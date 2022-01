Djokovics és a világrend: egyszerre szabályszegő és áldozat

Ezt akár válasznak is tekinthetjük arra a kérdésre, Novak Djokovics vajon miért nem oltatta be magát vagy – ne legyünk álszentek – miért nem szerzett oltási igazolást, amit, ha nagyon akart, feltehetőleg el tudott volna intézni. Nyilván kitart az elvei mellett, de abban a hiszemben utazott el Melbourne-be, hogy így is eleget tud tenni az ausztrál elvárásoknak. Bár később a PCR-tesztje körüli kalamajka egyértelműen ártott a hitelességének.

– Akik úgy gondolják, hogy valamilyen elveket védtek meg, csak arra mutattak rá, hogy nem is voltak elveik, hiszen tíz-tizenegy napon át zaklatták a világ legjobb teniszezőjét, hogy aztán a tíz-tizenegyedik napon közöljék vele azt a döntést, amelyről már az első napon tudták, hogy meg fog születni – szúrt oda Ausztráliának a szerb elnök. Mindezt a következőkkel toldotta meg az egész világnak címezve:

– Hajtóvadászat kezdődött a sportoló ellen a médiában, boszorkányüldözés egy ember és egy ország ellen, mert Novak Djokovicson keresztül akarták megmutatni, hogyan működik a világrend, és ezt bárki ellen meg lehet tenni.

Kemény szavak. Nehéz igazságot tenni. Alekszandar Vucsicsnak abban azonban igaza van, új világrend van kialakulóban, ami alól még egy akkora sztárnak, mint Novak Djokovics sincs kibúvó. Ha valamit, akkor tanulságként ezt szűrhetjük le.

Caruso a beugró. A selejtező utolsó fordulójában alulmaradt, a világranglista 150. helyén rangsorolt Salvatore Caruso veszi át Novak Djokovics helyét „szerencsés vesztesként”. Három magyar indul a tornán, Fucsovics Márton és Udvardy Panna már hétfőn pályára lép a szerb Lajovics, illetve a fehérorosz Azarenka ellen, Bondár Anna kedden játszik az orosz Pavljucsenkovával.