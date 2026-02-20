Áll a bál a Barátság kőolajvezeték miatt, Magyar Péter csendben lapít

„Nem rémlik, hogy Magyar Péter vagy a Tisza elítélte volna, hogy az ukránok elzárták a kőolajvezetékünket. És azért nem rémlik, mert hallgatnak. Ők ugyanis nem tudnak ellentmondani az ukránoknak”– hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a kommentszekcióban hozzátette: nem javasolná a magyaroknak, hogy olyan miniszterelnökük legyen, akit sakkban lehet tartani.

Ismeretes, az Ukrajnán áthaladó Barátság vezetéken keresztül január vége óta nem érkezik kőolaj sem Magyarországra, sem Szlovákiába. A rendelkezésre álló információk alapján semmi nem indokolja, hogy ne indítsák újra a szállítást, Ukrajna mégsem teszi meg. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szerdai kormányülés után bejelentette:

Magyarország leállítja a dízelolaj szállítását Ukrajna számára, amíg nem indítja újra a kőolajszállítását országunk irányába, és Szlovákia is hasonlóképpen tesz.

A tárcavezető pénteken azt is bejelentette, hogy amíg Zelenszkij nem teljesíti kötelezettségét, Magyarország a 90 milliárd eurós hadikölcsönt is blokkolni fogja az unióban.

A Tisza Párt csendben asszisztál Ukrajna húzásához

Kocsis Máté állítását egyébként alátámasztja, hogy egy, a szerdai kormányülésen elhangzott beszámoló szerint Magyar Péter müncheni útján a Volodimir Zelenszkij államfő vezette ukrán delegáció német közvetítéssel arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését, hogy az ukránok nem tervezik újraindítani a Barátság kőolajvezetéket.

Hidvéghi Balázs államtitkár úgy fogalmazott: a Tisza Párt vezetői ott azt üzenték ukrán barátaiknak, készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az orosz gázról és olajról, ahogy azt az ukránok és Brüsszel már jó ideje követelik. Az államtitkár rámutatott, ez hazánkra nézve

rendkívüli veszélyt jelent.

– Magyar Péter a hatalomért, a brüsszeli elit és az ukránok kegyeiért kész mindent feladni. Kész feladni Magyarország békéjét és háborúba rángatni a magyarokat. Kész odaadni a magyarok pénzét az ukránoknak, kész feladni a magyarok energiabiztonságát és többszörös rezsit fizettetni az emberekkel – sorolta, majd rámutatott: „Ideje ennek megálljt parancsolni! Most a nemzeti petícióval, áprilisban pedig a választásokon!”