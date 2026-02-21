Zelenszkij: Ukrajna nem áll vesztésre

Volodimir Zelenszkij február 20-án Kijevben adott interjút az Agence France-Presse-nek. Az ukrán elnök azt mondta, hogy a déli irányban indított újabb ellentámadás eredményes volt. Közlése szerint az ukrán erők mintegy háromszáz négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza az oroszoktól – számolt be róla a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Zelenszkij visszautasította azt az állítást, hogy országa vesztésre állna (Fotó: AFP)

Az ukrán elnök visszautasította azt az állítást, hogy országa vesztésre állna.

„Nem lehet azt mondani, hogy vesztésre állunk a háborúban. Őszintén szólva, biztosan nem állunk vesztésre” – idézte Volodimir Zelenszkijt a France24.