Koptatná a tiszás tábort

Koptatná a tiszás tábort

Mráz Ágoston Sámuel
2025. 10. 11. 7:12
Mráz Ágoston Sámuel Facebook: „Alapvetően érthető, hogy Ukrajna vezetése olyan kormányt szeretne látni Magyarország élén, amely kritikátlanul támogatja uniós csatlakozását. Csakhogy a Tisza Párt támogatásából belpolitikailag is profitálni akar a kijevi vezetés, ezért hangosan és látványosan segítik kampányát, nemzetközi nyomásgyakorlással, agresszióval és applikációval. Mindez pedig komoly kárt okoz Magyar Péteréknek: egyrészt igazolja a Fidesz vádjait, hogy a Tisza ukrán érdekeket szolgál, másrészt koptatja a tiszások táborát: 42 százalékuk tavasszal még a saját aláírásgyűjtésükön is az ukrán csatlakozás ellen szavazott.”

Lóránt Károly
idezojelekatomenergia

Energia-önellátás lehetősége atomenergiával

Lóránt Károly avatarja

Energia tekintetében kiszolgáltatott helyzetünkön változtathatunk mintegy 15-20 év alatt akkor, ha uránkészletünket hagyományos és szaporító reaktorokban hasznosítjuk.

