Hatalmasat fordítva nyert a Veszprém, nagy bajba sodorta a Szegedet

Természetesen dugig megtelt a Pick Aréna a szezon első OTP Bank-Pick Szeged–One Veszprém rangadójára. A bajnokság alapszakaszának nyolcadik fordulójára a hazaiak egy vereséggel és egy döntetlennel érkeztek, míg a vendégek bajnoki mérlege hibátlan volt, így ezúttal a Szeged számára bírt nagyobb téttel az összecsapás. A hazai keretbe hosszú kihagyás után visszatért a sérüléséből felépült Röd, viszont hiányzott Smárason és Toto. A veszprémieknél is akadt néhány kisebb sérülés, de nem volt hiányzó a rangadó előtt.

A Szeged támadásban és védekezésben is stabilabban játszott az első félidőben. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

A Szeged nyerte a fordulatos első félidőt

A Veszprém villámrajtot vett, és gyorsan kétgólos előnyre tett szert, de Pechmalbec kiállítását kihasználva pillanatok alatt egyenlített a Szeged. Bár a vezetést is megszerezhették volna, kettős emberelőnyben sem sikerült áttörniük, erre a 12. percig kellett várni. Ekkor Garciandia és Mackovsek találataival először vezetett a Szeged 7-6-nál. Az első negyedóra végére Michael Apelgren lecserélte a belső hármast, ami lendületet adott csapatának, és a 18. percben már két góllal is vezettek. A túloldalon Xavier Pascual cserékkel próbálta felrázni együttesét, ám ez kevésnek bizonyult, így időt is kért.

Közel öt percig egyik csapat sem talált be, köszönhetően elsősorban Mikler és veszprémi kollégája, Apelgren bravúrjainak. A 13-11-es szegedi vezetés pillanatok alatt elolvadt, így a hazaiak is időt kértek. A hajrában a Pick átállt a hét a hat elleni játékra, ami bevált: Mikler hétméterest hárított, elöl pedig csak egyszer hibáztak, így a félidő legnagyobb különbségével, 16–13-as előnnyel mehettek szünetre.

A Szeged kezében volt a mérkőzés, de a hajrában a Veszprém fantasztikusan kézilabdázva nyert. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Remek lendülettel kezdte a Szeged a második félidőt: az első tíz percben négyszer találtak a kapuba, miközben a Veszprém csak kétszer válaszolt. A vendégek támadójátéka tovább akadozott, amit jól mutat, hogy első akciógóljukat csak a tizenkettedik percben szerezték. A játékrész közepére állandósult az ötgólos szegedi előny, amit könnyen tartottak. A 46. percben Garciandia végigszaladt a pályán, és nem hibázott ziccerben – ekkor először volt hat gól a különbség, Xavier Pascual azonnal időt kért. A vendégek gyorsítani tudtak, Remili pedig egymás után szerezte a gólokat, amivel a Veszprém két találatra felzárkózott. Ekkor Michael Apelgren is időt kért, és figyelmeztette csapatát, hogy még nincs vége a meccsnek.

De még mennyire messze volt a vége. Az 57. percben a Veszprém kiegyenlített, majd hatalmas rohanás kezdődött. Gólra gól érkezett, de a Szeged rendre visszavette a vezetést – egészen az 59. percig, amikor a hét a hat elleni játékot erőltető hazaiak hibáztak. Descat viszont nem, üres kapura dobta kilencedik gólját, amivel már a vendégek kerültek előnybe. A Szeged még gyorsan egyenlített, de a következő támadás végén ismét a Veszprém talált be. Bár maradt 29 másodpercük a hazaiaknak, egy elrontott kulcspassz után már a kapuig sem jutottak el. A Veszprém hatgólos hátrányból fordítva 32–31-re megnyerte a rangadót.

A szegediek ezzel már öt pontot veszítettek a bajnokságban. Mivel a Tatabánya továbbra is százszázalékos, a Pick számára már az is kevés lehet a döntőbe jutáshoz, ha az alapszakasz hátralévő meccseit mind megnyeri. A veszprémiek továbbra is veretlenek az alapszakaszban.