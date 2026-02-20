Szijjártó PéterUkrajnaTisza

Szijjártó Péter: Mi nem akarunk az ukránokkal egy integrációhoz tartozni

„Mi nem akarunk az ukránokkal egy integrációhoz tartozni” – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Mátészalkán.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 21:56
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
Szijjártó Péter egy lakossági fórumon arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sokszor úgy nyilatkozik, mintha Ukrajna lenne az Európai Unió tagja, és nem Magyarország. Hangsúlyozta: a csatlakozásnak meghatározott folyamata van, amelyben a magyar kormány megkerülhetetlen.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI

Mi nem akarunk az ukránokkal egy integrációhoz tartozni, és azért nem akarunk, mert ha az ukránok bejönnek az Európai Unióba, nyilvánvalóan magukkal hozzák a háborút is. És az Európai Unió tagjainak egy nagy része, a legnagyobb része tagja a NATO-nak. És hogyha a NATO-tagállamok közül akár csak egy is összeütközik valahol valamin az oroszokkal, az a szabályok szerint már azt jelenti, hogy Oroszország az egész NATO-val állhatna hadban

– fogalmazott.

„Márpedig egy Oroszország–NATO hadba lépés nem mást jelent, mint a harmadik világháború kitörését. És ha nukleáris hatalmak egymásnak feszülnek, akkor vége, (…) az a végét jelenti a földi életnek” – tette hozzá.

„Ezért az ukránok európai uniós csatlakozása egy nagyon súlyos, harmadik világháborús veszélyt hoz magával, ezért se gyorsan, se lassan az ukránok nem jöhetnek be az Európai Unióba” – jelentette ki.

Szijjártó Péter azt is hangsúlyozta, hogy ennek megakadályozásához a jelenlegi kormánypártoknak kell megnyerniük az áprilisi választást, mert az ellenzék szerinte hozzájárulna Ukrajna azonnali csatlakozásához.

Ha a Tisza Párt nyeri meg a választást, ők Brüsszelnek egészen biztosan nem fognak nemet mondani semmire. Miért? Mert nincsenek abban a helyzetben. Maga a pártelnök nincsen abban a helyzetben. A pártelnököt fogják. Ursula mama és Manfred papa. Von der Leyen és Weber fogják. Mivel? A mentelmi jogával

– mondta.

„Ma Magyarországon a Tisza Párt elnökével szemben jogi eljárásoknak kellene folyamatban lenniük. És miért nincsenek folyamatban jogi eljárások? Mert az Európai Parlament többsége megvédte a mentelmi jogát a Tisza Párt elnökének, ezért nem indulhat jogi eljárás vagy nem mehetnek tovább jogi eljárások vele szemben” – folytatta.

„Egy olyan ember, akit fognak a mentelmi jogával, nem tud nemet mondani azoknak, akiknek a kezében van a mentelmi joga” – fűzte hozzá a külgazdasági és külügyminiszter. 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: NurPhoto)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

