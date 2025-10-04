A pokolból kiszabadulva küldte szégyenpadra riválisát a megmentő együttese

  • Magyar Nemzet
A Nyíregyháza Spartacus a félidőben még hátrányban volt, végül 3-1-re legyőzte a vendég Zalaegerszeget a labdarúgó NB I 9. fordulójában. A négy forduló óta nyeretlen, utolsó helyre visszacsúszott Szpari a második félidőben felőrölte a vendégeket, Daniel Lima góljára Katona Bálint, Benczenleitner Barna és Kovács Milán válaszolt. Szabó István vezetőedző együttese elkerült a kieső helyekről, a ZTe viszont az utolsó helyre esett vissza. A Szpari az első hazai győzelmét aratta.

2025. 10. 04. 16:26
Közel 500 kilométerre fekszik egymástól Nyíregyháza és Zalaegerszeg, a labdarúgó NB I tabelláján azonban egyetlen pont választotta el a két vármegyeszékhely csapatát. A Szpari 8 forduló alatt mindössze 6, a ZTE 7 pontot szerzett, így – az abszolút újonc Kazincbarcika újabb győzelmével – mindkét együttes kieső pozícióba került. 

Kimaradt Szpari-lehetőségek

A sereghajtó Nyíregyháza napsütéses időben fogadta a 11. helyre visszacsúszott Zalaegerszeg együttesét. Támadólag léptek fel Kovácsréti Márkék a vendégekkel szemben, ám hiába íveltek, lőttek sok labdát a kapu előterébe, komoly helyzetet nem tudtak kialakítani. A félidő derekán a hazai szélső csavarásába senki sem ért bele, centikkel kerülte el Gundel-Takács Bence kapuját. Az oldalszabadrúgást érő szabálytalanságot megúszta sárga lappal Stefan Bitcka, aki páros lábbal szállt bele Májer Milánba...

A 28. percben a gólvonalról mentettek a zalaiak, Edomwony lövése után a labda már túljutott a kapuson, Bodnár János góltól mentette meg a csapatát. Gundel-Takács Edomwony lövését lábbal, Tomáét vetődve, jobb kézzel hatástalanította. 

A 36. percben szinte a semmiből vezetést szerzett a ZTE: Májer Milán nem tudta kikísérni a labdát a bal oldalon, Bitcka középre adott, az érkező Daniel Lima maga mögé nyúlva két lépésről a kapuba kotorta, 0-1.

 Mindez a hazai ultrák előtt, az őket hergelő brazil sportszerűtlen gólörömért sárga lapot kapott. Paprikás hangulatú lett a meccs, nehéz volt eldönteni, hogy inkább a zalaiakat vagy saját csapatukat fütyülték ki a félidő végén az MLSZ-nek üzenő nyíregyházi drukkerek...

Jól jött a szünet

A tavasszal a piros-kéket megmentő, az NB I-ben tartó Szabó István rendet tehetett a fejekben a nyíregyházi öltözőben, mert két perc alatt kiegyenlített a Szpari. 

Kovácsréti szögletét röviden fejelték ki a zalaegerszegiek, Katona Bálint levette, majd egy pattanás után 13 méterről, kissé balról a lábak között a jobb alsó sarokba lőtt, 1-1. 

Maradt támadásban a piros-kék együttes, azonban Benczenleitner ígéretes helyzetből az ébe lőtt, Toma kitörésénél vétlennek ítélték egy zalai védő tizenhatoson belüli kezezését. A 61. percben Katona Bálint 6 méterről, éles szögből leadott lövését kiszedte remek reflexszel Gundel-Takács. a feszültség tovább nőtt: Csonka András és Májer Milán kakaskodását páros sárga lappal „díjazta” Zimmermann Márió játékvezető. 

Remek hajrá

Az utolsó tíz percre beleerősített a Nyíregyháza, a ZTE játékosai pedig nem koncentráltak eléggé.

A 79. percben alaposan elaludtak a vendégek, ami góllal büntetett a Szpari: Kovácsréti sokadik beadásánál Benczenleitner Barna maradt üresen, és a kapu bal oldalába stukkolta a felperdülő labdát. A VAR vizsgálta, hogy nem volt-e les vagy kezezés, de érvényes lett a találat, 2-1.

A 86. percben bebiztosította a győzelmét Szabó István csapata, a csereként beállt Kovács Milán bombázott a léc alá, miután megint nem tudtak felszabadítani a vendégek Kovácsréti Márk szögletét követően (3-1). 

A Nyíregyháza augusztus 17-e után ünnepelhetett ismét győzelmet az NB I-ben, négy nyeretlen meccs után szerzett három pontot Szabó István csapata, s elmozdult a kieső helyekről. A legutóbb a Kazincbarcikát otthon 5-0-ra kiütő ZTE idegenben továbbra is gyengélkedik, visszacsúszott az utolsó helyre a tabellán.

NB I, 9. forduló:

péntek:
Kazincbarcika–MTK 3-1 (3-0), Mezőkövesd, 600 néző, jv.: Kovács. Gólszerzők: Kártik (12., 11-esből), Meshack (18.), Slogar (45+1.), illetve Németh K. (91.)

szombat:
Nyíregyháza–ZTE 3-1 (0-1), Nyíregyháza, 4250 néző, jv.: Zimmermann. Gól: Katona B. (47.), Benczenleitner (79.), Kovács M. (86.p.), illetve Daniel Lima (36.)
Puskás Akadémia–Újpest 17.00
Debrecen–ETO 19.30

vasárnap:
Ferencváros–Paks 16.30
Kisvárda–Diósgyőr 19.00

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

