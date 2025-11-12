A Veszprém történelmi meccsen szakította meg rossz sorozatát a Bajnokok Ligájában

Nem volt sok ideje az ünneplésre a Veszprémnek a Szeged elleni bravúros fordítást követően, hiszen szerda este már Norvégiában vendégszerepelt a bakonyi együttes. Xavi Pascual csapata a legrangosabb európai kupasorozatban nem szerepelt jól az elmúlt időszakban, a mostanit megelőző két meccsén a portugál Sporting CP-től és a német Füchse Berlintől is kikapott egy góllal, így a Kostad Arénában az egy hónapos BL-nyeretlenség megszakítása volt a cél.

Xavi Pascual ezúttal elégedett lehetett a Veszprém teljesítményével (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás)

Az ellenfél jó alapot kínált ehhez, a Kostad szerezte a legkevesebb gólt az A csoportban, miközben a komplett mezőnyben a legtöbbet kapta, és nyerni is csak egy meccset tudott, 31-28-ra a román Dinamo Bucuresti ellen. A norvég gárda ezt megelőzően még sohasem találkozott a Veszprémmel, amelynek a Kolstad volt a 196. ellenfele a magyar csapat oldalának statisztikái alapján.

A Veszprém nem bízott semmit a véletlenre

Mindkét csapat első akciógóljára több mint öt percet kellett várni, utána azonban alaposan belelendültek, a következő tíz percben kevés volt a kivédekezett támadás. Ahmed Hesam bokasérülés miatt kivált a játékból, majd veszprémi csapata öt perc alatt egy 6-2-es sorozattal 15-10-re ellépett. A közepes színvonalú első félidő végén a támadásban pontosabb bakonyiak előnye négy találat volt.

A második felvonás elején védekezésben múlta felül ellenfelét a magyar bajnoki címvédő, amely tovább növelte a különbséget és már hét góllal is vezetett. A Kolstad többször is létszámfölényes támadásokkal próbálkozott, ennek ellenére az 52. percben már tíz gól volt közte. A 12 mezőnyjátékost benevező házigazdák fáradni látszottak, 7-2-es sorozatot produkált a Veszprém, mindkét oldalon kevés volt az ütközés védekezésben és ekkor már jobban hasonlított a találkozó egy edző- vagy gálameccsre, mint egy BL-csoportmérkőzésre.

Bjarki Már Elísson nyolc, Ivan Martinovic hét góllal, Mikael Appelgren 17 védéssel járult hozzá a vártnál is fölényesebb sikerhez. A túloldalon Simon Jeppsson volt a legeredményesebb öt találattal, Nicolai Neupartnak 11 védése volt.