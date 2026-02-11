Lavrov: Kijev és a Nyugat kiforgatta az amerikai béketervet

Lavrov hangsúlyozta: Oroszország álláspontja szerint ezeknek a javaslatoknak figyelembe kellett volna venniük a kialakult realitásokat, beleértve azokat a lépéseket is, amelyeket Moszkva a „náci rezsim” és az orosz nyelv, kultúra, történelem és ortodoxia ellen irányuló politikák elleni védekezésként tett.

A külügyminiszter hozzátette, hogy ezen az alapon szerinte gyorsan meg lehetett volna kötni egy végleges békemegállapodást.

Lavrov további üzenetei a Nyugatnak

Az interjúban az orosz külügyminiszter tágabb geopolitikai bírálatot is megfogalmazott. Szerinte Európában kevés olyan józan hang hallható, amely valóban komolyan sürgetné az ukrajnai konfliktus rendezését. Úgy véli, hogy a Brüsszelben és Kijevben emlegetett biztonsági garanciák nem Moszkva bevonásával készülnek, hanem kifejezetten Oroszország ellen irányulnak. Mindemellett Lavrov leszögezte: Moszkva elvben kész kompromisszumokra, de csak akkor, ha azok nem sértik Oroszország törvényes érdekeit, mindenekelőtt saját nemzetbiztonságát.