Ez már nagyon ciki - újabb szegedi botlás a férfi kézilabda NB I-ben

A Csurgó és a Szeged végig szoros mérkőzést játszott, a vendégeknél a horvát Mario Sostaric hét másodperccel a vége előtt egyenlített. A hazaiaknál Gábor Marcell hét gólt lőtt, a szegediek közül az osztrák Sebastian Frimmel volt a legeredményeseb, hat találattal. Szeged újabb pontvesztése meglepő, egy héttel ezelőtt Tatabányán kaptak ki.

Balatonfüreden a hazai csapatból a szlovén Tim Rozman, a vendégektől a horvát Josip Sarac emelkedett ki, egyformán hat góllal. A Tatabánya mind az öt eddigi mérkőzését megnyerte, ezzel az élen áll.

Eredmények:

Balatonfüredi KSE–MOL Tatabánya KC 24-29 (13-16)

Csurgói KK–OTP Bank-Pick Szeged 25-25 (11-10)