Szijjártó Péter keményen nekiment Zelenszkijnek

– A kormány nem akarja, hogy Magyarország egy integrációba tartozzon Ukrajnával, hiszen a szomszédos ország európai uniós csatlakozása a háborút is magával hozná a közösségbe – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint pénteken Mátészalkán.

A tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon rámutatott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sokszor úgy nyilatkozik, mintha országa lenne az EU tagja, és hazánk nem.

Mintha ő gyakorolna kegyet azzal, hogy hajlandó beszélni az egy integrációhoz tartozásról. Ez nem így van, és nem is lesz így, ugyanis a csatlakozásnak van egy meghatározott folyamata, amelyben nem kerülhető meg a magyar kormány

– szögezte le.

Nőne a háborúba sodródás veszélye

– Mi nem akarunk az ukránokkal egy integrációhoz tartozni. Azért nem akarunk, mert ha az ukránok bejönnek az Európai Unióba, nyilvánvalóan magukkal hozzák a háborút is – hangsúlyozta, majd emlékeztetett: ráadásul az Európai Unió tagjainak a nagy része tagja a NATO-nak. – Amennyiben pedig a tagállamok közül akár csak egy is összeütközik valahol valamin az oroszokkal, az a szabályok szerint már azt jelenti, hogy Oroszország az egész NATO-val állhatna hadban – mutatott rá.

Márpedig egy Oroszország-NATO hadba lépés nem mást jelent, mint a harmadik világháború kitörését. És ha nukleáris hatalmak egymásnak feszülnek, akkor vége, (…) az a végét jelenti a földi életnek

– húzta alá, hozzátéve: ezért az ukránok nem csatlakozhatnak az unióba.

A Tisza Párt nem mer majd nemet mondani

Szijjártó Péter ezután leszögezte, hogy ennek megakadályozásához a jelenlegi kormánypártoknak kell a választást megnyerniük áprilisban, mert az ellenzék hozzájárulna azonnal Ukrajna tagságához.

Ha a Tisza Párt nyeri meg a választást, ők Brüsszelnek egészen biztosan nem fognak nemet mondani semmire. Miért? Mert nincsenek abban a helyzetben. Maga a pártelnök nincsen abban a helyzetben. A pártelnököt fogják. Ursula mama és Manfred papa. Von der Leyen és Weber fogják. Mivel? A mentelmi jogával

– mondta.