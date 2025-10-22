Európa és Ukrajna új javaslatot dolgoz ki az orosz–ukrán háború befejezésére. Ukrajna több szövetségese pénteken Londonban tart csúcstalálkozót, ahol azok az országok vesznek részt, amelyek hosszú távon támogatni kívánják Kijevet. Diplomáciai források is megerősítik, hogy új javaslatok készülnek.
Európa nem tanul, ukrán győzelemben bízik Brüsszel
Európa nem tanul, továbbra is ugyanazt a háborús narratívát ismétli, amely az elmúlt három és fél évben rendre kudarcot vallott, mondta a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. A szakértő szerint miközben az Egyesült Államok és Oroszország között készülő Trump–Putyin-békecsúcsot próbálják megfúrni, Brüsszel és a nyugati vezetők a háborúpárti politika mellett törnek lándzsát.
Ukrajna európai szövetségesei és Brüsszel bár látszólag támogatják Trump béketörekvéseit az elmúlt időszak háborúpárti nyilatkozatai egyértelmű jelzés: a béke csupán üres szólam számukra, miközben a feszültség fenntartása továbbra is az irányadó politika Brüsszelben.
A háborúpárti nyilatkozatok nem fogynak ki európai vezetők szájából. Emmanuel Macron tavaly európai katonák Ukrajnába küldését helyezte kilátásba, de akár atomfegyver bevetésének lehetőségét sem zárta ki. Harcias kijelentése mögé hamarosan több európai ország is beállt. Nagy-Britannia, élén Keir Starmer miniszterelnökkel szintén Ukrajna támogatása mellett tett hitet, és kettejük összefogásából alakult ki az a bizonyos hajlandók koalíciója, amely azóta is Washington béketörekvései ellenére a háború mindenáron történő folytatását tűzte zászlajára.
Európa zsákutcában
Európa nem tanul, csakis az elmúlt három és fél évben bemutatott háborús forgatókönyv szerint hajlandó az orosz–ukrán konfliktushoz hozzáállni
– fogalmazott Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
A politikai elemző szerint az Európai Unió továbbra is a háború logikájában gondolkodik.
Az Európai Unió a gázpedált nyomja egy sehová nem vezető zsákutcában. Brüsszel céljai nem változtak, azt akarják, hogy Oroszország ne nyerje meg a háborút, Ukrajna győzzön
– mondta a szakértő, hozzátéve:
Az EU ehhez keres eszközöket, ők a háború folytatásához keresnek továbbra is segítséget. Az amerikai Tomahawk rakétáknak örültek volna, de láthattuk, hogy a korábban is nagyon várt fegyverek sem működtek, sem a Leopard tankok, sem az F–16-os vadászgépek.
A szakértő szerint Brüsszel ennek ellenére nem adja fel a háborúpárti politikát.
Brüsszel rendületlenül a több mint három és fél éve tartó háború folytatásához keres pénzt, paripát és fegyvert, és mindent ellenez, ami ezzel szembemegy, például a budapesti békecsúcsot
– hangsúlyozta Kiszelly Zoltán.
Brüsszel a béke útjában áll
Az elemző úgy látja, hogy miközben Trump minden erővel a békét keresi, Brüsszel és Zelenszkij a háborút erőltetné a végtelenségig.
Ebből van a konfliktus, ezért esik Brüsszel mindig két szék között a pad alá, mert nem tudják a háború folytatásához az amerikai elnököt megnyerni.
Macron és Ukrajna szövetségesei arra helyezik a hangsúlyt, hogy Zelenszkij nélkül nincs tárgyalás Ukrajnáról, ez azonban Kiszelly Zoltán szerint nem több, mint hiú remény.
Macron egy csődben lévő ország parlamenti többség nélküli vezetője, a francia elnök erőltetett háborúpárti magatartása arról szól, hogy a Franciaországot sújtó belpolitikai nehézségekről elterelje a figyelmet
– fogalmazott.
Kiszelly szerint a háborúpárti brüsszeli várakozások a budapesti békecsúcs elmaradásáról is ezzel függnek össze, hiszen a nyugat-európai vezetők nem érdekeltek a gyors békekötésben.
A szakértő úgy véli, hogy Donald Trump a béke valódi elérése érdekében készül újra tárgyalóasztalhoz ülni Vlagyimir Putyinnal.
Trumpnak akkor van értelme leülni ismét Putyinnal, ha akkor valódi megegyezés történik, most ezt készítik elő. Jelenleg annyi biztos, hogy a jövőben Budapest egy amerikai–orosz találkozó helyszíne lehet
– összegezte Kiszelly Zoltán.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kétoldalú találkozót tartott Donald Trump amerikai elnökkel az ENSZ Közgyűlésének alkalmából New Yorkban 2025. szeptember 23-án (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)
