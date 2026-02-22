Rendkívüli

Terrortámadás rázta meg Nyugat-Ukrajnát + videó

zaklatásSvédországdiákfenyegetés

Zaklatás, fenyegetés és fizikai erőszak, gyökeresen átalakult a svéd iskolák légköre

A svéd kormány felkérésére készült friss jelentés rossz képet fest a diákok helyzetéről. Az elmúlt évtizedben jelentősen emelkedett a diákokat érő zaklatás, fenyegetés és testi bántalmazás aránya az iskolákban. A kutatás szerint 2013 óta látványosan romlott a tanulók biztonságérzete, különösen a svéd szülőktől származó, Svédországban született gyerekek esetében.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 5:55
A svéd iskolásokat sokat több bántalmazás éri egy friss felmérés szerint Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A svéd kormány megbízásából készült friss jelentés komoly kérdéseket vet fel az ország oktatási rendszerével és az iskolák biztonságával kapcsolatban. A dokumentum szerint az elmúlt évtizedben drámai mértékben nőtt a diákokat érő zaklatás, fenyegetés és fizikai erőszak – írja a Samnytt.

A jelentés rossz képet fest az svéd iskolák helyzetéről
A jelentés rossz képet fest az svéd iskolák helyzetéről
Fotó: AFP

A nyilvánosságra hozott tanulmány részletezi, hogy a svéd iskolákban a diákok 2013-hoz képest, ma sokkal kiszolgáltatott helyzetben vannak. A gúnyolódásról beszámoló diákok aránya 33 százalékról 51 százalékra nőtt, a fenyegetések 8-ról 13 százalékra, a fizikai erőszaké pedig 11-ről 16 százalékra emelkedett.

A legnagyobb arányú romlás a Svédországban született, svéd szülői háttérrel rendelkező diákok körében következett be. A legutóbbi felmérés szerint 53 százalékukat csúfolták, 14 százalékukat fenyegették, 17 százalékukat pedig fizikailag bántalmazták. 

A dokumentum kitér a bevándorlással kapcsolatos attitűd változására is. A diákok 45 százaléka aggódik a növekvő bevándorlás miatt, ami jelentős emelkedés 2013-hoz képest. A menedékkérők befogadásának támogatottsága ezzel párhuzamosan visszaesett. A tisztán svéd hátterű tanulók körében a támogatottság 55,8 százalékról 42,5 százalékra csökkent 2013 és 2025 között. 

Borítókép: A svéd iskolásokat sokat több bántalmazás éri egy friss felmérés szerint (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter vesztét okozhatja Nagy Ervin beképzelt, pökhendi arroganciája

Felhévizy Félix avatarja

A „színészkirály” kimutatta a foga fehérjét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu