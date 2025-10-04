Rendkívüli

Így érkezett meg az eredményváróba Andrej Babis, győzelemre készül az ANO + exkluzív videó

Ez már nagyon ciki - újabb szegedi botlás a férfi kézilabda NB I-ben

A Tatabánya öt góllal nyert Balatonfüreden, a Szeged pedig döntetlenre mentette mérkőzését Csurgón a férfi kézilabda NB I szombati játéknapján.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 18:59
Szeged
A fehér mezes Szeged ezúttal Csurgón hagyott ott egy pontot Fotó: tatabanyahandball.com
A Csurgó és a Szeged végig szoros mérkőzést játszott, a vendégeknél a horvát Mario Sostaric hét másodperccel a vége előtt egyenlített. A hazaiaknál Gábor Marcell hét gólt lőtt, a szegediek közül az osztrák Sebastian Frimmel volt a legeredményeseb, hat találattal. Szeged újabb pontvesztése meglepő, egy héttel ezelőtt Tatabányán kaptak ki.

Balatonfüreden a hazai csapatból a szlovén Tim Rozman, a vendégektől a horvát Josip Sarac emelkedett ki, egyformán hat góllal. A Tatabánya mind az öt eddigi mérkőzését megnyerte, ezzel az élen áll. 

Eredmények: 
Balatonfüredi KSE–MOL Tatabánya KC 24-29 (13-16) 
Csurgói KK–OTP Bank-Pick Szeged 25-25 (11-10)

