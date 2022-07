Djokovics pesszimista, Bidennél lobbiznak az érdekében

Novak Djokovics a napokban arról beszélt, egyelőre nem tartja valószínűnek, hogy ott lehet az év utolsó Grand Slam-tornáján, az US Openen, mivel továbbra sem oltatta be magát a koronavírus elleni vakcinával, emiatt pedig a jelenleg érvényben lévő szabályok szerint nem léphet be az Egyesült Államokba. A korábbi világelső természetesen szeretne részt venni a New York-i viadalon, és hajlandó elutazni a „szabadság földjére”, amennyiben oltatlansága ellenére is engedélyezik neki az USA-ba való belépést. Djokovics ugyanakkor nem szeretné ugyanazt átélni, mint januárban, amikor hosszas huzavona után kiutasították Ausztráliából, és emiatt nem indulhatott el az Australian Openen.

– Nem megyek az Egyesült Államokba, ha nem kapok beutazási engedélyt, mert amit Ausztráliában kellett átélnem, az közel sem volt kellemes érzés – idézi a szerb klasszis szavait a Reuters. – Az emberek még mindig azt hiszik, hogy igazolások és engedélyek nélkül próbáltam bejutni Ausztráliába, de ez nem igaz. Ezt bizonyították a bírósági eljárás során is. Soha nem mennék egy olyan országba, ahová nem kaptam beutazási engedélyt. Szeretnék visszatérni Ausztráliába. Imádom az országot, ott értem el a legtöbb Grand Slam-sikeremet. Remélhetőleg ott lehetek januárban, mert ott akarok lenni – ugyanez igaz New Yorkra is. Ott akarok lenni az Egyesült Államokban és minden más helyen, ahol lehetőségem van játszani – tette hozzá.

A Wimbledonban győztes Djokovics a 22. Grand Slam-sikeréért szállna harcba, amivel utolérné az örökranglistát vezető Rafael Nadalt. A 35 éves játékos azonban továbbra is ragaszkodik az elveihez, nem hajlandó beoltatni magát annak érdekében, hogy elérje a célját.

– Profi teniszező vagyok, nem foglalkozom a politikával, mert őszintén szólva nem is érdekel. Megvan a véleményem, és abban hiszek, hogy mindenki saját maga dönthesse el, mi neki a legjobb. Mindenkit és mindent tisztelek, és azt várom el másoktól is, hogy tiszteljék az én döntésem. Ha kapok beutazási engedélyt, akkor ott leszek a tornákon. Ha nem, nem – akkor sem ér véget a világ.

Djokovics „köteles” lenne leróni egy adósságát is az USA-ban. A wimbledoni döntő előtt ugyanis megegyezett a másik finalistával, Nick Kyrgiosszal, hogy a mérkőzés után elmennek közösen vacsorázni, és a győztesnek kell majd állnia a számlát. A jelek szerint a „randevú” elmaradt, mivel az ausztrál játékos az Instagramon kérte számon Djokovicsot, hogy merte elhagyni Angliát a közös falatozás előtt. A szerb elnézést kért riválisától, hozzátéve, New Yorkban pótolhatják az elmaradt programot.

Bidenhez fordultak

Djokovics sorsa részben Joe Biden amerikai elnök kezében van, ő engedélyezheti a teniszező belépését az országba annak ellenére is, hogy a jelenleg érvényben lévő előírások szerint oltatlan személyeknek – néhány kivétel mellett – tilos a beutazás.

Texas állam szenátora, Drew Springer éppen ezért kéréssel fordult az USA első emberéhez, hogy tegyen kivételt Djokoviccsal:

– Biden megtiltja Novak Djokovicsnak, hogy beutazzon az országba és játsszon az US Openen, de illegális bevándorlók millióinak engedi meg, hogy átlépjék a határt. Figyelj, Joe, nem mindegy, hogy eggyel több oltatlan személy van-e az országban?! – írta a szenátor.