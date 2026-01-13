A nyitott társadalom csodája (Waterlootól Mahmoudig)

Svédország is erős, gazdag, biztonságos és normális hely volt valamikor. Sok honfitársunk disszidált oda a kommunizmus idején. És még az ABBA is svéd, bizony!

Manapság Svédország (is) élvezi a nyitott társadalom, a liberalizmus, az „idegen szép” és a liberális bevándorláspolitika minden „áldását”. Mindennek köszönhetően Svédország ma már nem biztonságos, de cserébe legalább teljesen abnormális hely lett.

Egy kis összeállítás a fentiek igazolására.

A https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8pw95W/expert-forvanad-over-valdtaktssiffror-mot-aldre oldalon jelent meg az alábbi összeállítás: 2021 óta négyszáz, hatvan éven felüli (!) nő ellen követtek el nemi erőszakot. Az elkövetők döntő többsége migráns, akiket egyedülálló idős személyek mellé rendelnek ki ápolói munkára, úgynevezett otthonszolgálatra. Ráadásul mivel az áldozatok nagy része demens, a négyszázas szám nem fedi a valóságot, ugyanis sok bántalmazott nem emlékszik semmire vagy képtelen elmondani, mi történt vele.

A https://www.expressen.se/nyheter/sverige/kravet-efter-domen--infor-aldrevaldtakt/ oldalon ezt olvashatjuk: az otthonszolgálatban dolgozó, 38 éves Shakir Mahmoud Shakir nemi erőszakot követett el a gondjaira bízott százéves (!) asszony ellen. A migránst elítélték, de az ügyében eljáró járásbíróság ítélete szerint nem történt súlyos bűncselekmény, ugyanis hiányzott a megszégyenítő és megalázó vonás a bűnügyből. Így a migráns mindössze négy év börtönt kapott, és nem utasították ki. Vagyis a svéd bíróság értékelése és ebből fakadóan ítélete szerint egy százéves, nyilvánvalóan védekezésre képtelen – nagy valószínűséggel magatehetetlen – öregasszony megerőszakolása az erőszakos bűncselekmények úgynevezett alapfokozatának felel meg, és nem súlyosnak, ahogy azt az ügyészség kérelmezte. Ám a södertörni bíróság szerint az iraki nem követett el erőszakos fenyegetést, „csak” úgy egyszerűen megerőszakolta az idős asszonyt.

A sértett a kihallgatása során elmondta, hogy a migráns tíz percen keresztül erőszakolta, mialatt ő egyfolytában üvöltött és könyörgött, hogy fejezze be. A bíróság szerint viszont a bűncselekmény nem tartalmazott megszégyenítést vagy megalázást. Döbbenetes, igaz? Eddig azt hittem, hogy a nemi erőszak önmagában megszégyenítő és megalázó, de Svédországban ezek szerint már nem ilyen egyszerű a dolog, főleg akkor nem, ha egy rohadék migráns az elkövető. Akkor egy százéves öregasszony megerőszakolása sem kirívóan erőszakos, és nem jár együtt megszégyenítéssel és megalázással.