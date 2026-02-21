Orbán Viktor Donald Tusknak is világossá tette: Zelenszkij nem zsarolhat

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajna megtámadta a magyar energiabiztonságot. Az ukrán fél szerint az oroszok támadást intéztek a Barátság kőolajvezeték ellen, a helyreállítási munkálatok azonban már befejeződtek – kőolaj mégsem érkezik hazánkba. A magyar kormány álláspontja szerint Ukrajna politikai céljai érdekében tartja vissza a szállítást, így próbál nyomást gyakorolni Magyarországra, miközben több ukrán tisztviselő részéről is fenyegető kijelentések hangzottak el.

Amíg Zelenszkij elnök nem indítja újra az olajszállításokat, addig ne számítson semmilyen támogatásra

Fotó: MTI