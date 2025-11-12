ONE VeszprémkézilabdaVeszprémKolstad HBférfi kézilabda Bajnokok Ligája

A Veszprém történelmi meccsen szakította meg rossz sorozatát a Bajnokok Ligájában

Két vereség után ismét nyert a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében a One Veszprém, amely idegenben 43-29-re legyőzte a norvég Kolstad HB-t. A Veszprém a negyedik sikerét aratta a sorozatban, és ezzel megőrizte minimális esélyét az első két hely egyikének elérésére.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 20:20
A Veszprém ismét győzelmet ünnepelhetett a Bajnokok Ligájában Fotó: Ujvári Sándor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem volt sok ideje az ünneplésre a Veszprémnek a Szeged elleni bravúros fordítást követően, hiszen szerda este már Norvégiában vendégszerepelt a bakonyi együttes. Xavi Pascual csapata a legrangosabb európai kupasorozatban nem szerepelt jól az elmúlt időszakban, a mostanit megelőző két meccsén a portugál Sporting CP-től és a német Füchse Berlintől is kikapott egy góllal, így a Kostad Arénában az egy hónapos BL-nyeretlenség megszakítása volt a cél.

Xavi Pascual ezúttal elégedett lehetett a Veszprém teljesítményével
Xavi Pascual ezúttal elégedett lehetett a Veszprém teljesítményével (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás)

Az ellenfél jó alapot kínált ehhez, a Kostad szerezte a legkevesebb gólt az A csoportban, miközben a komplett mezőnyben a legtöbbet kapta, és nyerni is csak egy meccset tudott, 31-28-ra a román Dinamo Bucuresti ellen. A norvég gárda ezt megelőzően még sohasem találkozott a Veszprémmel, amelynek a Kolstad volt a 196. ellenfele a magyar csapat oldalának statisztikái alapján.

A Veszprém nem bízott semmit a véletlenre

Mindkét csapat első akciógóljára több mint öt percet kellett várni, utána azonban alaposan belelendültek, a következő tíz percben kevés volt a kivédekezett támadás. Ahmed Hesam bokasérülés miatt kivált a játékból, majd veszprémi csapata öt perc alatt egy 6-2-es sorozattal 15-10-re ellépett. A közepes színvonalú első félidő végén a támadásban pontosabb bakonyiak előnye négy találat volt.

A második felvonás elején védekezésben múlta felül ellenfelét a magyar bajnoki címvédő, amely tovább növelte a különbséget és már hét góllal is vezetett. A Kolstad többször is létszámfölényes támadásokkal próbálkozott, ennek ellenére az 52. percben már tíz gól volt közte. A 12 mezőnyjátékost benevező házigazdák fáradni látszottak, 7-2-es sorozatot produkált a Veszprém, mindkét oldalon kevés volt az ütközés védekezésben és ekkor már jobban hasonlított a találkozó egy edző- vagy gálameccsre, mint egy BL-csoportmérkőzésre.

Bjarki Már Elísson nyolc, Ivan Martinovic hét góllal, Mikael Appelgren 17 védéssel járult hozzá a vártnál is fölényesebb sikerhez. A túloldalon Simon Jeppsson volt a legeredményesebb öt találattal, Nicolai Neupartnak 11 védése volt.

– Nagyon jól játszottunk, végig összpontosítottunk. Az első félidőben még úgy-ahogy tartotta velünk a lépést a Kolstad, de a második játékrész elején a lerohanásainkkal megtörtük a norvégokat és eldöntöttük a mérkőzést. Nagyszerű győzelmet arattunk! – értékelt Xavi Pascual vezetedző.
– A végeredmény nagy különbséget mutat ugyan, de annyira nem volt azért sima meccs. A Szeged elleni bajnoki után keményen indult a találkozó, a Kolstad az első félidőben egészen jól játszott. A másodikra nekünk maradt több energiánk, és megmutattuk, minőségileg jobb a keretünk. Hogy közel lettem volna a negyven százalékhoz? Ez oké, de azért sok segítséget kaptam a védelemtől. A gólomnak örülök, de azért jó lenne látni egy ismétlést is, mert nem láttam mindent tökéletesen. Azt pedig külön köszönjük, hogy ennyien elkísértek bennünket ide is, ők extra motivációt adtak nekünk – tette hozzá Mikael Appelgren, a Veszprém kapusa.

A négy győzelemmel és három vereséggel álló bakonyi együttes és norvég ellenfele egy hét múlva Veszprémben ismét megmérkőzik egymással.

Férfikézilabda Bajnokok Ligája, A csoport, 7. forduló:

Kolstad HB (norvég)–One Veszprém HC 29-43 (15-19)

Kolstad: Gudmundsson, Neupart – Eck Aga, Blanche 2, Aalberg 2, Oskarsson 3, Söndena 4, Gullerud 3, Stölefjell, Bronken, Jeppsson 5, Lyse 4, Hernes Hovde 4, Johnsen 2.
One Veszprém HC: Appelgren 1, Corrales – Petrus, Martinovic 7, Descat, Hesham 1, Elísson 8, Ligetvári, Marguc 3, Cindric 3, Remili 5, Lenne 2, Y. ElDeraa 5, Pechmalbec, Adel 5, Zein 3.
Kiállítások: 2 perc ill. 6 perc
Hétméteresek: 1/1, ill. 2/2

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Toót-Holló Tamás
idezojelekPintér Béla

Csúnyán eltájolta magát Pintér Béla és Társulata

Toót-Holló Tamás avatarja

Ami Szabadszálláson még „táj”, az Budapestről nézve valójában már „thai”. Ami valójában nem is vicces félreértés, hanem irgalmatlanul kínos poén. Minden képzeletet alulmúlóan gyötrelmes geg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu