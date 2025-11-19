Kellett volna, mégsem fújtak ébresztőt a veszprémi szurkolók

Egy hete 43-29-re nyert a Veszprém a hét forduló után csupán egyetlen győzelmet elkönyvelő norvég Kolstad vendégeként, úgy, hogy szünetben még csak néggyel vezetett. Ezek után a hazai közönség a kvázi visszavágón okkal magabiztos sikerre számított.

Hugo Descat gólöröme a Veszprém–Kolstrad kézilabda BL-meccsen. Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Talán túlzottan is magabiztosra. Ennek csalhatatlan jeleként nem telt meg a One Veszprém Aréna a Bajnokok Ligája nyolcadik fordulójában játszott mérkőzésen.

Lazán játszott a Veszprém a Kolstad ellen

Maga a találkozó is kissé bágyadtan csordogált. A Veszprém támadásban sziporkázott, a védekezésre azonban nem fordított különösebb ügyet. Így történhetett, hogy a Kolstad az első félidőben végig ott volt a magyar csapat sarkában, csak az utolsó támadásból lőtt góllal nőtt a különbség legalább kettőre (20-18).

A közönség mintha biztosra vette volna a sikert, csöndben szemlélte az eseményeket.

A folytatásban a norvégok elfáradhattak, ekkor már egyre nyílt az olló. A Veszprém végeredményben 42-34-re nyert, de hát ez csupán a papírforma.

Nehéz lesz a folytatás a BL-ben

A következő két hétben jön a neheze az öt győzelemmel és három vereséggel álló Veszprémnek: előbb vendégjáték a Füchse Berlin otthonában, majd jön a Sporting.

A B csoportban a Szeged csütörtökön próbálja meg kiköszörülni a csorbát a macedón Pelister ellen.