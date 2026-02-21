Boris Johnson: Akár most is lehetne telepíteni nem harci feladatokra nyugati katonákat Ukrajnába

A volt konzervatív párti brit kormányfővel, aki az ukrajnai háború négy évvel ezelőtti kezdetének idején töltötte be a miniszterelnöki tisztséget, a BBC brit közszolgálati televízió vasárnaponként jelentkező politikai magazinműsora készített interjút a közelgő évforduló alkalmából. Boris Johnson a főbb részleteiben már szombaton ismertetett interjúban úgy fogalmazott: ha a háború utáni időszakra már megvannak a nyugati katonák ukrajnai telepítésére szóló tervek, „akkor miért ne tehetnénk meg ugyanezt már most?”

Boris Johnson szerint már most is lehetne európai katonákat küldeni Ukrajnába

A volt brit miniszterelnök ezzel arra utalt, hogy Keir Starmer jelenlegi munkáspárti brit kormányfő és Emmanuel Macron francia elnök az Ukrajna megsegítésére kész országok koalíciójának januári párizsi találkozóján szándéknyilatkozatot írt alá közös katonai alakulatok ukrajnai telepítéséről békemegállapodás elérése esetére.

Starmer a szándéknyilatkozat aláírása után úgy fogalmazott: a dokumentum megnyitja az utat annak a jogi keretrendszernek a kidolgozása felé, amelynek alapján Nagy-Britannia, Franciaország és más partnerországok fegyveres erői ukrajnai területen biztosíthatják majd az ukrán légteret és Ukrajna felségvizeit, katonai csomópontokat alakíthatnak ki Ukrajnában, emellett védett létesítményeket építhetnek fegyverek és hadfelszerelések számára. Keir Starmer részletek nélkül kijelentette azt is, hogy a koalíció résztvevői kötelező erejű vállalásokat dolgoznak ki Ukrajna támogatására egy esetleges jövőbeni újabb orosz fegyveres támadás esetére.