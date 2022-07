Közös vacsorát terveznek, de a döntő még előttük áll

Ellenségekből barátok

Kyrgios és Djokovics eddig kétszer játszott egymás ellen: 2017-ben az ausztrál két héten belül kétszer is legyőzte a szerbet. Mielőtt a 2-0-s mérleg miatt kikiáltanánk Kyrgiost a vasárnapi finálé egyértelmű esélyesének, tegyük hozzá: az ausztrál élete formájában volt, a top 20-ban jegyezték, míg a szerbnek a 2017-es volt az egyetlen éve 2011 óta, amikor egyetlen Grand Slam-tornát sem nyert. Az idei lehet a következő, ugyanis Djokovics az Australian Open után jelen állás szerint az amerikai nyílt teniszbajnokságról is lemarad, a Roland Garroson pedig a negyeddöntőben kikapott Rafael Nadaltól.

A pályán azóta nem találkoztak, ellenben üzengettek egymásnak. Kyrgios élesen kritizálta Djokovicsot a balsikerű Adria Tour miatt, megjegyezte, hogy a szerb kettejük mérlege miatt nem lehet a legjobb teniszező, tavaly pedig kifejtette, hogy szerinte kölcsönösen nem kedvelik egymást. A diplomatikusabb, de azért szintén karakán Djokovics ellenben úgy vélte, Kyrgios kritikája a pályán kívüli viselkedése miatt hiteltelen.

Kettejük kapcsolata az idei Australian Open alatt vett váratlan fordulatot. Kyrgios volt a legnevesebb játékos, aki határozottan kiállt a meghurcolt Djokovics mellett, saját hazáját pedig hálátlannak nevezte, amiért a 2020-as bozóttüzek idején kapott rengeteg támogatás ellenére megalázta a szerb klasszist.

Djokovics hálás volt a gesztusért, mostanra pedig már oda jutott a két játékos, hogy egymás elleni wimbledoni döntőjük előestéjén viccelődtek az Instagramon. Úgy tűnik, mindenképp együtt vacsoráznak a finálé után, a győztes állja a cechet.

Persze addig még le kell játszaniuk egymás ellen egy nagyon komoly tétre menő meccset, ami komoly feszültségforrást rejt magában, elég visszaemlékezni az ausztrál harmadik fordulós, Sztefanosz Cicipasz elleni küzdelmére.

Nick Kyrgios első Grand Slam-döntőjére készül (Fotó: AFP/Sebastien Bozon)

Teljesen más célokért

Djokovics hetedszer nyerhet Wimbledonban, ahol legutóbb a már említett 2017-es esztendőben kapott ki, akkor is úgy, hogy feladta a Tomas Berdych elleni negyeddöntőjét, és könyöksérülése miatt ezzel be is fejezte az idényét. Összességében pedig a huszonegyedik Grand Slam-sikerére hajt, amellyel megközelítheti a huszonkettővel rekorder Rafael Nadalt, és maga mögött hagyhatja a húsznál járó Roger Federert. Nick Kyrgios hasonló gyűjteményről nem is álmodik.

– Ha Grand Slamet nyerek, remélem, nem kérdezgeti majd senki, hogy mikor jön a következő. Azt, amit Federer, Nadal és Djokovics elért, soha többé nem fogjuk látni senkitől – fogalmazott az ausztrál.