Koptatná a tiszás tábort

Mráz Ágoston Sámuel Facebook: „Alapvetően érthető, hogy Ukrajna vezetése olyan kormányt szeretne látni Magyarország élén, amely kritikátlanul támogatja uniós csatlakozását. Csakhogy a Tisza Párt támogatásából belpolitikailag is profitálni akar a kijevi vezetés, ezért hangosan és látványosan segítik kampányát, nemzetközi nyomásgyakorlással, agresszióval és applikációval. Mindez pedig komoly kárt okoz Magyar Péteréknek: egyrészt igazolja a Fidesz vádjait, hogy a Tisza ukrán érdekeket szolgál, másrészt koptatja a tiszások táborát: 42 százalékuk tavasszal még a saját aláírásgyűjtésükön is az ukrán csatlakozás ellen szavazott.”