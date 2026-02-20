Szijjártó PéterUkrajnaEurópai Unió

Szijjártó Péter keményen nekiment Zelenszkijnek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sokszor úgy nyilatkozik, mintha ő gyakorolna kegyet azzal, hogy hajlandó beszélni hazája uniós csatlakozásáról – jelentette ki Szijjártó Péter országjárásának mátészalkai állomásán. A külgazdasági és külügyminiszter leszögezte: Magyarország nem akar az ukránokkal egy integrációhoz tartozni, nem akarja, hogy csatlakozzanak az Európai Unióhoz.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 20. 21:56
Fotó: KKM Forrás: MTI/KKM
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A kormány nem akarja, hogy Magyarország egy integrációba tartozzon Ukrajnával, hiszen a szomszédos ország európai uniós csatlakozása a háborút is magával hozná a közösségbe – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint pénteken Mátészalkán.

Budapest, 2024. november 7. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart az Európai Politikai Közösség (EPC) budapesti tanácskozása után a Puskás Arénában 2024. november 7-én. MTI/Balogh Zoltán
Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon rámutatott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sokszor úgy nyilatkozik, mintha országa lenne az EU tagja, és hazánk nem. 

Mintha ő gyakorolna kegyet azzal, hogy hajlandó beszélni az egy integrációhoz tartozásról. Ez nem így van, és nem is lesz így, ugyanis a csatlakozásnak van egy meghatározott folyamata, amelyben nem kerülhető meg a magyar kormány 

– szögezte le.

Nőne a háborúba sodródás veszélye 

– Mi nem akarunk az ukránokkal egy integrációhoz tartozni. Azért nem akarunk, mert ha az ukránok bejönnek az Európai Unióba, nyilvánvalóan magukkal hozzák a háborút is – hangsúlyozta, majd emlékeztetett: ráadásul az Európai Unió tagjainak a nagy része tagja a NATO-nak. – Amennyiben pedig a tagállamok közül akár csak egy is összeütközik valahol valamin az oroszokkal, az a szabályok szerint már azt jelenti, hogy Oroszország az egész NATO-val állhatna hadban – mutatott rá.

Márpedig egy Oroszország-NATO hadba lépés nem mást jelent, mint a harmadik világháború kitörését. És ha nukleáris hatalmak egymásnak feszülnek, akkor vége, (…) az a végét jelenti a földi életnek

– húzta alá, hozzátéve: ezért az ukránok nem csatlakozhatnak az unióba.

A Tisza Párt nem mer majd nemet mondani

Szijjártó Péter ezután leszögezte, hogy ennek megakadályozásához a jelenlegi kormánypártoknak kell a választást megnyerniük áprilisban, mert az ellenzék hozzájárulna azonnal Ukrajna tagságához.

Ha a Tisza Párt nyeri meg a választást, ők Brüsszelnek egészen biztosan nem fognak nemet mondani semmire. Miért? Mert nincsenek abban a helyzetben. Maga a pártelnök nincsen abban a helyzetben. A pártelnököt fogják. Ursula mama és Manfred papa. Von der Leyen és Weber fogják. Mivel? A mentelmi jogával

– mondta.

A tárcavezető ezután emlékeztetett arra is, ma Magyarországon a Tisza Párt elnökével szemben jogi eljárásoknak kellene folyamatban lenniük. – És miért nincsenek folyamatban jogi eljárások? Mert az Európai Parlament többsége megvédte a mentelmi jogát a Tisza Párt elnökének, ezért nem indulhat jogi eljárás vagy nem mehetnek tovább jogi eljárások vele szemben – mutatott rá, hozzátéve: „egy olyan ember, akit fognak a mentelmi jogával, nem tud nemet mondani azoknak, akiknek a kezében van a mentelmi joga”.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Mátészalkán (Fotó:MTI/KKM)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu