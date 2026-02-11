Rendkívüli

Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot + videó

LavrovOroszországKijevbéketervNyugat-Európa

Lavrov: Kijev és a Nyugat kiforgatta az amerikai béketervet

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kemény hangon bírálta az ukrajnai rendezésre vonatkozó újabb nyugati és kijevi javaslatokat, amelyek szerinte teljesen eltorzították az eredeti amerikai békekezdeményezést.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 02. 11. 9:50
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter sajtótájékoztatót tart Moszkvában Fotó: Sefa Karacan Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lavrov szerint az Egyesült Államok eredeti terve tartalmazott olyan pontokat, amelyek a kárpátaljai és kelet-ukrajnai orosz kisebbség jogainak helyreállítását célozták, ám ezek a későbbi változatokból eltűntek. Ehelyett – mint fogalmazott – egy általános toleranciaszerződésről esik szó, amely Ukrajnát az uniós normák követésére kötelezné, írja az Origo.

Lavrov
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP/Ramil Sitdikov)

Minden későbbi verzió Volodimir Zelenszkij és brit, német, francia, valamint balti pártfogóinak kísérlete arra, hogy erőszakot tegyenek az amerikai kezdeményezésen

– mondta Lavrov.

Az orosz külügyminiszter kitért arra is, hogy a 20 pontos dokumentumot, amelyet az Egyesült Államok, Európa és Ukrajna az alaszkai csúcstalálkozó után tárgyalt, Oroszország nem kapta meg hivatalosan. Ugyanakkor az Anchorage-ban folytatott megbeszélések során – amerikai javaslatokra alapozva – szerinte olyan megközelítéseket sikerült találni, amelyek megnyithatták volna az utat a béke felé.

Russian President Vladimir Putin (L) smiles as US President Donald Trump speaks during a joint press conference after they participated in a US-Russia summit on Ukraine at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök közös sajtótájékoztatója Alaszkában (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Lavrov hangsúlyozta: Oroszország álláspontja szerint ezeknek a javaslatoknak figyelembe kellett volna venniük a kialakult realitásokat, beleértve azokat a lépéseket is, amelyeket Moszkva a „náci rezsim” és az orosz nyelv, kultúra, történelem és ortodoxia ellen irányuló politikák elleni védekezésként tett.

A külügyminiszter hozzátette, hogy ezen az alapon szerinte gyorsan meg lehetett volna kötni egy végleges békemegállapodást.

Lavrov további üzenetei a Nyugatnak

Az interjúban az orosz külügyminiszter tágabb geopolitikai bírálatot is megfogalmazott. Szerinte Európában kevés olyan józan hang hallható, amely valóban komolyan sürgetné az ukrajnai konfliktus rendezését. Úgy véli, hogy a Brüsszelben és Kijevben emlegetett biztonsági garanciák nem Moszkva bevonásával készülnek, hanem kifejezetten Oroszország ellen irányulnak. Mindemellett Lavrov leszögezte: Moszkva elvben kész kompromisszumokra, de csak akkor, ha azok nem sértik Oroszország törvényes érdekeit, mindenekelőtt saját nemzetbiztonságát.

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter sajtótájékoztatót tart Moszkvában (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)

add-square Orosz–ukrán háború

Putyin nagy offenzívára készülhet Ukrajnában

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu