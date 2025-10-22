Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

EurópabékeBrüsszelUkrajnaháborúZelenszkijTrump

Európa nem tanul, ukrán győzelemben bízik Brüsszel

Európa nem tanul, továbbra is ugyanazt a háborús narratívát ismétli, amely az elmúlt három és fél évben rendre kudarcot vallott, mondta a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. A szakértő szerint miközben az Egyesült Államok és Oroszország között készülő Trump–Putyin-békecsúcsot próbálják megfúrni, Brüsszel és a nyugati vezetők a háborúpárti politika mellett törnek lándzsát.

Szabó István
2025. 10. 22. 11:43
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kétoldalú találkozót tartott Donald Trump amerikai elnökkel az ENSZ Közgyűlésének alkalmából New Yorkban, 2025. szeptember 23-án Fotó: Brendan Smialowski Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Európa és Ukrajna új javaslatot dolgoz ki az orosz–ukrán háború befejezésére. Ukrajna több szövetségese pénteken Londonban tart csúcstalálkozót, ahol azok az országok vesznek részt, amelyek hosszú távon támogatni kívánják Kijevet. Diplomáciai források is megerősítik, hogy új javaslatok készülnek. 

Európa
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján. Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Ukrajna európai szövetségesei és Brüsszel bár látszólag támogatják Trump béketörekvéseit az elmúlt időszak háborúpárti nyilatkozatai egyértelmű jelzés: a béke csupán üres szólam számukra, miközben a feszültség fenntartása továbbra is az irányadó politika Brüsszelben.

A háborúpárti nyilatkozatok nem fogynak ki európai vezetők szájából. Emmanuel Macron tavaly európai katonák Ukrajnába küldését helyezte kilátásba, de akár atomfegyver bevetésének lehetőségét sem zárta ki. Harcias kijelentése mögé hamarosan több európai ország is beállt. Nagy-Britannia, élén Keir Starmer miniszterelnökkel szintén Ukrajna támogatása mellett tett hitet, és kettejük összefogásából alakult ki az a bizonyos hajlandók koalíciója, amely azóta is Washington béketörekvései ellenére a háború mindenáron történő folytatását tűzte zászlajára.

 

Európa zsákutcában

Európa nem tanul, csakis az elmúlt három és fél évben bemutatott háborús forgatókönyv szerint hajlandó az orosz–ukrán konfliktushoz hozzáállni

– fogalmazott Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

A politikai elemző szerint az Európai Unió továbbra is a háború logikájában gondolkodik.

Az Európai Unió a gázpedált nyomja egy sehová nem vezető zsákutcában. Brüsszel céljai nem változtak, azt akarják, hogy Oroszország ne nyerje meg a háborút, Ukrajna győzzön

– mondta a szakértő, hozzátéve:

Az EU ehhez keres eszközöket, ők a háború folytatásához keresnek továbbra is segítséget. Az amerikai Tomahawk rakétáknak örültek volna, de láthattuk, hogy a korábban is nagyon várt fegyverek sem működtek, sem a Leopard tankok, sem az F–16-os vadászgépek.

A szakértő szerint Brüsszel ennek ellenére nem adja fel a háborúpárti politikát.

Brüsszel rendületlenül a több mint három és fél éve tartó háború folytatásához keres pénzt, paripát és fegyvert, és mindent ellenez, ami ezzel szembemegy, például a budapesti békecsúcsot

– hangsúlyozta Kiszelly Zoltán.

 

Brüsszel a béke útjában áll

Az elemző úgy látja, hogy miközben Trump minden erővel a békét keresi, Brüsszel és Zelenszkij a háborút erőltetné a végtelenségig.

Ebből van a konfliktus, ezért esik Brüsszel mindig két szék között a pad alá, mert nem tudják a háború folytatásához az amerikai elnököt megnyerni.

WASHINGTON, DC - AUGUST 18: (L-R) British Prime Minister Keir Starmer and French President Emmanuel Macron speak with each other during a meeting with U.S. President Donald Trump, Ukrainian President Volodymyr Zelensky and European leaders at the White House on August 18, 2025 in Washington, DC. President Trump hosted President Zelensky at the White House for a bilateral meeting and an expanded meeting with European leaders to discuss a peace deal between Russia and Ukraine. Win McNamee/Getty Images/AFP (Photo by WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök a Fehér Házban 2025. augusztus 18-án. Fotó: Getty Images/AFP/Win McNamee

Macron és Ukrajna szövetségesei arra helyezik a hangsúlyt, hogy Zelenszkij nélkül nincs tárgyalás Ukrajnáról, ez azonban Kiszelly Zoltán szerint nem több, mint hiú remény.

Macron egy csődben lévő ország parlamenti többség nélküli vezetője, a francia elnök erőltetett háborúpárti magatartása arról szól, hogy a Franciaországot sújtó belpolitikai nehézségekről elterelje a figyelmet

– fogalmazott.

Kiszelly szerint a háborúpárti brüsszeli várakozások a budapesti békecsúcs elmaradásáról is ezzel függnek össze, hiszen a nyugat-európai vezetők nem érdekeltek a gyors békekötésben.

(FILES) US President Donald Trump (R) and Russian President Vladimir Putin shake hands at the end of a joint press conference after participating in a US-Russia summit on Ukraine at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. Hungary's foreign minister said on October 17, 2025 that his country would ensure that Russian President Vladimir Putin can enter and "hold successful talks" with the US despite an ICC arrest warrant against him. Hungarian Prime Minister Viktor Orban and Putin held a phone call on October 17 to discuss the planned US-Russian summit in Budapest. US President Donald Trump, in his latest abrupt pivot on Russia's 2022 invasion of Ukraine, announced he expected to meet Putin in Budapest within two weeks in a fresh bid to reach a peace deal. (Photo by Drew ANGERER / AFP)
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog egy közös sajtótájékoztató végén, miután részt vettek az Ukrajnáról szóló amerikai–orosz csúcstalálkozón az alaszkai Anchorage-ban. Fotó: AFP/Drew Angerer

A szakértő úgy véli, hogy Donald Trump a béke valódi elérése érdekében készül újra tárgyalóasztalhoz ülni Vlagyimir Putyinnal.

Trumpnak akkor van értelme leülni ismét Putyinnal, ha akkor valódi megegyezés történik, most ezt készítik elő. Jelenleg annyi biztos, hogy a jövőben Budapest egy amerikai–orosz találkozó helyszíne lehet

– összegezte Kiszelly Zoltán.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kétoldalú találkozót tartott Donald Trump amerikai elnökkel az ENSZ Közgyűlésének alkalmából New Yorkban 2025. szeptember 23-án (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)


 

add-square Orosz–ukrán háború

A kispadoztatott háborúpárti politikusok saját béketerven dolgoznak

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpedofil ügy

Tanú lesz az egész ország

Bayer Zsolt avatarja

Politikussal szemben nem merült fel bűncselekmény gyanúja a Szőlő utcai ügyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu