Stratégiát váltott az orosz haderő

A háború kegyetlen matematikája Oroszországot is utolérte – hívja fel a figyelmet Hamish de Bretton-Gordon brit biztonságpolitikai szakértő a The Telegraph brit napilap által közölt cikkében.

A brit fegyveres erők volt ezredese szerint az orosz haderő kifogyóban van az önkéntesekből, annak ellenére, hogy a börtönökben és a harmadik világ országaiban is toboroznak. A havi szinten becsült 35 ezer fős veszteséget képtelenség hagyományos módszerekkel pótolni – állapítja meg a szakértő.

Bár az orosz erők továbbra is képesek minimális előrehaladásra, ennek üteme csigalassú – helyenként csupán napi 15–75 méter –, miközben az emberáldozat mértéke vetekszik, sőt néhol meg is haladja az első világháború legvéresebb csatáiban, a Somme-nál vagy Passchendaele-nél látottat.

Michael Kofman, a Carnegie Endowment elemzője szerint Oroszország stratégiát váltott. A technikai eszközök megóvása helyett áttértek az emberanyag feláldozására. A rohamcsapatokat és a toborzási rendszert kifejezetten a „fogyóeszköz-jelleg” figyelembevételével alakították ki. A rendszer célja a felőrlő háború fenntartása, bármilyen brutális emberi árat is követeljen ez – vázolja a szakértő.

Az írás szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök stratégiája a kivárásra épül, a nyugati politikai egység megingásában bízva.

Ugyanakkor a Kreml retteg egy újabb, nyílt mozgósítás politikai következményeitől, ugyanis a 2022. szeptemberi részleges mozgósítás okozta társadalmi sokk és tömeges kivándorlás emléke még élénken él az orosz vezetésben.

A hírszerzési források szerint az orosz vezetés ezért a „lopakodó mozgósítás” taktikájához folyamodott. A szokásos, félévenkénti sorozási ciklusokat – amelyek során mintegy 130 ezer főt hívtak be – egy folyamatos, titkosított behívási rendszer váltotta fel. A cél egyértelmű: elrejteni a közvélemény elől a behívottak valódi számát – állítja a szakértő. Ráadásul azokat a tartalékosokat, akiket papíron biztonságos, hátországi feladatokra vagy infrastruktúravédelemre osztanak be, a valóságban a frontvonal legveszélyesebb szektoraiba vezénylik át. Ez az új, rejtett mozgósítás valójában még nagyobb léptékű, mint a 2022-es, ezért is igyekszik Putyin ennyire titokban tartani – teszi hozzá.

A korábbi ezredes szerint bár ezek az intézkedések rövid távon fenntarthatják a műveleti képességet, hosszú távon fenntarthatatlanok.

A teljes körű mozgósítás réme ott lebeg a Kreml felett, ami politikailag mérgező és társadalmilag destabilizáló hatású lehet, aláásva a rezsim stabilitását. Ennek kapcsán ismét párhuzamot von az első világháborúval, amikor arról ír, hogy 1917-ben az elhúzódó katonai patthelyzet és a hátország gazdasági nehézségei forradalomhoz és rendszerváltáshoz vezettek Oroszországban. Fennáll az esélye, hogy a történelem megismétli önmagát: az orosz nép, felismerve, hogyan tette tönkre vezetőjük a gazdaságot és áldozta fel a férfilakosságot, ismét a saját kezébe veheti sorsát – vizionálja Hamish de Bretton-Gordon, sürgetve az Ukrajna melletti egységes európai kiállás fenntartását.

