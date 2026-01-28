Svédország most azt lépi meg, amiért korábban Orbán Viktort bírálták

Gunnar Strömmer svéd igazságügyi miniszter közölte, hogy a kormány tovább halad azokkal a tervekkel, amelyek lehetővé tennék, hogy 13 éves gyerekeket is börtönbüntetésre ítéljenek a legsúlyosabb erőszakos bűncselekmények esetében. A január 26-án a Jogalkotási Tanács elé terjesztett javaslat ideiglenesen 15 évről 13 évre csökkentené a büntethetőségi korhatárt – számolt be cikkében a Brussels Signal.

A svéd kormány támadta korábban Orbán Viktort, most mégis szigorítanak. Fotó: AFP

Ez kizárólag olyan súlyos bűncselekményekre vonatkozna, mint az emberölés, az emberölés kísérlete, a minősített nemi erőszak, a minősített gyújtogatás vagy robbantás, a súlyos közveszélyokozás, valamint a fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények.

A tervezet szerint a változtatás 2026 júliusától lépne hatályba, és kezdetben öt évig lenne érvényben; 2031-ben járna le, hacsak a svéd parlament nem dönt a meghosszabbításáról vagy véglegessé tételéről.