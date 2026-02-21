Rendkívüli

Zelenszkij Ukrajna Európa

Zelenszkij európai katonákat követel

Az ukrán elnök nemrég egy interjúban beszélt arról, hogy európai katonákra tart igényt. Volodimir Zelenszkij szerint az ukránok szeretnének szövetségeseikkel közösen harcolni a fronton.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 11:42
Fotó: HENRY NICHOLLS Forrás: AFP
Az ukrán elnök nemrég az AFP számára adott interjút, amiben kifejtette, hogy európai katonákat akar látni a fronton. Volodimir Zelenszkij szerint egyértelmű, hogy az ukránok közösen akarnak harcolni szövetségeseikkel – írja az Origo.

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Az ukrán elnök nemrég arról beszélt, hogy természetesen szeretnének a szövetségeseikkel együtt harcolni a fronton. „Természetesen az ukránok azt akarják, hogy partnereink mellettünk álljanak a frontvonalon” –nyilatkozta Zelenszkij. 

Az ukrán elnök már korábban is beszélt róla, hogy szeretné, ha a háború lezárása után az európai hatalmak is kivennék a részüket a biztonsági garanciák nyújtásából. Ehhez pedig akár katonai egységek is szükségesek lehetnek. Az európai katonák küldésének ötlete nem új hóbort, hiszen januárban éppen Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök között az Ukránokkal egy megállapodást a katonai csapatok telepítéséről. 

Macron ennek kapcsán egyébként megdöbbentő kijelentéseket is tett, hiszen a francia elnök szerint ha a helyzet úgy kívánná, természetesen a francia katonák visszalőnének. 

Ez azonban rávilágít egy komoly problémára a tervek kapcsán, amik egyébként még Európát is megosztják. Több szakértő is jelezte már, hogy egy esetleges békekötés nem feltétlenül jelentené a konfliktus végét, ahogy erre már volt is példa a történelem során. Feltehetőleg mind az ukrán, mind pedig az oroszok részéről elképzelhetőek provokációk és atrocitások, amik a konfliktus fellángolásával veszélyeztetnek. 

Az európai katonák jelenléte és beavatkozása pedig annyit jelentene, hogy egy kiújuló konfliktusban Európa is aktív szereplő lenne. 

Habár Friedrich Merz német kancellár is beszélt katonák küldéséről korábban, azonban ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy azt egy NATO művelet keretében tudná elképzelni. Starmer és Macron ezzel szemben direkt, országszintű beavatkozásban egyezett meg, amit egyébként még hazájukban is kritika fogadott. 

Nigel Farage, a brit Reform UK párt elnöke például arról beszélt, hogy Starmer terve kivitelezhetetlen, hiszen jelen pillanatban Nagy-Britannia sem katonailag, sem pedig gazdaságilag nincs kész egy ilyen műveletre, a kockázatokról már nem is beszélve. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

 

 

 

