A Ferencváros beleszaladt a késbe a feröeri bajnok ellen

Sztanyiszlav Csercseszov két nyári érkezőt küldött be a második félidőre: Cebrail Makreckis és Mohamed Ali Ben Romdan lépett pályára. Utóbbi egy perc elteltével már fejelt is, de kapu mellé.

A játék képében azonban nem következett be valódi változás, az újabb feröeri ellentámadás végén ezúttal Dibusz legalább hárította Kassi lövését.

Az 57. percben apró örömöt okozott a fradistáknak Csercseszov: beküldte Lisztest. A fiatal magyar támadó mellett Owusu Kwabena is ekkor lépett pályára. Utóbbi egy szögletvariáció után hamar helyzetbe került, de ő sem talált kaput. A 71. percben aztán Johanssonnak védenie is kellett, Ben Romdan középre tartó fejesét.

Kilátástalan volt a Ferencváros játéka. Fotó: Havran Zoltán

Utolsó cseréjével Marquinhost küldte be Csercseszov Civic helyére, a bosnyák védő az összehozott tizenegyes miatt megkapta a bűnbaknak járó füttykoncertet a hazai publikumtól, de hamarosan felzúgott az „Auf wiedersehen!” is a rendszerint németül nyilatkozó vezetőedzőnek is, akárcsak a „Ruszkik haza!” Ezután a B-közép az évek óta a soroksári fiókcsapatnál edzősködő klublegendát, Lipcsei Pétert követelte a kispadra.

Eközben csendesen csordogált a mérkőzés, szó sem volt arról, hogy a magyar bajnok helyzetek sokaságát dolgozta volna ki a vendégek kapuja előtt, sőt a hajrában Dibusznak kellett védéseket bemutatnia, hogy a Ferencváros megússza a még nagyobb különbségű vereséget. Eközben a fejvesztett ferencvárosiak a sárga lapokat gyűjtötték reklamálásért.

S még egy adalék: Samy Mmaee a mezét levéve vonult be az öltözőbe, és integetett a kispadnak. Valószínűleg elköszönt.

A KÍ Klaksvík története során először jutott tovább a pályán elért eredmény alapján BL-selejtezős párharcban – három éve a pozsonyi Slovan nem tudott ellenük kiállni Covid-fertőzöttjei miatt –, s feröeri klubcsapat először győzött le, s ütött ki magyart.

A Ferencváros erre az idényre az elmúlt szezonbeli Európa-liga-nyolcaddöntő után a Bajnokok Ligája-csoportkörét tűzte ki célul, a kínos vereséggel viszont csak a harmadik számú sorozat, a Konferencialiga selejtezőjében folytathatja, az ír Shamrock Rovers ellen.

Bajnokok Ligája, selejtező, 1. kör, visszavágó Ferencváros–KÍ Klaksvík 0-3 (0-3), Groupama Aréna, 17 000 néző, jv.: Smajc (szlovén). Gólszerzők: Frederiksberg (8., 11-esből, 32.), Kassi (45+2.) Továbbjutott a Klaksvík, 3-0-s összesítéssel.

Borítókép: Dibusz Dénes három gólt kapott a Klaksvík ellen (Fotó: Havran Zoltán)