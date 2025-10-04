A pokolból kiszabadulva küldte szégyenpadra riválisát a megmentő együttese

Közel 500 kilométerre fekszik egymástól Nyíregyháza és Zalaegerszeg, a labdarúgó NB I tabelláján azonban egyetlen pont választotta el a két vármegyeszékhely csapatát. A Szpari 8 forduló alatt mindössze 6, a ZTE 7 pontot szerzett, így – az abszolút újonc Kazincbarcika újabb győzelmével – mindkét együttes kieső pozícióba került.

Alaposan felkészült a Szpariból Nuno Campos, a Zalaegerszeg vezetőedzője Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Kimaradt Szpari-lehetőségek

A sereghajtó Nyíregyháza napsütéses időben fogadta a 11. helyre visszacsúszott Zalaegerszeg együttesét. Támadólag léptek fel Kovácsréti Márkék a vendégekkel szemben, ám hiába íveltek, lőttek sok labdát a kapu előterébe, komoly helyzetet nem tudtak kialakítani. A félidő derekán a hazai szélső csavarásába senki sem ért bele, centikkel kerülte el Gundel-Takács Bence kapuját. Az oldalszabadrúgást érő szabálytalanságot megúszta sárga lappal Stefan Bitcka, aki páros lábbal szállt bele Májer Milánba...

A 28. percben a gólvonalról mentettek a zalaiak, Edomwony lövése után a labda már túljutott a kapuson, Bodnár János góltól mentette meg a csapatát. Gundel-Takács Edomwony lövését lábbal, Tomáét vetődve, jobb kézzel hatástalanította.

A 36. percben szinte a semmiből vezetést szerzett a ZTE: Májer Milán nem tudta kikísérni a labdát a bal oldalon, Bitcka középre adott, az érkező Daniel Lima maga mögé nyúlva két lépésről a kapuba kotorta, 0-1.

Mindez a hazai ultrák előtt, az őket hergelő brazil sportszerűtlen gólörömért sárga lapot kapott. Paprikás hangulatú lett a meccs, nehéz volt eldönteni, hogy inkább a zalaiakat vagy saját csapatukat fütyülték ki a félidő végén az MLSZ-nek üzenő nyíregyházi drukkerek...

A Szpari-szurkolók nem voltak elégedettek Fotó: Nyíregyháza Spartacus/Trifonov Éva

Jól jött a szünet

A tavasszal a piros-kéket megmentő, az NB I-ben tartó Szabó István rendet tehetett a fejekben a nyíregyházi öltözőben, mert két perc alatt kiegyenlített a Szpari.

Kovácsréti szögletét röviden fejelték ki a zalaegerszegiek, Katona Bálint levette, majd egy pattanás után 13 méterről, kissé balról a lábak között a jobb alsó sarokba lőtt, 1-1.

Maradt támadásban a piros-kék együttes, azonban Benczenleitner ígéretes helyzetből az ébe lőtt, Toma kitörésénél vétlennek ítélték egy zalai védő tizenhatoson belüli kezezését. A 61. percben Katona Bálint 6 méterről, éles szögből leadott lövését kiszedte remek reflexszel Gundel-Takács. a feszültség tovább nőtt: Csonka András és Májer Milán kakaskodását páros sárga lappal „díjazta” Zimmermann Márió játékvezető.