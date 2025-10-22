A kispadoztatott háborúpárti politikusok saját béketerven dolgoznak

Egy magas rangú európai diplomata szerint a javaslat említést tesz egy békebizottságról is, amelynek elnöke Donald Trump lehetne, felügyelve a terv végrehajtását.

A nemzetbiztonsági tanácsadók számára fontos, hogy az Egyesült Államok továbbra is részt vegyen a folyamatban

– fogalmazott a diplomata.

Az európai vezetők kedden felszólították Washingtont, hogy tartsa fenn az azonnali tűzszünet követelését Ukrajnában, és a jelenlegi harci vonalak szolgáljanak alapul a későbbi tárgyalásokhoz. Oroszország régóta azt követeli, hogy Ukrajna a tűzszünet előtt további területek átadását vállalja.