Fogadkozás a rangadó előtt, Bánhidi Bence kimondta a Veszprém legyőzésének receptjét

A kézilabda NB I őszi szezonjának csúcsrangadóját rendezik ma késő délután Szegeden a Pick Arénában. A bajnoki ezüstérmes OTP Bank-Pick Szeged két bajnoki mérkőzés váratlan pontvesztését feledtetné, a bajnoki címvédő One Veszprém a Bajnokok Ligájában elszenvedett két egygólos vereség után találna vissza a helyes útra.

Kibédi Péter
2025. 11. 08. 6:22
A nagy dolgok nem ma este dőlnek el, de a forró hangulat garantált a rangadón Forrás: MTI
A bajnoki szezonban először találkozik a magyar férfikézilabda két topcsapata, az OTP Bank-Pick Szeged és a One Veszprém (TV: M4, 16.45). A két Bajnokok Ligája-induló novemberi rangadója ugyan nem dönt fontos kérdésről, de a párharc múltja és rangja miatt fokozott izgalommal várják a szurkolók és a játékosok is.

Bánhidi Bence szerint a Szeged ezen a Veszprém ellen feledtetheti őszi bajnoki kisiklásait Fotó: MTI

A Szeged a bajnoki botlásokat feledtetné

A Szeged a váratlan tatabányai vereség és a csurgói pontvesztés terhével érkezik a bajnoki rangadóra. Bár ez az elvesztett három pont befolyással van az alapszakasz végeredményére, a hátrány még nem behozhatatlan.

Messze vagyunk attól, hogy számolgassunk, de ahhoz, hogy ezt megtegyük, először hazai pályán nyernünk kell a Veszprém ellen 

– fogalmazott lapunknak Bánhidi Bence. A szegediek csapatkapitánya kiemelte, hogy a világsztárokkal teletűzdelt bajnoki címvédő ellen csak nagyon jó, hibátlan játékkal van esélyük hazai pályán.

– Ez az a mérkőzés, amelyen akkor is csúcsformában kell lennünk, ha éppen nem vagyunk abban. Minden játékos tisztában van vele, milyen fontos meccs ez a klubnak, ebben a szellemben készültünk egész héten. Ha meg tudjuk nyerni a derbit, azzal feledtetni tudnánk a két bajnoki botlásunkat – tette hozzá a válogatott beálló.

A bajnoki szezon egyik legjobban várt kézilabda-mérkőzését rendezik szombaton 16.45-től a Pick Arénában, ahol az OTP Bank-Pick Szeged a One Veszprémet fogadja. A két Bajnokok Ligája-résztvevő csapat összecsapása minden idény kiemelt eseménye, most is telt ház és parázs hangulat várható.
Ligetvári Patrik szerint a Veszprém és a Szeged mérkőzését a nézők és a játékokok is nagyon várják Fotó: MTI

Két Bajnokok Ligája-vereség után jól jönne a bajnoki győzelem

A Veszprém makulátlan bajnoki mérleggel készül a rangadóra, ugyanakkor a Bajnokok Ligájában legutóbbi két meccsét, – a Sporting és a Berlin ellen – elveszítette, így a bakonyiaknak is van mit feledtetniük a szurkolókkal. 

Nem a bajnoki tabellát nézzük, csak a mérkőzésre és a saját játékunkra koncentrálunk. Két egygólos vereséget szenvedtünk a legutóbbi két BL-meccsünkön, így van mit javítanunk. Jobb formában szeretnénk játszani Szegeden, és erre szükségünk is van, mert tudjuk, milyen nehéz nyerni a Pick Arénában 

– mondta az esélyekről Ligetvári Patrik. A veszprémi védőspecialista hozzátette, tisztában vannak vele, hogy a szegediek is ugyanolyan elszántan készülnek a bajnokság csúcsmeccsére. 

Ez az a meccs, amit mindenki vár, a szurkolóknak élmény nézni, nekünk játékosoknak pedig különleges ebben a hangulatban pályára lépni.

Smárason térdszalag-szakadás miatt nem lesz ott a bajnoki rangadón, hiánya fejtörést okozhat Szegeden
Smárason térdszalag-szakadás miatt nem lesz ott a bajnoki rangadón, hiánya fejtörést okozhat Szegeden Fotó: MTI

Hiányzók lehetnek mindkét oldalon

Még a holtak is felkelnek – szokták mondani az ilyen rangadók előtt, de most biztos, hogy mindkét oldalon lesznek hiányzók, akik pótlása fejtörést okozhat a szakmai stáboknak.

 Szegeden Janus Smárason térdszalag-szakadás miatt hosszabb időre kiesett, Röd és Totó játékára sem biztos, hogy számíthat Michael Apelgren. A vendégeknél Martinovic, Pesmalbek és Cindric bajlódott sérüléssel. 

Xavier Pascual október végén, a Szigetszentmiklós elleni bajnokin már pályára tudta küldeni Martinovicot, aki ha egészséges, kulcsszerepet kaphat a rangadón.

A két csapat legutóbb júniusban, Veszprémben, a bajnoki döntőben találkozott, akkor a bakonyiak nyertek 34-31-ra, amivel megszerezték a bajnoki címet. Annak a meccsnek az összefoglalóját itt tudja megnézni:


 

 

