A kispadoztatott háborúpárti politikusok saját béketerven dolgoznak

Diplomáciai források szerint az európai államok Ukrajnával együtt új javaslatot dolgoznak ki az orosz–ukrán háború lezárására. A tervek tűzszünetet és biztonsági garanciákat tartalmaznak, miközben az Egyesült Államok szerepét is központi fontosságúnak jelölik.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 9:48
Négy európai diplomata szerint az európai államok Ukrajnával együtt új javaslatot dolgoznak ki a jelenlegi harci vonalak mentén történő tűzszünetre az orosz–ukrán háborúban. A terv nagyrészt a korábban ismertetett elképzeléseket követi, ugyanakkor az Egyesült Államok szerepét is kulcsfontosságúnak tartják a folyamatban – számolt be róla a Reuters forrásaira hivatkozva az Origo.

Európa és Ukrajna új javaslatot dolgoz ki az orosz–ukrán háború befejezésére. Fotó: AFP

Egy magas rangú európai diplomata szerint a javaslat említést tesz egy békebizottságról is, amelynek elnöke Donald Trump lehetne, felügyelve a terv végrehajtását.

A nemzetbiztonsági tanácsadók számára fontos, hogy az Egyesült Államok továbbra is részt vegyen a folyamatban

– fogalmazott a diplomata.

Az európai vezetők kedden felszólították Washingtont, hogy tartsa fenn az azonnali tűzszünet követelését Ukrajnában, és a jelenlegi harci vonalak szolgáljanak alapul a későbbi tárgyalásokhoz. Oroszország régóta azt követeli, hogy Ukrajna a tűzszünet előtt további területek átadását vállalja.

 

Ukrajna több szövetségese pénteken Londonban tart csúcstalálkozót, ahol azok az országok vesznek részt, amelyek hosszú távon támogatni kívánják Kijevet. 

Három másik diplomata is megerősítette, hogy új javaslatok készülnek. 

A diplomaták szerint az elképzelések nagyjából megegyeznek az európai hatalmak korábbi javaslataival. 

Soldiers from the Bundeswehr Guard Battalion, photographed during a reception with military honors in the courtyard of the Federal Chancellery in Berlin, November 4, 2024. (Photo by Kira Hofmann / Photothek Media Lab / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: AFP

A javaslat rögzíti továbbá, hogy az EU Oroszország elleni szankcióit fokozatosan feloldanák, amennyiben Oroszország teljesíti kötelezettségeit, de a befagyasztott orosz vagyon egy részét Ukrajna kártérítésére fordítanák. 

Ez Oroszországnak elfogadhatatlan lenne

– mondta a diplomata.

 

