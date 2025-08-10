Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője nekrofíliához hasonlította az Európai Unió és Kijev kapcsolatát. Zaharova szerint egyértelműen látszik, hogy az európai vezetés csak Oroszországra akar nyomást gyakorolni – írja a RIA Novoszty.

Zaharova szerint Brüsszel rossz helyen keresi a békét

Fotó: ANADOLU/SEFA KARACAN

Az orosz elnöki szóvivő annak kapcsán szólalt meg, hogy nemrég Kijev és az európai országok vezetői közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben a békét sürgetik.

A szóvivő szerint azonban ez nem egy olyan béketerv, amely „a kijevi terrorista rezsimtől megtagadja a fegyvereket”, hanem egy olyan tervezet, amelyben ismét Moszkvára próbálnak meg nyomást gyakorolni.

Brüsszel és Kijev viszonya már-már nekrofíliára hasonlít, amit a nagyfokú kölcsönösség jellemez.

– fogalmazott Zaharova az ügy kapcsán.

Borítókép: Marija Zaharova (Fotó: AFP)