Ukrajna megtámadta a magyar energiabiztonságot – ezt lehet eddig tudni a leállított olajszállítás ügyéről

A Barátság vezetéken leállt a kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába. Bár a helyreállítási munkálatok befejeződtek, a tranzit továbbra sem indult újra. A magyar kormány szerint Ukrajna a vezeték újbóli üzembe helyezésének késleltetésével politikai nyomást próbál gyakorolni hazánkra, miközben ukrán részről több alkalommal is komoly fenyegetések hangzottak el Magyarországgal szemben.

Ukrajna az oroszokra mutogat

Az orosz–ukrán konfliktus következtében ismét kockázat alá került Magyarország energiaellátása. Az ukrán álláspont szerint a Barátság kőolajvezetéket az orosz fél támadta meg – számolt be összefoglaló cikkében az Origo.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az oroszokat vádolja a Barátság kőolajvezeték leállása miatt

Andrej Szibiha ukrán külügyminiszter szerint azért nem érkezik most olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra, illetve Szlovákiába, mert a vezeték ukrajnai szakaszát a múlt hónapban megrongálta egy orosz támadás – írja a Világgazdaság.

Az X közösségi platformon az ukrán politikus egy képet is megosztott, amely állítása szerint a vezetéket január 27-én ért becsapódást követően készült. Szibiha közlése alapján a támadás az olajszállítást is megszakította a csővezetéken – számolt be róla a Bloomberg. Az ukrán külügyminiszter azt írta: a felvételt azért tette közzé, hogy elejét vegye a magyar fél olajszállításokkal kapcsolatos kifogásainak.

A Barátság kőolajvezetéket az orosz–ukrán háború során több alkalommal is érte támadás, ami fennakadásokat okozott a szállításban, és rendre kiváltotta a magyar kormány tiltakozását. Szibiha ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy a legutóbbi csapás – amelyet az ukrán energetikai létesítmények elleni orosz támadások részeként hajtottak végre – miatt Magyarország nem emelt szót Moszkvával szemben.