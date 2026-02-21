ZelenszkijDonbászgenforosz-ukrán háborúbéketárgyalás

Zelenszkij: Ukrajna nem áll vesztésre

Ukrajna újabb területeket foglalt vissza. Volodimir Zelenszkij az AFP-nek nyilatkozva azt mondta: a déli hadműveletekben eddig hozzávetőleg háromszáz négyzetkilométernyi terület került ismét ukrán kézre. Az interjúra röviddel a genfi tárgyalások után került sor, amely nem hozott áttörést.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 8:00
Ukrajna újabb területeket foglalt vissza Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij február 20-án Kijevben adott interjút az Agence France-Presse-nek. Az ukrán elnök azt mondta, hogy a déli irányban indított újabb ellentámadás eredményes volt. Közlése szerint az ukrán erők mintegy háromszáz négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza az oroszoktól – számolt be róla a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Zelenszkij visszautasította azt az állítást, hogy országa vesztésre állna
Zelenszkij visszautasította azt az állítást, hogy országa vesztésre állna (Fotó: AFP)

Az ukrán elnök visszautasította azt az állítást, hogy országa vesztésre állna.

„Nem lehet azt mondani, hogy vesztésre állunk a háborúban. Őszintén szólva, biztosan nem állunk vesztésre” – idézte Volodimir Zelenszkijt a France24.

Zelenszkij nem közölt részleteket arról, mikor indult a művelet és meddig tart, de szerinte az eredmények magukért beszélnek. Hangsúlyozta: az elért sikerek a hadsereg érdemei.

Oroszország 2025-ben újabb szárazföldi támadást indított Ukrajna ellen – erről IDE KATTINTVA, az Origo oldalán olvashat részletesen.

Az ukrán elnök már tavaly szeptemberben arról beszélt, hogy az ellentámadás során 160 négyzetkilométert foglaltak vissza Donyeck megyében, további 170-et pedig a front más részein. A DeepState adatai szerint ezzel párhuzamosan 2025-ben az orosz erők összesen 4336 négyzetkilométer ukrán területet vontak ellenőrzésük alá.

Zelenszkij nem enged, folytatja a háborút

Az interjúra röviddel a genfi tárgyalások után került sor. A kétnapos egyeztetés nem hozott áttörést, a vita középpontjában a Donbász helyzete állt. Moszkva továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az ukrán hadsereg teljesen vonuljon ki a térségből, és ezt a béke feltételéhez köti. Kijev ezt nem fogadja el. Az ukrán álláspont szerint a jelenlegi frontvonal rögzítése jelenthetné a tűzszünet alapját.

Nem találtunk konstruktív megoldásokat a területi kérdésekben

– fogalmazott Zelenszkij.

Borítókép: Ukrán katona a fronton (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

A Barátság kőolajvezeték kapcsán üzent Orbán Viktor, Brüsszel Ukrajnát választotta

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fűrész Tünde
idezojelekeurópai unió

Európai kitekintésben is élen jár a magyar családpolitika

Fűrész Tünde avatarja

Vannak olyan demográfiai mutatók, amelyekben nálunk javulás tapasztalható az EU-s trendekkel ellentétben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu