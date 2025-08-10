ZaharovaUkrajnaEurópa

Zaharova szerint Európa és Kijev viszonya nekrofíl

Az orosz külügyminisztérium szóvivője most sem fogta vissza magát. Zaharova nekrofíliának titulálta Kijev és Európa viszonyát.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 17:06
Fotó: SELCUK ACAR Forrás: ANADOLU
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője nekrofíliához hasonlította az Európai Unió és Kijev kapcsolatát. Zaharova szerint egyértelműen látszik, hogy az európai vezetés csak Oroszországra akar nyomást gyakorolni – írja a RIA Novoszty. 

Zaharova szerint Brüsszel rossz helyen keresi a békét
Zaharova szerint Brüsszel rossz helyen keresi a békét
Fotó: ANADOLU/SEFA KARACAN

Az orosz elnöki szóvivő annak kapcsán szólalt meg, hogy nemrég Kijev és az európai országok vezetői közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben a békét sürgetik. 

A szóvivő szerint azonban ez nem egy olyan béketerv, amely „a kijevi terrorista rezsimtől megtagadja a fegyvereket”, hanem egy olyan tervezet, amelyben ismét Moszkvára próbálnak meg nyomást gyakorolni. 

Brüsszel és Kijev viszonya már-már nekrofíliára hasonlít, amit a nagyfokú kölcsönösség jellemez.

– fogalmazott Zaharova az ügy kapcsán.   

Borítókép: Marija Zaharova (Fotó: AFP)

