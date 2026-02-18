oroszországvlagyimir putyinorosz-ukrán háború

Stratégiát váltott az orosz haderő

Lopakodó mozgósításról ír Oroszország kapcsán egy brit katonai szakértő. Hamish de Bretton-Gordon, a brit fegyveres erők korábbi ezredese szerint az orosz haderő akkora bajban van, hogy a szakértő egyenesen Oroszország összeomlását vizionálja.

Munkatársunktól
2026. 02. 18. 3:00
Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A háború kegyetlen matematikája Oroszországot is utolérte – hívja fel a figyelmet Hamish de Bretton-Gordon brit biztonságpolitikai szakértő a The Telegraph brit napilap által közölt cikkében.

Miközben Ukrajnában zajlik a kényszersorozás, a brit szakértő Oroszország összeomlását vizionálja a létszámhiány miatt (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)
Illusztráció. Fotó: NurPhoto via AFP

A brit fegyveres erők volt ezredese szerint az orosz haderő kifogyóban van az önkéntesekből, annak ellenére, hogy a börtönökben és a harmadik világ országaiban is toboroznak. A havi szinten becsült 35 ezer fős veszteséget képtelenség hagyományos módszerekkel pótolni – állapítja meg a szakértő.

Bár az orosz erők továbbra is képesek minimális előrehaladásra, ennek üteme csigalassú – helyenként csupán napi 15–75 méter –, miközben az emberáldozat mértéke vetekszik, sőt néhol meg is haladja az első világháború legvéresebb csatáiban, a Somme-nál vagy Passchendaele-nél látottat.

Michael Kofman, a Carnegie Endowment elemzője szerint Oroszország stratégiát váltott. A technikai eszközök megóvása helyett áttértek az emberanyag feláldozására. A rohamcsapatokat és a toborzási rendszert kifejezetten a „fogyóeszköz-jelleg” figyelembevételével alakították ki. A rendszer célja a felőrlő háború fenntartása, bármilyen brutális emberi árat is követeljen ez – vázolja a szakértő.

Az írás szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök stratégiája a kivárásra épül, a nyugati politikai egység megingásában bízva. 

Ugyanakkor a Kreml retteg egy újabb, nyílt mozgósítás politikai következményeitől, ugyanis a 2022. szeptemberi részleges mozgósítás okozta társadalmi sokk és tömeges kivándorlás emléke még élénken él az orosz vezetésben.

A hírszerzési források szerint az orosz vezetés ezért a „lopakodó mozgósítás” taktikájához folyamodott. A szokásos, félévenkénti sorozási ciklusokat – amelyek során mintegy 130 ezer főt hívtak be – egy folyamatos, titkosított behívási rendszer váltotta fel. A cél egyértelmű: elrejteni a közvélemény elől a behívottak valódi számát – állítja a szakértő. Ráadásul azokat a tartalékosokat, akiket papíron biztonságos, hátországi feladatokra vagy infrastruktúravédelemre osztanak be, a valóságban a frontvonal legveszélyesebb szektoraiba vezénylik át. Ez az új, rejtett mozgósítás valójában még nagyobb léptékű, mint a 2022-es, ezért is igyekszik Putyin ennyire titokban tartani – teszi hozzá.

A korábbi ezredes szerint bár ezek az intézkedések rövid távon fenntarthatják a műveleti képességet, hosszú távon fenntarthatatlanok. 

A teljes körű mozgósítás réme ott lebeg a Kreml felett, ami politikailag mérgező és társadalmilag destabilizáló hatású lehet, aláásva a rezsim stabilitását. Ennek kapcsán ismét párhuzamot von az első világháborúval, amikor arról ír, hogy 1917-ben az elhúzódó katonai patthelyzet és a hátország gazdasági nehézségei forradalomhoz és rendszerváltáshoz vezettek Oroszországban. Fennáll az esélye, hogy a történelem megismétli önmagát: az orosz nép, felismerve, hogyan tette tönkre vezetőjük a gazdaságot és áldozta fel a férfilakosságot, ismét a saját kezébe veheti sorsát – vizionálja Hamish de Bretton-Gordon, sürgetve az Ukrajna melletti egységes európai kiállás fenntartását.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekBékemenet

A legnagyobb Békemenet

Gajdics Ottó avatarja

Fogjunk össze az öldöklés befejezéséért, a biztonságért, a szabadságért, egy büszke és gazdag Magyarországért!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.