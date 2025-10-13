„Több mint négy hónapja találkoztam a New York Times újságírójával, akinek arról meséltem, hogy 2024 júniusa és 2025 júniusa között erősödött a Tisza, a többi ellenzéki párt rovására. Ehhez képest októberben a számba adni egy soha el nem hangzott mondatot még propagandának is rossz. Azt, hogy mi működik, mi nem, a közvélemény-kutatás és a választás mutatja meg. Jelzem: vezet a Fidesz!” – írta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője közösségi oldalán.

A baloldali propaganda ismét támadásba lendült, ezúttal Amerikából. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Soós Lajos