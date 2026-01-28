Svédország most azt lépi meg, amiért korábban Orbán Viktort bírálták

A javaslat emellett szigorítaná a 15–17 évesekre vonatkozó büntetéseket is: csökkentené a büntetéskedvezményeket, és a maximálisan kiszabható időtartamot 14 évről 18 évre emelné, miközben az életfogytiglani szabadságvesztés továbbra sem lenne alkalmazható fiatalkorúakkal szemben. Egy másik, fiatalokat célzó változtatás a házi őrizet alkalmazásának kiterjesztése. Strömmer szerint a reform azt is jelentené, hogy a szociális ellátórendszer erőforrásai felszabadulnának más gyermekek számára.
Strömmer azzal érvelt, hogy a megelőzés és a szociális intézkedések továbbra is alapvető fontosságúak, ugyanakkor hangsúlyozta: „aki súlyos bűncselekményt követ el, annak felelnie kell érte, életkortól függetlenül”. Reményét fejezte ki, hogy 2031-re a sikeres megelőző intézkedések lehetővé teszik Svédország számára a korábbi, 15 éves korhatárhoz való visszatérést.
Svédországban az egyre súlyosbodó bandaháborús erőszak válságában már 14 éves gyerekeket is összefüggésbe hoztak kivégzések és más halálos cselekmények végrehajtásával. Gyakran olyan bűnözői hálózatok toborozzák őket, amelyek kihasználják, hogy a jelenlegi szabályok szerint nem vonhatók teljes mértékben felnőttként büntetőjogi felelősségre.
Ezeket a kiskorúakat sokszor „eldobható” végrehajtóként alkalmazzák bérgyilkosságoknál, lövöldözéseknél és robbantásoknál, amelyek területi harcokhoz és leszámolásokhoz kapcsolódnak a széttagolt drogpiacokon belül. A drogokhoz köthető bűnözés továbbra is az elsődleges hajtóerő, amely fenntartja a toborzási láncot, és zsarolás, fegyverkereskedelem, valamint kábítószer-elosztás révén működteti a hálózatokat. Hivatalos jelentések és rendőrségi értékelések szerint ezekben a bandákhoz köthető esetekben az elkövetők és az áldozatok aránytalanul gyakran külföldi hátterűek vagy bevándorló közösségekből származnak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!