Barátság kőolajvezeték: Szlovákia kemény üzenetet küldött Ukrajnának

Szlovákia felszólította Ukrajnát, hogy tartózkodjon a Barátság kőolajvezeték elleni támadásoktól. Juraj Blanár külügyminiszter telefonon egyeztetett az ukrán vezetőkkel, és az EU-hoz is fordult a stratégiai infrastruktúra védelme érdekében. Az ukrán hadsereg háromszor támadta meg kilenc nap alatt a Barátság kőolajvezeték infrastruktúráját.

2025. 08. 26. 11:42
Juraj Blanár és magyar kollégája, Szijjártó Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, az ukrán hadsereg a Barátság kőolajvezetéket támadta, ami Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát is fenyegeti, Brüsszel pedig nem állt ki az EU-s tagországok védelmében. A Szlovák Köztársaság külügyminisztere és Európa-ügyi minisztere Juraj Blanár bejelentette, hogy telefonon szólította fel az ukrán hatóságokat, hogy az ukrán fegyveres erők azonnal hagyjanak fel a Barátság kőolajvezeték célbavételével.

Szlovákia felszólította Ukrajnát, hogy hagyjon fel a Barátság kőolajvezeték támadásával
Szlovákia felszólította Ukrajnát, hogy hagyjon fel a Barátság kőolajvezeték támadásával (Fotó: NurPhoto/Aleksander Kalka)

Blanár Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: 

ezek a támadások nemcsak Szlovákiának, hanem Ukrajnának is kárt okoznak.

A szlovák külügyminiszter vasárnap Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel, hétfőn pedig Tarasz Kacska Ukrajna kereskedelmi képviselőjével egyeztetett. Blanár mindkettőjüket tájékoztatta az Európai Bizottsághoz intézett levélről, amely a stratégiai infrastruktúra védelmét célozza – mivel az elmúlt napokban leállt a kőolajszállítás Szlovákiába és Magyarországra. A szlovák politikus mellet a magyar kormány is szót emelt az eset ellen.

Blanár elmondta, hogy az ukrán miniszterek konstruktív hozzáállást ígértek, és megköszönték Szlovákia eddigi segítségét az ukrajnai konfliktus kezdete óta.

A Barátság kőolajvezetéket napokig támadták

Az ukrán hadsereg háromszor támadta meg kilenc nap alatt a Barátság kőolajvezeték infrastruktúráját orosz területen, ami a szállítás felfüggesztéséhez vezetett. Juraj Blanár és magyar kollégája, Szijjártó Péter közös levelet küldtek az EU külügyi és energiaügyi vezetőinek, hogy sürgősen biztosítsák az uniós tagállamok energiaellátását.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

idezojelekUkrajna

Szánalmas „hősiesség” a Barátság kőolajvezeték elleni támadás

