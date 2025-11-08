Fogadkozás a rangadó előtt, Bánhidi Bence kimondta a Veszprém legyőzésének receptjét

A bajnoki szezonban először találkozik a magyar férfikézilabda két topcsapata, az OTP Bank-Pick Szeged és a One Veszprém (TV: M4, 16.45). A két Bajnokok Ligája-induló novemberi rangadója ugyan nem dönt fontos kérdésről, de a párharc múltja és rangja miatt fokozott izgalommal várják a szurkolók és a játékosok is.

Bánhidi Bence szerint a Szeged ezen a Veszprém ellen feledtetheti őszi bajnoki kisiklásait Fotó: MTI

A Szeged a bajnoki botlásokat feledtetné

A Szeged a váratlan tatabányai vereség és a csurgói pontvesztés terhével érkezik a bajnoki rangadóra. Bár ez az elvesztett három pont befolyással van az alapszakasz végeredményére, a hátrány még nem behozhatatlan.

Messze vagyunk attól, hogy számolgassunk, de ahhoz, hogy ezt megtegyük, először hazai pályán nyernünk kell a Veszprém ellen

– fogalmazott lapunknak Bánhidi Bence. A szegediek csapatkapitánya kiemelte, hogy a világsztárokkal teletűzdelt bajnoki címvédő ellen csak nagyon jó, hibátlan játékkal van esélyük hazai pályán.

– Ez az a mérkőzés, amelyen akkor is csúcsformában kell lennünk, ha éppen nem vagyunk abban. Minden játékos tisztában van vele, milyen fontos meccs ez a klubnak, ebben a szellemben készültünk egész héten. Ha meg tudjuk nyerni a derbit, azzal feledtetni tudnánk a két bajnoki botlásunkat – tette hozzá a válogatott beálló.

Ligetvári Patrik szerint a Veszprém és a Szeged mérkőzését a nézők és a játékokok is nagyon várják Fotó: MTI

Két Bajnokok Ligája-vereség után jól jönne a bajnoki győzelem

A Veszprém makulátlan bajnoki mérleggel készül a rangadóra, ugyanakkor a Bajnokok Ligájában legutóbbi két meccsét, – a Sporting és a Berlin ellen – elveszítette, így a bakonyiaknak is van mit feledtetniük a szurkolókkal.

Nem a bajnoki tabellát nézzük, csak a mérkőzésre és a saját játékunkra koncentrálunk. Két egygólos vereséget szenvedtünk a legutóbbi két BL-meccsünkön, így van mit javítanunk. Jobb formában szeretnénk játszani Szegeden, és erre szükségünk is van, mert tudjuk, milyen nehéz nyerni a Pick Arénában

– mondta az esélyekről Ligetvári Patrik. A veszprémi védőspecialista hozzátette, tisztában vannak vele, hogy a szegediek is ugyanolyan elszántan készülnek a bajnokság csúcsmeccsére.