tudtunk már adni a magyar focinak, válogatottnak 

– fogalmazott az m4sport.hu kérdésére Lenzsér Bence.

A találkozó vasárnap 16.30-kor kezdődik, a Groupama Arénában rendezendő rangadót az M4 Sport élőben közvetíti.

A legutóbbi, Üllői úton játszott bajnoki rövid összefoglalója:

NB I, 9. forduló:

péntek:
Kazincbarcika–MTK 3-1 (3-0), Mezőkövesd, 600 néző, jv.: Kovács. Gólszerzők: Kártik (12., 11-esből), Meshack (18.), Slogar (45+1.), illetve Németh K. (91.)

szombat:

Nyíregyháza–ZTE 3-1 (0-1), Nyíregyháza, 4246 néző, v: Zimmermann. Gólszerzők: Katona B. (47.), Benczenleitner (79.), Kovács M. (86.), illetve Daniel Lima (36.)

Puskás Akadémia–Újpest 0-0, Felcsút, Pancho Aréna, jv.: 

Debrecen–ETO 19.30

vasárnap:

Ferencváros–Paks 16.30

Kisvárda–Diósgyőr 19.00

