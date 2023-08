A Fradinak nincs szégyenkeznivalója, idén nem viselt sapkát a feröeri kapus

Ehhez képest az 1-0-s feröeri győzelem maga volt a világszenzáció, s ez természetesen Hickersberger állásába került. Akkoriban még nem volt közösségi média, a játékosokból nem lettek percek alatt sztárok, de harminchárom év távlatából is szórakoztató az, ahogy a feröeri kapust jellemezte a korabeli szaksajtó. Jens Martin Knudsen ugyanis sapkában védett, a laikusok azt hitték, sísapka van a fején, valójában egy gyapjúból készült fejfedőt viselt, ami Klaksvík város múzemában van kiállítva. Knudsen így mesélt erről a cikk szerzőjének. – Nem passzióból hordtam: egy gyermekkori fejsérülés volt az oka annak, hogy a meccsek közben is viselnem kellett. Az idő múlásával hozzám nőtt. Sokan kérdezték: hány ilyen fejfedőm volt? Tudom, meglepő lesz a válasz, de csak egy. Sokat mostam, ám jó birka gyapjából készíthették, mert mindent kibírt – mondta a kapus, aki könyvet is írt, valóságos tévésztár lett akkoirban a hazájában.

