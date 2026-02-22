Zaklatás, fenyegetés és fizikai erőszak, gyökeresen átalakult a svéd iskolák légköre

A nyilvánosságra hozott tanulmány részletezi, hogy a svéd iskolákban a diákok 2013-hoz képest, ma sokkal kiszolgáltatott helyzetben vannak. A gúnyolódásról beszámoló diákok aránya 33 százalékról 51 százalékra nőtt, a fenyegetések 8-ról 13 százalékra, a fizikai erőszaké pedig 11-ről 16 százalékra emelkedett.

A legnagyobb arányú romlás a Svédországban született, svéd szülői háttérrel rendelkező diákok körében következett be. A legutóbbi felmérés szerint 53 százalékukat csúfolták, 14 százalékukat fenyegették, 17 százalékukat pedig fizikailag bántalmazták.

A dokumentum kitér a bevándorlással kapcsolatos attitűd változására is. A diákok 45 százaléka aggódik a növekvő bevándorlás miatt, ami jelentős emelkedés 2013-hoz képest. A menedékkérők befogadásának támogatottsága ezzel párhuzamosan visszaesett. A tisztán svéd hátterű tanulók körében a támogatottság 55,8 százalékról 42,5 százalékra csökkent 2013 és 2025 között.