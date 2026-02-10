Kallas keménykedik: „Nekünk is vannak feltételeink” + videó

A nyilatkozat szerint ezért megkezdődött egy fenntartható béketerv összeállítása, amely az orosz fél részvételével számol.

Most azt látjuk, hogy az oroszok a tárgyalások idején is fokozzák a támadásokat

– mondta Kaja Kallas. Hozzátette: a támadások az ukrán villamosenergia-hálózatot célozzák a tél leghidegebb időszakában. Kallas szerint a 27 tagállamot tömörítő közösség nagyon hálás az eddigi amerikai diplomáciai erőfeszítésekért, ugyanakkor hangsúlyozta: a fenntartható békéhez mindenkinek – az oroszoknak és az amerikaiaknak is – meg kell értenie, hogy szükség van az európaiak egyetértésére.

Nekünk is vannak feltételeink

– fogalmazott Brüsszelben újságírók előtt, idézte őt a The Star. Azt is hozzátette, hogy ezeket a feltételeket nem az ukránokra, hanem az oroszokra kell szabni. Elmondása szerint ezek között szerepelhet olyan követelés is, hogy Oroszország szolgáltassa vissza az Ukrajnából elhurcolt több ezer gyermeket, továbbá korlátozzák az orosz fegyveres erők létszámát a háború lezárulta után. Moszkva ezzel szemben az ukrán haderő csökkentését sürgeti.

EU High Representative for Foreign Policy Kaja Kallas plans to present to EU member states a list of concessions that Europe should demand from Russia as part of any deal to end the war in Ukraine.



Kallas, the list will be added in the coming days. pic.twitter.com/YSSgCTR7wX — 1880 News (@1880News) February 10, 2026

Nem az ukrán hadsereg a probléma, hanem az orosz. Az orosz katonai kiadások. Ha ennyit költenek fegyverkezésre, előbb-utóbb újra használni is fogják

– mondta. A feltételrendszer tervezetét várhatóan a következő napokban osztják meg a tagállamokkal, hogy a külügyminiszterek február 23-i ülésén megvitathassák azokat. Kallas arra is kitért, hogy Ukrajna nagymértékben az Egyesült Államok támogatására szorul, és ez a függés szinte minden engedmény megtételére rákényszeríti.

A gyengébb félre helyezett nyomás talán gyorsabb eredményt hoz, de attól még nem lesz valódi béke. Ez nem garantálja Ukrajnának – és senki másnak sem –, hogy Oroszország nem támad újra

– fogalmazott. Hangsúlyozta: az európaiak nem akarnak külön béketárgyalásokat kezdeményezni, amit Oroszország feltehetően vissza is utasítana, viszont fontosnak nevezte a narratíva megváltoztatását. – Mindenki azt akarja, hogy ez a háború véget érjen, kivéve az oroszokat. Sajnos nincs könnyű megoldás. A legfrissebb hírszerzési információkra hivatkozva azt állította, hogy Vlagyimir Putyinnak egyre nehezebb új embereket toborozni, miközben az uniós szankciók – állítása szerint – komoly károkat okoznak az orosz gazdaságnak. Az EU emellett olyan tilalmon is dolgozik, amely megakadályozná az orosz olajat szállító hajók javítását.