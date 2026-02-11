Lavrov szerint az Egyesült Államok eredeti terve tartalmazott olyan pontokat, amelyek a kárpátaljai és kelet-ukrajnai orosz kisebbség jogainak helyreállítását célozták, ám ezek a későbbi változatokból eltűntek. Ehelyett – mint fogalmazott – egy általános toleranciaszerződésről esik szó, amely Ukrajnát az uniós normák követésére kötelezné, írja az Origo.
Lavrov: Kijev és a Nyugat kiforgatta az amerikai béketervet
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kemény hangon bírálta az ukrajnai rendezésre vonatkozó újabb nyugati és kijevi javaslatokat, amelyek szerinte teljesen eltorzították az eredeti amerikai békekezdeményezést.
Minden későbbi verzió Volodimir Zelenszkij és brit, német, francia, valamint balti pártfogóinak kísérlete arra, hogy erőszakot tegyenek az amerikai kezdeményezésen
– mondta Lavrov.
Az orosz külügyminiszter kitért arra is, hogy a 20 pontos dokumentumot, amelyet az Egyesült Államok, Európa és Ukrajna az alaszkai csúcstalálkozó után tárgyalt, Oroszország nem kapta meg hivatalosan. Ugyanakkor az Anchorage-ban folytatott megbeszélések során – amerikai javaslatokra alapozva – szerinte olyan megközelítéseket sikerült találni, amelyek megnyithatták volna az utat a béke felé.
Lavrov hangsúlyozta: Oroszország álláspontja szerint ezeknek a javaslatoknak figyelembe kellett volna venniük a kialakult realitásokat, beleértve azokat a lépéseket is, amelyeket Moszkva a „náci rezsim” és az orosz nyelv, kultúra, történelem és ortodoxia ellen irányuló politikák elleni védekezésként tett.
A külügyminiszter hozzátette, hogy ezen az alapon szerinte gyorsan meg lehetett volna kötni egy végleges békemegállapodást.
Lavrov további üzenetei a Nyugatnak
Az interjúban az orosz külügyminiszter tágabb geopolitikai bírálatot is megfogalmazott. Szerinte Európában kevés olyan józan hang hallható, amely valóban komolyan sürgetné az ukrajnai konfliktus rendezését. Úgy véli, hogy a Brüsszelben és Kijevben emlegetett biztonsági garanciák nem Moszkva bevonásával készülnek, hanem kifejezetten Oroszország ellen irányulnak. Mindemellett Lavrov leszögezte: Moszkva elvben kész kompromisszumokra, de csak akkor, ha azok nem sértik Oroszország törvényes érdekeit, mindenekelőtt saját nemzetbiztonságát.
Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter sajtótájékoztatót tart Moszkvában (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)
Sorra lépi át a vörös vonalakat Ukrajna, Magyarország ismét célkeresztben
Veszélyes kijelentések keletről.
Orbán Vikor: Brüsszel és Kijev beavatkozna a magyar választásba
El akarják távolítani a nemzeti érdekeket védő kormányt.
Dömötör Csaba: A baloldal bevándorláspárti politikája Magyarországra is veszélyt jelenthet
„Április 12-én erről is döntünk!”
Így válna EU-taggá Ukrajna 2027-re az őrült Zelenszkij-terv alapján
A magyar kormány bukásában reménykednek.
