UkrajnaBarátság kőolajvezetékMagyarországfenyegetés

Ukrajna megtámadta a magyar energiabiztonságot – ezt lehet eddig tudni a leállított olajszállítás ügyéről

Ismét veszélybe került Magyarország energiaellátása az orosz–ukrán háború következtében. Az ukrán fél szerint az oroszok támadást intéztek a Barátság kőolajvezeték ellen, a helyreállítási munkálatok azonban már befejeződtek – kőolaj mégsem érkezik hazánkba. A magyar kormány álláspontja szerint Ukrajna politikai céljai érdekében tartja vissza a szállítást, így próbál nyomást gyakorolni Magyarországra, miközben több ukrán tisztviselő részéről is fenyegető kijelentések hangzottak el.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 22:08
Olajvezeték Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Barátság vezetéken leállt a kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába. Bár a helyreállítási munkálatok befejeződtek, a tranzit továbbra sem indult újra. A magyar kormány szerint Ukrajna a vezeték újbóli üzembe helyezésének késleltetésével politikai nyomást próbál gyakorolni hazánkra, miközben ukrán részről több alkalommal is komoly fenyegetések hangzottak el Magyarországgal szemben.

Ukrajna az oroszokra mutogat

Az orosz–ukrán konfliktus következtében ismét kockázat alá került Magyarország energiaellátása. Az ukrán álláspont szerint a Barátság kőolajvezetéket az orosz fél támadta meg – számolt be összefoglaló cikkében az Origo.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az oroszokat vádolja a Barátság kőolajvezeték leállása miatt

Andrej Szibiha ukrán külügyminiszter szerint azért nem érkezik most olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra, illetve Szlovákiába, mert a vezeték ukrajnai szakaszát a múlt hónapban megrongálta egy orosz támadás – írja a Világgazdaság.

Az X közösségi platformon az ukrán politikus egy képet is megosztott, amely állítása szerint a vezetéket január 27-én ért becsapódást követően készült. Szibiha közlése alapján a támadás az olajszállítást is megszakította a csővezetéken – számolt be róla a Bloomberg. Az ukrán külügyminiszter azt írta: a felvételt azért tette közzé, hogy elejét vegye a magyar fél olajszállításokkal kapcsolatos kifogásainak.

A Barátság kőolajvezetéket az orosz–ukrán háború során több alkalommal is érte támadás, ami fennakadásokat okozott a szállításban, és rendre kiváltotta a magyar kormány tiltakozását. Szibiha ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy a legutóbbi csapás – amelyet az ukrán energetikai létesítmények elleni orosz támadások részeként hajtottak végre – miatt Magyarország nem emelt szót Moszkvával szemben.

Ukrajna beavatkozik, tíz napja nem jön olaj Barátság vezetéken keresztül

A Barátság kőolajvezeték körüli legutóbbi incidens tovább élezte a magyar–ukrán diplomáciai feszültséget. A magyar kormány álláspontja szerint Kijev a vezeték ügyét a választási kampány befolyásolására használja. A helyzet egyúttal felértékelheti az Adria vezeték szerepét, miközben a horvát fél a kabinet szerint nem teljesíti maradéktalanul az uniós kötelezettségeit.

Ukrajna beavatkozik, tíz napja nem jön olaj Barátság kőolajvezetéken keresztül
Ukrajna beavatkozik, tíz napja nem jön olaj Barátság kőolajvezetéken keresztül Fotó:AFP

Az utóbbi évek történései arra utalnak, hogy Ukrajna fegyverként tekint a Barátság kőolajvezetéken zajló tranzitra, illetve annak felfüggesztésével kíván hatást gyakorolni a magyarországi választások kimenetelére. Elemzők úgy látják, a vezeték célkeresztbe állítása politikai jelzés Budapest és Pozsony felé egyaránt. Kijev nem járul hozzá a Barátság vezetéken keresztüli szállítás újraindításához, ezzel próbálva nyomást gyakorolni Magyarországra. A MOL indítványozta a stratégiai olajtartalékok felszabadítását, így az ország ellátása jelenleg biztosított.

Orbán Viktor: Ukrajna zsarolja Magyarországot 

Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéken érkező szállítást – közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor szerint a lépés célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúpárti országok koalíciójába.

Orbán Viktor szerint rendkívül nagy a nyomás Magyarországon
Orbán Viktor szerint rendkívül nagy a nyomás Magyarországon 
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Háborús koalícióba kényszerítenék Magyarországot

Orbán Viktor arról tájékoztatott, hogy Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarország felé érkező olajszállítást, emiatt a kabinet kénytelen volt igénybe venni a stratégiai készleteket. A kormányfő kijelentette: Ukrajna zsarolja Magyarországot.

A miniszterelnök így fogalmazott:

Az ukrán zsarolás célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háború párti európai országok koalíciójába.” 

Magyarországot folyamatosan fenyegetik az ukránok

„Órák alatt szétkapnánk Magyarországot" – üzente az ukrán hadsereg egyik tisztje a magyaroknak. Az ukrán fél Magyar Péter választási sikerét szeretné, írja az Ellenpont.

Ukrajna: Zelenszkij kitünteti Karaszt
Ukrajna: Zelenszkij kitünteti Karaszt Fotó: Ellenpont

Közösségi oldalán most azon gúnyolódik az ukrán tiszt, hogy a magyar sajtóban nagy felháborodást váltottak ki a szavai, egy friss bejegyzésben pedig kijelentette, Magyarország megszállásáról írt gondolatait nem fenyegetésnek, hanem tényközlésnek kell tekinteni – teszi hozzá a lap, rámutatva:

Amíg az ukrán fegyveres erők irányítói Magyarország elfoglalásának lehetőségét latolgatják, addig Zelenszkij televíziós csatornáján ismét arról beszéltek, mennyire kedvező volna Kijev számára Magyar Péter választási sikere.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán rendkívüli bejelentést tett. A tárcavezető elmondta, Ukrajna úgy döntött, hogy nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába a Barátság kőolajvezetéken, dacára annak, hogy ennek sem fizikai, sem technikai, sem műszaki akadálya nincsen. Szijjártó Péter leszögezte, Ukrajna egy tisztán politikai döntést hozott, hogy zsarolja Magyarországot.

Ukrajna mindezt Brüsszellel és a magyar ellenzékkel összejátszva teszi, mégpedig azért, hogy a választásokat megelőzően olajellátási zavarokat okozzanak, és hogy egy ezer forintra emelkedő benzinárral fussunk rá a parlamenti választásra

– tette hozzá. 

Kiemelte ugyanakkor, hogy a kormány nem enged ennek a zsarolásnak, nem támogatja Ukrajna háborúját és nem is fizet érte. 

Nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába, és nem engedjük, hogy politikai zsarolással megemeljék a benzinárat Magyarországon

 – hangsúlyozta, majd azt is elmondta, hogy Ukrajna szerződést sért, amit az Európai Unió és Ukrajna között kötöttek korábban.

Mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja a Barátság kőolajvezeték működését, Ukrajna nem férhet hozzá a 90 milliárd eurós hadikölcsönhöz, Magyarország blokkolja az Ukrajna számára kifizetendő 90 milliárd eurós hadikölcsönt

– jelentette be.

Borítókép: Olajvezeték (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu