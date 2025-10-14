Clintonék is elismerték: Trumpnak sikerült, ami másnak nem

Bill Clinton szerint az amerikai elnök és a nemzetközi partnerek „nagy elismerést érdemelnek”, amiért a tárgyalásokat sikerült a megfelelő mederben tartani.

A 2023. október 7-i, Izrael elleni támadás borzalmai és a kirobbant konfliktus elviselhetetlen emberi veszteségeket okoztak

– írta Clinton. „Nehéz volt végignézni, és szinte lehetetlen megmagyarázni.”

Hálás vagyok, hogy a tűzszünet érvénybe lépett, az utolsó 20 túsz kiszabadult, és hogy a sürgősen szükséges humanitárius segítség elkezdett beáramlani Gázába

– folytatta. Clinton hozzátette, hogy az Egyesült Államok, a régió és a nemzetközi közösség támogatásával Izraelnek és a Hamásznak meg kell próbálnia ezt a „törékeny pillanatot tartós békévé alakítani, amely biztosítja mind a palesztinok, mind az izraeliek méltóságát és biztonságát”.

Hiszem, hogy el tudnak jutni idáig, de csak akkor, ha közösen tesznek ezért

– mondta Clinton.