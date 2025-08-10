Kaja KallasukrajnaEurópai Unióorosz-ukrán háború

Pánikolnak a kihagyottak, retteg a békétől Brüsszel

Az EU külügyi főképviselője azt követelte, hogy Ukrajnát és az Európai Uniót is vonják be az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló egyeztetésekbe. Kaja Kallas szerint a megszállt területek Ukrajnához tartoznak.

Munkatársunktól
2025. 08. 10. 21:33
Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője Fotó: Anadolu via AFP Forrás: Anadolu via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas határozott álláspontot fogalmazott meg az orosz–ukrán háborút lezáró esetleges amerikai–orosz megállapodással kapcsolatban – számol be róla az Origo a Reuters hírügynökségre hivatkozva.

Kallas szerint az EU-t és Ukrajnát is be kell vonni a tárgyalásba
Kallas szerint az EU-t és Ukrajnát is be kell vonni a tárgyalásba (Fotó: AFP)

Szerinte a Washington és Moszkva közötti egyezségbe mindenképp be kell vonni Ukrajnát és az Európai Uniót is. Kallas szerint a konfliktus Ukrajna és egész Európa biztonságát érinti.

Az Egyesült Államoknak megvan a hatalma arra, hogy Oroszországot komoly tárgyalásokra kényszerítse

– emelte ki a főképviselő.

Miközben a fenntartható és igazságos békéért dolgozunk, a nemzetközi jog egyértelmű: minden ideiglenesen megszállt terület Ukrajnához tartozik

– fogalmazott Kallas.

A megállapodás nem szolgálhat ugródeszkaként Oroszország további agressziójához Ukrajna, a transzatlanti szövetség és Európa ellen

– tette hozzá.

Kallas azt is bejelentette, hogy hétfőn összehívja az uniós külügyminiszterek találkozóját a következő lépések megvitatására, amelyen Ukrajna mellett a Gázai övezet helyzete is napirendre kerül.

Az észak-európai országok vezetői is Ukrajnát támogatják

Az Északi Balti Nyolcak elnevezésű országcsoport tagjai – Lettország, Litvánia, Észtország, Svédország, Dánia, Izland, Norvégia és Finnország – vezetői vasárnap közös közleményben erősítették meg elkötelezettségüket Ukrajna támogatása mellett.

Állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy béke csakis az Oroszországi Föderációra gyakorolt folyamatos nyomással érhető el, hogy Moszkva véget vessen „illegális” háborújának. 

Kiemelték azt is, hogy megerősítik a nemzetközi határok erővel való megváltoztatása tilalmának elvét. 

Hozzátették, hogy továbbra is fenn kívánják tartani a Moszkva elleni szankciókat. Donald Trump amerikai elnök a tervek szerint augusztus 15-én Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy az ukrajnai konfliktus lezárásáról tárgyaljanak. Donald Trump korábban utalt arra, hogy bármilyen békeszerződés „valószínűleg némi területcserét” fog magában foglalni. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eddig elutasított minden olyan javaslatot, amely veszélyeztetné Ukrajna területi integritását, amit az ukrán alkotmány is tilt – írta az MTI.

Borítókép: Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője (Fotó: Anadolu via AFP)

add-square Trump és Putyin találkozója

J.D. Vance: Az Egyesült Államok befejezte Ukrajna finanszírozását

Trump és Putyin találkozója 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Molnár Judit
idezojelekFodor Gábor

Gyilkosságot nem imitálunk!

Idősebb, de főleg fiatalok részvételével tartott beszélgetéseinken, gyakran vitáinkon rengeteg kérdés merül fel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu