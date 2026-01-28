SvédországszigorításOrbán Viktorkorhatárbüntethetőség

Svédország most azt lépi meg, amiért korábban Orbán Viktort bírálták

A svéd kormány a legsúlyosabb erőszakos bűncselekmények esetében 13 évre csökkentené a büntethetőségi korhatárt. Az igazságügyi tárca szerint rendkívüli intézkedésről van szó, mivel a bűnszervezetek egyre fiatalabb gyerekeket használnak fel súlyos bűncselekmények elkövetésére. A svéd kormányfő korábban élesen bírálta Orbán Viktort, amikor a magyar miniszterelnök a Svédországban zajló bandaháborúk miatt emelt szót.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 19:11
Svéd rendőrök
Svéd rendőrök Forrás: AFp
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gunnar Strömmer svéd igazságügyi miniszter közölte, hogy a kormány tovább halad azokkal a tervekkel, amelyek lehetővé tennék, hogy 13 éves gyerekeket is börtönbüntetésre ítéljenek a legsúlyosabb erőszakos bűncselekmények esetében. A január 26-án a Jogalkotási Tanács elé terjesztett javaslat ideiglenesen 15 évről 13 évre csökkentené a büntethetőségi korhatárt – számolt be cikkében a Brussels Signal.

Orbán Viktort korábban támadták azért, mert kritizálta a svéd állapotokat
A svéd kormány támadta korábban Orbán Viktort, most mégis szigorítanak. Fotó: AFP

Ez kizárólag olyan súlyos bűncselekményekre vonatkozna, mint az emberölés, az emberölés kísérlete, a minősített nemi erőszak, a minősített gyújtogatás vagy robbantás, a súlyos közveszélyokozás, valamint a fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények.

A tervezet szerint a változtatás 2026 júliusától lépne hatályba, és kezdetben öt évig lenne érvényben; 2031-ben járna le, hacsak a svéd parlament nem dönt a meghosszabbításáról vagy véglegessé tételéről.

Strömmer az intézkedést egy „sürgős helyzetre” adott válaszként jellemezte, amelyben a bűnözői hálózatok egyre inkább nagyon fiatal gyerekeket használnak ki, akik jelenleg nem vonhatók büntetőjogi felelősségre. A svéd kormány a szélsőséges fiatalkori bűnözés növekedését vészhelyzetként írta le.
Henrik Vinge, a svéd parlament igazságügyi bizottságának elnöke a kérdéssel kapcsolatban így fogalmazott: 

Amikor 13 és 14 évesek automata fegyverekkel rohangálnak, a társadalomnak teljes erővel kell reagálnia. A cél egyszerre a lakosság védelme és az, hogy ezeknek a gyerekeknek esélyt adjunk arra, hogy még időben hátat fordítsanak a bűnözésnek.

Meredek emelkedést tapasztaltak a fiatal bűnelkövetők számában

A hivatalos adatok szerint meredeken nőtt a 15 év alatti gyermekekhez köthető súlyos bűncselekmények száma. Csak 2025-ben 52 ennél fiatalabb személy volt érintett olyan emberölési vagy emberölési kísérleti ügyekben, amelyek bíróság elé kerültek. A rendőrség és az ügyészség ismételten figyelmeztetett arra, hogy a bandák titkosított alkalmazásokon keresztül toboroznak fiatalokat, éppen azért, mert a jelenlegi korhatár alatt csak gyermekvédelmi intézkedésekre, nem pedig szabadságvesztésre számíthatnak. 

A Büntetés-végrehajtási és Pártfogó Felügyeleti Szolgálatot arra utasították, hogy az intézményeket és a működési rendet igazítsák az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének előírásaihoz. A legfiatalabb korosztály esetében a kiszabható büntetések viszonylag rövidek maradnának. 

A javaslat emellett szigorítaná a 15–17 évesekre vonatkozó büntetéseket is: csökkentené a büntetéskedvezményeket, és a maximálisan kiszabható időtartamot 14 évről 18 évre emelné, miközben az életfogytiglani szabadságvesztés továbbra sem lenne alkalmazható fiatalkorúakkal szemben. Egy másik, fiatalokat célzó változtatás a házi őrizet alkalmazásának kiterjesztése. Strömmer szerint a reform azt is jelentené, hogy a szociális ellátórendszer erőforrásai felszabadulnának más gyermekek számára.

Strömmer azzal érvelt, hogy a megelőzés és a szociális intézkedések továbbra is alapvető fontosságúak, ugyanakkor hangsúlyozta: „aki súlyos bűncselekményt követ el, annak felelnie kell érte, életkortól függetlenül”. Reményét fejezte ki, hogy 2031-re a sikeres megelőző intézkedések lehetővé teszik Svédország számára a korábbi, 15 éves korhatárhoz való visszatérést. 

Svédországban az egyre súlyosbodó bandaháborús erőszak válságában már 14 éves gyerekeket is összefüggésbe hoztak kivégzések és más halálos cselekmények végrehajtásával. Gyakran olyan bűnözői hálózatok toborozzák őket, amelyek kihasználják, hogy a jelenlegi szabályok szerint nem vonhatók teljes mértékben felnőttként büntetőjogi felelősségre.

Ezeket a kiskorúakat sokszor „eldobható” végrehajtóként alkalmazzák bérgyilkosságoknál, lövöldözéseknél és robbantásoknál, amelyek területi harcokhoz és leszámolásokhoz kapcsolódnak a széttagolt drogpiacokon belül. A drogokhoz köthető bűnözés továbbra is az elsődleges hajtóerő, amely fenntartja a toborzási láncot, és zsarolás, fegyverkereskedelem, valamint kábítószer-elosztás révén működteti a hálózatokat. Hivatalos jelentések és rendőrségi értékelések szerint ezekben a bandákhoz köthető esetekben az elkövetők és az áldozatok aránytalanul gyakran külföldi hátterűek vagy bevándorló közösségekből származnak.

A svéd miniszterelnök korábban megsértődött Orbán Viktor szavai miatt

Szeptemberben arról számoltunk be, hogy a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson éles kritikát fogalmazott meg Orbán Viktor magyar kormányfővel szemben, ám a Fidesz európai parlamenti képviselője, László András szerint a skandináv ország vezetőjének inkább saját háza táján kellene rendet tennie. Miközben Svédországban napi szinten történnek robbantások és erőszakos bűncselekmények, a svéd kormányfő a magyar jogállamiságot bírálja. Orbán Viktor kemény választ küldött.

A jogállamiság küldetése népünk biztonságának garantálása. Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan használnak gyilkosságra, ott a jogállamiság halott. Svédország a barátunk, és a svéd nép egy nagyszerű és nemes nemzet. Aggódunk érted! Isten áldja Svédországot!

– húzta alá az X-en közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.

Borítókép: Svéd rendőrök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter tanár úr

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu