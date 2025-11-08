kézilabdaOTP Bank-Pick SzegedONE Veszprém

Hatalmasat fordítva nyert a Veszprém, nagy bajba sodorta a Szegedet

Az OTP Bank-Pick Szeged és a One Veszprém rangadója ismét telt házat vonzott a Pick Arénába. A hazaiak jól kezdték, Mikler védéseire és hatékony támadójátékra építve háromgólos előnnyel zárták az első félidőt. A második játékrészben már hat találattal is vezetett a Szeged, de a hajrában Remili és Descat vezérletével a Veszprém hatalmas hajrát kezdett, és megfordította a meccset. A vendégek 32-31-re győztek, míg a Szeged ezzel nehéz helyzetbe került a döntőbe jutásért vívott küzdelemben.

Kibédi Péter
2025. 11. 08. 18:52
A Veszprém a hajrában állva hagyta a hat góllal vezető Szegedet és megnyerte a rangadót
A Veszprém a hajrában állva hagyta a hat góllal vezető Szegedet és megnyerte a rangadót Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Természetesen dugig megtelt a Pick Aréna a szezon első OTP Bank-Pick Szeged–One Veszprém rangadójára. A bajnokság alapszakaszának nyolcadik fordulójára a hazaiak egy vereséggel és egy döntetlennel érkeztek, míg a vendégek bajnoki mérlege hibátlan volt, így ezúttal a Szeged számára bírt nagyobb téttel az összecsapás. A hazai keretbe hosszú kihagyás után visszatért a sérüléséből felépült Röd, viszont hiányzott Smárason és Toto. A veszprémieknél is akadt néhány kisebb sérülés, de nem volt hiányzó a rangadó előtt.

A Szeged támadásban és védekezésben is stabilabban játszott az első félidőben
A Szeged támadásban és védekezésben is stabilabban játszott az első félidőben. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

A Szeged nyerte a fordulatos első félidőt

A Veszprém villámrajtot vett, és gyorsan kétgólos előnyre tett szert, de Pechmalbec kiállítását kihasználva pillanatok alatt egyenlített a Szeged. Bár a vezetést is megszerezhették volna, kettős emberelőnyben sem sikerült áttörniük, erre a 12. percig kellett várni. Ekkor Garciandia és Mackovsek találataival először vezetett a Szeged 7-6-nál. Az első negyedóra végére Michael Apelgren lecserélte a belső hármast, ami lendületet adott csapatának, és a 18. percben már két góllal is vezettek. A túloldalon Xavier Pascual cserékkel próbálta felrázni együttesét, ám ez kevésnek bizonyult, így időt is kért.

Közel öt percig egyik csapat sem talált be, köszönhetően elsősorban Mikler és veszprémi kollégája, Apelgren bravúrjainak. A 13-11-es szegedi vezetés pillanatok alatt elolvadt, így a hazaiak is időt kértek. A hajrában a Pick átállt a hét a hat elleni játékra, ami bevált: Mikler hétméterest hárított, elöl pedig csak egyszer hibáztak, így a félidő legnagyobb különbségével, 16–13-as előnnyel mehettek szünetre.

A Szeged kezében volt a mérkőzés, de a hajrában a Veszprém fantasztikusan kézilabdázva nyert
A Szeged kezében volt a mérkőzés, de a hajrában a Veszprém fantasztikusan kézilabdázva nyert. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Remek lendülettel kezdte a Szeged a második félidőt: az első tíz percben négyszer találtak a kapuba, miközben a Veszprém csak kétszer válaszolt. A vendégek támadójátéka tovább akadozott, amit jól mutat, hogy első akciógóljukat csak a tizenkettedik percben szerezték. A játékrész közepére állandósult az ötgólos szegedi előny, amit könnyen tartottak. A 46. percben Garciandia végigszaladt a pályán, és nem hibázott ziccerben – ekkor először volt hat gól a különbség, Xavier Pascual azonnal időt kért. A vendégek gyorsítani tudtak, Remili pedig egymás után szerezte a gólokat, amivel a Veszprém két találatra felzárkózott. Ekkor Michael Apelgren is időt kért, és figyelmeztette csapatát, hogy még nincs vége a meccsnek. 

De még mennyire messze volt a vége. Az 57. percben a Veszprém kiegyenlített, majd hatalmas rohanás kezdődött. Gólra gól érkezett, de a Szeged rendre visszavette a vezetést – egészen az 59. percig, amikor a hét a hat elleni játékot erőltető hazaiak hibáztak. Descat viszont nem, üres kapura dobta kilencedik gólját, amivel már a vendégek kerültek előnybe. A Szeged még gyorsan egyenlített, de a következő támadás végén ismét a Veszprém talált be. Bár maradt 29 másodpercük a hazaiaknak, egy elrontott kulcspassz után már a kapuig sem jutottak el. A Veszprém hatgólos hátrányból fordítva 32–31-re megnyerte a rangadót.

A szegediek ezzel már öt pontot veszítettek a bajnokságban. Mivel a Tatabánya továbbra is százszázalékos, a Pick számára már az is kevés lehet a döntőbe jutáshoz, ha az alapszakasz hátralévő meccseit mind megnyeri. A veszprémiek továbbra is veretlenek az alapszakaszban.

A klub alapítójára emlékeztek Szegeden

Megható megemlékezéssel kezdődött a Szeged–Veszprém rangadó. A szurkolók a szegedi klubindulót énekelve tisztelegtek a szegedi kézilabdacsapat közelmúltban, 95 évesen elhunyt alapítója, Bérczi Mihály előtt. A legendás sportvezető halála után a veszprémiek is részvétüket fejezték ki legnagyobb riválisuknak.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekSchiffer András

Válasz Schiffer András kérdésére

Bayer Zsolt avatarja

Megmondom, mikor lennének boldogok: ha egy woke-demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak és idehaza egy libsi-bolsi miniszterelnök kötötte volna meg ezt a megállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.