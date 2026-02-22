A svéd kormány megbízásából készült friss jelentés komoly kérdéseket vet fel az ország oktatási rendszerével és az iskolák biztonságával kapcsolatban. A dokumentum szerint az elmúlt évtizedben drámai mértékben nőtt a diákokat érő zaklatás, fenyegetés és fizikai erőszak – írja a Samnytt.
Zaklatás, fenyegetés és fizikai erőszak, gyökeresen átalakult a svéd iskolák légköre
A svéd kormány felkérésére készült friss jelentés rossz képet fest a diákok helyzetéről. Az elmúlt évtizedben jelentősen emelkedett a diákokat érő zaklatás, fenyegetés és testi bántalmazás aránya az iskolákban. A kutatás szerint 2013 óta látványosan romlott a tanulók biztonságérzete, különösen a svéd szülőktől származó, Svédországban született gyerekek esetében.
A nyilvánosságra hozott tanulmány részletezi, hogy a svéd iskolákban a diákok 2013-hoz képest, ma sokkal kiszolgáltatott helyzetben vannak. A gúnyolódásról beszámoló diákok aránya 33 százalékról 51 százalékra nőtt, a fenyegetések 8-ról 13 százalékra, a fizikai erőszaké pedig 11-ről 16 százalékra emelkedett.
A legnagyobb arányú romlás a Svédországban született, svéd szülői háttérrel rendelkező diákok körében következett be. A legutóbbi felmérés szerint 53 százalékukat csúfolták, 14 százalékukat fenyegették, 17 százalékukat pedig fizikailag bántalmazták.
A dokumentum kitér a bevándorlással kapcsolatos attitűd változására is. A diákok 45 százaléka aggódik a növekvő bevándorlás miatt, ami jelentős emelkedés 2013-hoz képest. A menedékkérők befogadásának támogatottsága ezzel párhuzamosan visszaesett. A tisztán svéd hátterű tanulók körében a támogatottság 55,8 százalékról 42,5 százalékra csökkent 2013 és 2025 között.
További Külföld híreink
Borítókép: A svéd iskolásokat sokat több bántalmazás éri egy friss felmérés szerint (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Négy év háború: Oroszország már hosszabb ideje harcol Ukrajnában, mint a náci Németország ellen
Trump hozhat békét Ukrajnában.
Terrortámadás rázta meg Nyugat-Ukrajnát + videó
Egy 23 éves rendőrnő életét vesztette, sok a sérült.
Ramadán: Komoly nyomás van a gyerekeken, az iskolában is böjtölnek
Elkezdődött a ramadán, és hatalmas vitákat váltott ki a bécsi iskolákban.
Brüsszel Ukrajna mellé állt, Zelenszkij európai katonákat kér, Fico pedig visszavág
A nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Négy év háború: Oroszország már hosszabb ideje harcol Ukrajnában, mint a náci Németország ellen
Trump hozhat békét Ukrajnában.
Terrortámadás rázta meg Nyugat-Ukrajnát + videó
Egy 23 éves rendőrnő életét vesztette, sok a sérült.
Ramadán: Komoly nyomás van a gyerekeken, az iskolában is böjtölnek
Elkezdődött a ramadán, és hatalmas vitákat váltott ki a bécsi iskolákban.
Brüsszel Ukrajna mellé állt, Zelenszkij európai katonákat kér, Fico pedig visszavág
A nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!