Szijjártó Péter: Mi nem akarunk az ukránokkal egy integrációhoz tartozni

Szijjártó Péter egy lakossági fórumon arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sokszor úgy nyilatkozik, mintha Ukrajna lenne az Európai Unió tagja, és nem Magyarország. Hangsúlyozta: a csatlakozásnak meghatározott folyamata van, amelyben a magyar kormány megkerülhetetlen.
Mi nem akarunk az ukránokkal egy integrációhoz tartozni, és azért nem akarunk, mert ha az ukránok bejönnek az Európai Unióba, nyilvánvalóan magukkal hozzák a háborút is. És az Európai Unió tagjainak egy nagy része, a legnagyobb része tagja a NATO-nak. És hogyha a NATO-tagállamok közül akár csak egy is összeütközik valahol valamin az oroszokkal, az a szabályok szerint már azt jelenti, hogy Oroszország az egész NATO-val állhatna hadban
– fogalmazott.
