Orbán Viktor Donald Tusknak is világossá tette: Zelenszkij nem zsarolhat

Az ukránok politikai fegyverként használják a Barátság kőolajvezetéket. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán üzent Donald Tusk lengyel miniszterelnöknek, mint írta: kötelessége megvédeni a magyarok és az ország érdekét. Zelenszkij pedig ne számítson semmilyen támogatásra, amíg az ország energiabiztonsága nem áll helyre.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 15:59
Orbán Viktor Forrás: MTI
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajna megtámadta a magyar energiabiztonságot. Az ukrán fél szerint az oroszok támadást intéztek a Barátság kőolajvezeték ellen, a helyreállítási munkálatok azonban már befejeződtek – kőolaj mégsem érkezik hazánkba. A magyar kormány álláspontja szerint Ukrajna politikai céljai érdekében tartja vissza a szállítást, így próbál nyomást gyakorolni Magyarországra, miközben több ukrán tisztviselő részéről is fenyegető kijelentések hangzottak el.

Amíg Zelenszkij elnök nem indítja újra az olajszállításokat, addig ne számítson semmilyen támogatásra
Fotó: MTI

Kedves Donald! Felelős vagyok a magyar emberekért és Magyarországért. Ha bárki kárt okoz nekik, kötelességem megvédeni őket. Most is így lesz. Amíg Zelenszkij elnök nem indítja újra az olajszállításokat, addig ne számítson semmilyen támogatásra részünkről

– reagált Orbán Viktor az X-oldalán Donald Tusk lengyel miniszterelnök szavaira, aki arról írt, hogy hazánk blokkolja a 90 milliárd eurós ukrán hitelt, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást. 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

