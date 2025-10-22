Négy európai diplomata szerint az európai államok Ukrajnával együtt új javaslatot dolgoznak ki a jelenlegi harci vonalak mentén történő tűzszünetre az orosz–ukrán háborúban. A terv nagyrészt a korábban ismertetett elképzeléseket követi, ugyanakkor az Egyesült Államok szerepét is kulcsfontosságúnak tartják a folyamatban – számolt be róla a Reuters forrásaira hivatkozva az Origo.
A kispadoztatott háborúpárti politikusok saját béketerven dolgoznak
Diplomáciai források szerint az európai államok Ukrajnával együtt új javaslatot dolgoznak ki az orosz–ukrán háború lezárására. A tervek tűzszünetet és biztonsági garanciákat tartalmaznak, miközben az Egyesült Államok szerepét is központi fontosságúnak jelölik.
Egy magas rangú európai diplomata szerint a javaslat említést tesz egy békebizottságról is, amelynek elnöke Donald Trump lehetne, felügyelve a terv végrehajtását.
A nemzetbiztonsági tanácsadók számára fontos, hogy az Egyesült Államok továbbra is részt vegyen a folyamatban
– fogalmazott a diplomata.
Az európai vezetők kedden felszólították Washingtont, hogy tartsa fenn az azonnali tűzszünet követelését Ukrajnában, és a jelenlegi harci vonalak szolgáljanak alapul a későbbi tárgyalásokhoz. Oroszország régóta azt követeli, hogy Ukrajna a tűzszünet előtt további területek átadását vállalja.
Európa és Ukrajna új javaslatot dolgoz ki az orosz–ukrán háború befejezésére
Ukrajna több szövetségese pénteken Londonban tart csúcstalálkozót, ahol azok az országok vesznek részt, amelyek hosszú távon támogatni kívánják Kijevet.
Három másik diplomata is megerősítette, hogy új javaslatok készülnek.
A diplomaták szerint az elképzelések nagyjából megegyeznek az európai hatalmak korábbi javaslataival.
A javaslat rögzíti továbbá, hogy az EU Oroszország elleni szankcióit fokozatosan feloldanák, amennyiben Oroszország teljesíti kötelezettségeit, de a befagyasztott orosz vagyon egy részét Ukrajna kártérítésére fordítanák.
Ez Oroszországnak elfogadhatatlan lenne
– mondta a diplomata.
Európa és Ukrajna új javaslatot dolgoz ki az orosz–ukrán háború befejezésére
Újabb részletek derültek ki a romániai orosz olajfinomítóban történt robbanás ügyében
A robbanás nem okozott környezeti károkat.
Óraátállítás 2025: újra napirenden az EP-ben az ügy
Mit várhatunk az EU vezetésétől fontos kérdésekben, ha ez sem megy?
Megtámadták a Fehér Házat
A titkosszolgálat közleményt adott ki.
Drámai bejelentés érkezett Kijevből, ez vár Ukrajnára télen
Energiaválságtól tart Kijev.
