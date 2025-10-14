Rendkívüli

Bedarálná az ingyenes egészségügyet, elvenné az orvosok béremelését – erősen kezdett Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója

Hillary ClintonbékeDonald TrumpEgyesült Államoktűzszünet

Clintonék is elismerték: Trumpnak sikerült, ami másnak nem

Bill Clinton méltatta Donald Trumpot az Izrael és a Hamász közötti békefolyamatban játszott szerepéért, elismerve az amerikai elnök és térségbeli partnerei erőfeszítéseit. Hangsúlyozta, hogy a tűzszünet, a túszok szabadon engedése és a humanitárius segítség megindulása reményt adhat a tartós békére. Hillary Clinton szintén dicsérte Trump kormányát, amiért sikerült megállapodásra bírni a feleket. A Clinton házaspár és Trump korábbi politikai viszálya ellenére most először hangzott el tőlük ilyen nyílt elismerés.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 13:47
Donald Trump amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnök Fotó: WIN MCNAMEE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Bill Clinton, az Egyesült Államok korábbi elnöke méltatta Donald Trumpot az Izrael és a Hamász közötti békefolyamatban betöltött szerepéért. Úgy fogalmazott, hogy Trump kormányzata, Katar és más térségbeli partnerek is megérdemlik az elismerést a sikeres tárgyalásokért. Noha korábban feszültség volt kettejük között, Clinton ezúttal elismerően nyilatkozott utódjáról – írja a FOX News.

Már a Clinton házaspár is Trump eredményit dícsérte
Már a Clinton házaspár is Trump eredményeit dicsérte. Fotó: Pool/Saul Loeb

Bill Clinton szerint az amerikai elnök és a nemzetközi partnerek „nagy elismerést érdemelnek”, amiért a tárgyalásokat sikerült a megfelelő mederben tartani.

A 2023. október 7-i, Izrael elleni támadás borzalmai és a kirobbant konfliktus elviselhetetlen emberi veszteségeket okoztak

 – írta Clinton. „Nehéz volt végignézni, és szinte lehetetlen megmagyarázni.”

Hálás vagyok, hogy a tűzszünet érvénybe lépett, az utolsó 20 túsz kiszabadult, és hogy a sürgősen szükséges humanitárius segítség elkezdett beáramlani Gázába

 – folytatta. Clinton hozzátette, hogy az Egyesült Államok, a régió és a nemzetközi közösség támogatásával Izraelnek és a Hamásznak meg kell próbálnia ezt a „törékeny pillanatot tartós békévé alakítani, amely biztosítja mind a palesztinok, mind az izraeliek méltóságát és biztonságát”. 

Hiszem, hogy el tudnak jutni idáig, de csak akkor, ha közösen tesznek ezért

 – mondta Clinton.

Évek óta tart a viszály közöttük

A konfliktus a 2016-os elnökválasztási kampányából ered, amikor Donald Trump Hillary Clintont „Crooked Hillary”-nek (korrupt Hillary) nevezte. A Clinton házaspár válaszul azzal vádolta Trumpot, hogy elnöksége aláásta a demokratikus normákat. Bill Clinton korábban azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak védenie kell nemzetközi szövetségeseit, ugyanakkor önmérsékletre is kell intenie. Korábban írtunk róla, hogy Trump hatalmas ütést vitt be Hillary Clintonnak.

Meg kell győznünk közel-keleti barátainkat arról, hogy kiállunk mellettük és megpróbáljuk megvédeni őket [...] De be nem jelentett háborúkat indítani, amelyek elsődleges áldozatai a politikailag nem érintett civilek, akik csak tisztességes életet szeretnének élni, nem jó megoldás.

Bill Clinton elismerte, hogy az Egyesült Államoknak meg kell próbálnia megakadályozni, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson, de ismét hangsúlyozta az ártatlan életek védelmének fontosságát.

Én is úgy gondolom, hogy meg kell próbálnunk megállítani Iránt abban, hogy nukleáris fegyverhez jusson

 – jelentette ki.

Hillary Clinton szintén méltatta Trumpot

Valóban dicséret illeti Trump elnököt és kormányát, valamint a régió arab vezetőit, amiért elköteleződtek a 20 pontos béketerv mellett, és látnak egy előremutató jövőt

– mondta Hillary Clinton a CBS Newsnak, miután a Hamász elfogadta Trump béketervét.

De kit méltatott Trump? Orbán Viktort!

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

