Kaja KallasBrüsszelDonald TrumpEurópai Unióorosz-ukrán háborúbéketárgyalás

Kallas keménykedik: „Nekünk is vannak feltételeink” + videó

Az EU külügyi főképviselője azt mondta, hogy javaslatot tesz egy olyan listára, amely azokat az engedményeket tartalmazza, amelyeket Európának követelnie kell Oroszországtól az ukrajnai háború rendezésének részeként. Kaja Kallas közben elvitatta a béketárgyalások eddigi eredményeit is.

Sebők Barbara
2026. 02. 10. 21:52
Kallas keménykedik: „Nekünk is vannak feltételeink” Forrás: AFP
Az Európai Unió listát állít össze azokról az engedményekről, amelyeket Oroszországnak teljesítenie kell ahhoz, hogy tartós béke jöhessen létre Ukrajnában – jelentette ki kedden Kaja Kallas. Mindezt azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok vezette tárgyalások szerinte alig hoztak kézzelfogható eredményt – írja az ABC Kallas nyilatkozatát idézve.

Kallas odáig ment, hogy még Trumpot is kritizálta
Kallas odáig ment, hogy még Trumpot is kritizálta. Fotó: AFP

Kallas kritizálta Trumpot is

Mint ismert, Moszkva és Kijev képviselői a múlt héten Abu-Dzabiban ültek tárgyalóasztalhoz egy újabb, amerikai közvetítéssel zajló fordulón. Áttörés nem született, ugyanakkor újabb fogolycseréről sikerült megállapodni. Kallas kritizálta Trumpot is. Kitért rá, hogy miután 2024-ben még arról beszélt az amerikai elnök, hogy akár egy, majd száz napon belül véget vethet a háborúnak, Donald Trump most júniusig adott határidőt Ukrajnának és Oroszországnak a megállapodás elérésére.

Az EU úgy látja, hogy Moszkva nem folytat komoly tárgyalásokat, és kétségei vannak azzal kapcsolatban is, hogy a Trump-adminisztráció maradéktalanul képviseli az európai és ukrán érdekeket. 

A nyilatkozat szerint ezért megkezdődött egy fenntartható béketerv összeállítása, amely az orosz fél részvételével számol.

Most azt látjuk, hogy az oroszok a tárgyalások idején is fokozzák a támadásokat

– mondta Kaja Kallas. Hozzátette: a támadások az ukrán villamosenergia-hálózatot célozzák a tél leghidegebb időszakában. Kallas szerint a 27 tagállamot tömörítő közösség nagyon hálás az eddigi amerikai diplomáciai erőfeszítésekért, ugyanakkor hangsúlyozta: a fenntartható békéhez mindenkinek – az oroszoknak és az amerikaiaknak is – meg kell értenie, hogy szükség van az európaiak egyetértésére.

Nekünk is vannak feltételeink

– fogalmazott Brüsszelben újságírók előtt, idézte őt a The Star. Azt is hozzátette, hogy ezeket a feltételeket nem az ukránokra, hanem az oroszokra kell szabni. Elmondása szerint ezek között szerepelhet olyan követelés is, hogy Oroszország szolgáltassa vissza az Ukrajnából elhurcolt több ezer gyermeket, továbbá korlátozzák az orosz fegyveres erők létszámát a háború lezárulta után. Moszkva ezzel szemben az ukrán haderő csökkentését sürgeti.

Nem az ukrán hadsereg a probléma, hanem az orosz. Az orosz katonai kiadások. Ha ennyit költenek fegyverkezésre, előbb-utóbb újra használni is fogják

– mondta. A feltételrendszer tervezetét várhatóan a következő napokban osztják meg a tagállamokkal, hogy a külügyminiszterek február 23-i ülésén megvitathassák azokat. Kallas arra is kitért, hogy Ukrajna nagymértékben az Egyesült Államok támogatására szorul, és ez a függés szinte minden engedmény megtételére rákényszeríti.

A gyengébb félre helyezett nyomás talán gyorsabb eredményt hoz, de attól még nem lesz valódi béke. Ez nem garantálja Ukrajnának – és senki másnak sem –, hogy Oroszország nem támad újra

– fogalmazott. Hangsúlyozta: az európaiak nem akarnak külön béketárgyalásokat kezdeményezni, amit Oroszország feltehetően vissza is utasítana, viszont fontosnak nevezte a narratíva megváltoztatását. – Mindenki azt akarja, hogy ez a háború véget érjen, kivéve az oroszokat. Sajnos nincs könnyű megoldás. A legfrissebb hírszerzési információkra hivatkozva azt állította, hogy Vlagyimir Putyinnak egyre nehezebb új embereket toborozni, miközben az uniós szankciók – állítása szerint – komoly károkat okoznak az orosz gazdaságnak. Az EU emellett olyan tilalmon is dolgozik, amely megakadályozná az orosz olajat szállító hajók javítását.

Kallas reményei szerint a hétvégi müncheni biztonsági konferencián a G7-országokat is sikerül megnyerni ehhez az elképzeléshez.

A legtöbb európai nemzet a 2022-es ukrajnai invázió óta diplomáciai elszigetelési politikát folytatott Oroszországgal szemben. Az elmúlt hónapokban azonban néhányan a Moszkvával való közvetlen tárgyalások mellett foglaltak állást. A francia elnök az európai külpolitika újragondolásra szólított fel. 

Emmanuel Macron szerint régóta esedékesek a tárgyalások Oroszországgal. 

Úgy véli, Moszkvával csak jól szervezett, egységes európai fellépéssel érdemes párbeszédet folytatni, elkerülve a túl sok tárgyalópartner bevonását. Moszkva azt közölte, figyelemmel kísérték Macron nyilatkozatát. A Reuters beszámolója alapján néhány európai tisztviselő azt javasolta, hogy nevezzenek ki egy EU-megbízottat az Oroszországgal folytatott tárgyalások vezetésére. Kallas azonban azt mondta: fontos, hogy a blokk eldöntse, mit mondjon Moszkvának, mielőtt egy ilyen kinevezést fontolgatna.

 

Borítókép: Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

