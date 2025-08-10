Pánikolnak a kihagyottak, retteg a békétől Brüsszel

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas határozott álláspontot fogalmazott meg az orosz–ukrán háborút lezáró esetleges amerikai–orosz megállapodással kapcsolatban – számol be róla az Origo a Reuters hírügynökségre hivatkozva.

Kallas szerint az EU-t és Ukrajnát is be kell vonni a tárgyalásba (Fotó: AFP)

Szerinte a Washington és Moszkva közötti egyezségbe mindenképp be kell vonni Ukrajnát és az Európai Uniót is. Kallas szerint a konfliktus Ukrajna és egész Európa biztonságát érinti.

Az Egyesült Államoknak megvan a hatalma arra, hogy Oroszországot komoly tárgyalásokra kényszerítse

– emelte ki a főképviselő.

Miközben a fenntartható és igazságos békéért dolgozunk, a nemzetközi jog egyértelmű: minden ideiglenesen megszállt terület Ukrajnához tartozik

– fogalmazott Kallas.

A megállapodás nem szolgálhat ugródeszkaként Oroszország további agressziójához Ukrajna, a transzatlanti szövetség és Európa ellen

– tette hozzá.

Kallas azt is bejelentette, hogy hétfőn összehívja az uniós külügyminiszterek találkozóját a következő lépések megvitatására, amelyen Ukrajna mellett a Gázai övezet helyzete is napirendre kerül.