Zelenszkij európai katonákat követel

Az ukrán elnök nemrég az AFP számára adott interjút, amiben kifejtette, hogy európai katonákat akar látni a fronton. Volodimir Zelenszkij szerint egyértelmű, hogy az ukránok közösen akarnak harcolni szövetségeseikkel – írja az Origo.

Zelenszkij szívesen látna európai katonákat a fronton

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Az ukrán elnök nemrég arról beszélt, hogy természetesen szeretnének a szövetségeseikkel együtt harcolni a fronton. „Természetesen az ukránok azt akarják, hogy partnereink mellettünk álljanak a frontvonalon” –nyilatkozta Zelenszkij.

Az ukrán elnök már korábban is beszélt róla, hogy szeretné, ha a háború lezárása után az európai hatalmak is kivennék a részüket a biztonsági garanciák nyújtásából. Ehhez pedig akár katonai egységek is szükségesek lehetnek. Az európai katonák küldésének ötlete nem új hóbort, hiszen januárban éppen Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök között az Ukránokkal egy megállapodást a katonai csapatok telepítéséről.