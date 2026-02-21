Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajna megtámadta a magyar energiabiztonságot. Az ukrán fél szerint az oroszok támadást intéztek a Barátság kőolajvezeték ellen, a helyreállítási munkálatok azonban már befejeződtek – kőolaj mégsem érkezik hazánkba. A magyar kormány álláspontja szerint Ukrajna politikai céljai érdekében tartja vissza a szállítást, így próbál nyomást gyakorolni Magyarországra, miközben több ukrán tisztviselő részéről is fenyegető kijelentések hangzottak el.
Orbán Viktor Donald Tusknak is világossá tette: Zelenszkij nem zsarolhat
Az ukránok politikai fegyverként használják a Barátság kőolajvezetéket. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán üzent Donald Tusk lengyel miniszterelnöknek, mint írta: kötelessége megvédeni a magyarok és az ország érdekét. Zelenszkij pedig ne számítson semmilyen támogatásra, amíg az ország energiabiztonsága nem áll helyre.
Kedves Donald! Felelős vagyok a magyar emberekért és Magyarországért. Ha bárki kárt okoz nekik, kötelességem megvédeni őket. Most is így lesz. Amíg Zelenszkij elnök nem indítja újra az olajszállításokat, addig ne számítson semmilyen támogatásra részünkről
– reagált Orbán Viktor az X-oldalán Donald Tusk lengyel miniszterelnök szavaira, aki arról írt, hogy hazánk blokkolja a 90 milliárd eurós ukrán hitelt, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
Már az ablakon másznak be a toborzók – elszabadult a kényszersorozás Ukrajnában + videók
Egymást érik azok a felvételek, amelyeken a TCK tisztjei úgy bánnak az emberekkel, mint az állatokkal.
Irán szokatlan ajánlatra hajlandó Trump kedvéért
Teherán az amerikai katonai fellépést próbálja kivédeni.
Felkerült a kereszt a Sagrada Família tetejére + videó
Európa ikonikus építményéről 2028-tól lehet megcsodálni a panorámát.
Brüsszel már fel is szólította hazánkat
Az Európai Bizottság már titkolni sem akarja, hogy Ukrajna mellett áll.
