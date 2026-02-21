Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan beszállt a magyar választási kampányba, beváltotta a korábbi fenyegetéseit azzal, hogy blokkolja az orosz olaj szállítását Magyarország és Szlovákia felé.

Nógrádi György ennek kapcsán elmondta, hogy

az ukrán vezetés a politikai és háborús célok érdekében képes lenne beáldozni több millió magyar és szlovák ember mindennapi megélhetését.

Nem akárkik fizetik Ukrajnát, hogy káoszt okozzon Magyarországon

Az ukránokat teljesen nyilvánvalóan a háborúpárti európai vezetők bátorítják és pénzelik. Nekik az a céljuk, hogy Magyarországon kormányváltás legyen. Itt kerül a képbe a Tisza Párt és Magyar Péter, akit a németek fizetnek.

Nógrádi György megjegyezte, hogy a biztonságot ma egyedül a Fidesz–KDNP szövetsége jelenti, ezért is sorsdöntő az áprilisi választás.

Amíg Zelenszkij istent játszik a bunkerében, Washingtonban megtartották a Béketanács első ülését, amelyen Orbán Viktor is részt vett. A szakértő hangsúlyozta,

az új világrend alapjait tehát a tengerentúlon rakták le, Európa pedig megint lemaradt a lehetőségről.

Nógrádi György a genfi orosz–ukrán–amerikai találkozók kapcsán pedig arról beszélt, hogy érdemi előrelépést nem sikerült elérni. A műsorban szó esett arról, hogy Zelenszkij szándékosan odázza a békét, mert amíg háború dúl, addig ő maga életben van – átvitt értelemben és szó szerint is.

Zelenszkijt utoléri a végzete, rettegésben él az elnök

Ennek kapcsán Nógrádi kitért arra, hogy

az ukrán elnökre jelenleg Valerij Zaluzsnyij, az ukrán hadsereg korábbi főparancsnoka jelenti a legnagyobb veszélyt.

Zelenszkij hiába száműzte őt Londonba, az államfő legfőbb választási kihívója most elkezdte kiteregetni a szennyest. Nógrádi György felhívta a figyelmet arra, hogy Zelenszkij a brit és az amerikai hírszerzés markában van, egyetlen csettintésre minden csontvázat kiboríthatnak Zelenszkij szekrényéből.