Európa nem tanul, ukrán győzelemben bízik Brüsszel

Ukrajna európai szövetségesei és Brüsszel bár látszólag támogatják Trump béketörekvéseit az elmúlt időszak háborúpárti nyilatkozatai egyértelmű jelzés: a béke csupán üres szólam számukra, miközben a feszültség fenntartása továbbra is az irányadó politika Brüsszelben.

A háborúpárti nyilatkozatok nem fogynak ki európai vezetők szájából. Emmanuel Macron tavaly európai katonák Ukrajnába küldését helyezte kilátásba, de akár atomfegyver bevetésének lehetőségét sem zárta ki. Harcias kijelentése mögé hamarosan több európai ország is beállt. Nagy-Britannia, élén Keir Starmer miniszterelnökkel szintén Ukrajna támogatása mellett tett hitet, és kettejük összefogásából alakult ki az a bizonyos hajlandók koalíciója, amely azóta is Washington béketörekvései ellenére a háború mindenáron történő folytatását tűzte zászlajára.

Európa zsákutcában

Európa nem tanul, csakis az elmúlt három és fél évben bemutatott háborús forgatókönyv szerint hajlandó az orosz–ukrán konfliktushoz hozzáállni

– fogalmazott Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

A politikai elemző szerint az Európai Unió továbbra is a háború logikájában gondolkodik.

Az Európai Unió a gázpedált nyomja egy sehová nem vezető zsákutcában. Brüsszel céljai nem változtak, azt akarják, hogy Oroszország ne nyerje meg a háborút, Ukrajna győzzön

– mondta a szakértő, hozzátéve:

Az EU ehhez keres eszközöket, ők a háború folytatásához keresnek továbbra is segítséget. Az amerikai Tomahawk rakétáknak örültek volna, de láthattuk, hogy a korábban is nagyon várt fegyverek sem működtek, sem a Leopard tankok, sem az F–16-os vadászgépek.

A szakértő szerint Brüsszel ennek ellenére nem adja fel a háborúpárti politikát.