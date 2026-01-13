idezojelek
Poszt-trauma

A nyitott társadalom csodája (Waterlootól Mahmoudig)

Ma Svédországban képviselik a migránsok a teljes romlást. És győzni fognak. Hacsak…

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
svédországnyitott társadalomwaterlooabbamigránsnemi erőszak 2026. 01. 13. 16:09
0

Svédország is erős, gazdag, biztonságos és normális hely volt valamikor. Sok honfitársunk disszidált oda a kommunizmus idején. És még az ABBA is svéd, bizony!

Manapság Svédország (is) élvezi a nyitott társadalom, a liberalizmus, az „idegen szép” és a liberális bevándorláspolitika minden „áldását”. Mindennek köszönhetően Svédország ma már nem biztonságos, de cserébe legalább teljesen abnormális hely lett.

Egy kis összeállítás a fentiek igazolására.

A https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8pw95W/expert-forvanad-over-valdtaktssiffror-mot-aldre oldalon jelent meg az alábbi összeállítás: 2021 óta négyszáz, hatvan éven felüli (!) nő ellen követtek el nemi erőszakot. Az elkövetők döntő többsége migráns, akiket egyedülálló idős személyek mellé rendelnek ki ápolói munkára, úgynevezett otthonszolgálatra. Ráadásul mivel az áldozatok nagy része demens, a négyszázas szám nem fedi a valóságot, ugyanis sok bántalmazott nem emlékszik semmire vagy képtelen elmondani, mi történt vele.

A https://www.expressen.se/nyheter/sverige/kravet-efter-domen--infor-aldrevaldtakt/ oldalon ezt olvashatjuk: az otthonszolgálatban dolgozó, 38 éves Shakir Mahmoud Shakir nemi erőszakot követett el a gondjaira bízott százéves (!) asszony ellen. A migránst elítélték, de az ügyében eljáró járásbíróság ítélete szerint nem történt súlyos bűncselekmény, ugyanis hiányzott a megszégyenítő és megalázó vonás a bűnügyből. Így a migráns mindössze négy év börtönt kapott, és nem utasították ki. Vagyis a svéd bíróság értékelése és ebből fakadóan ítélete szerint egy százéves, nyilvánvalóan védekezésre képtelen nagy valószínűséggel magatehetetlen öregasszony megerőszakolása az erőszakos bűncselekmények úgynevezett alapfokozatának felel meg, és nem súlyosnak, ahogy azt az ügyészség kérelmezte. Ám a södertörni bíróság szerint az iraki nem követett el erőszakos fenyegetést, „csak” úgy egyszerűen megerőszakolta az idős asszonyt.

A sértett a kihallgatása során elmondta, hogy a migráns tíz percen keresztül erőszakolta, mialatt ő egyfolytában üvöltött és könyörgött, hogy fejezze be. A bíróság szerint viszont a bűncselekmény nem tartalmazott megszégyenítést vagy megalázást. Döbbenetes, igaz? Eddig azt hittem, hogy a nemi erőszak önmagában megszégyenítő és megalázó, de Svédországban ezek szerint már nem ilyen egyszerű a dolog, főleg akkor nem, ha egy rohadék migráns az elkövető. Akkor egy százéves öregasszony megerőszakolása sem kirívóan erőszakos, és nem jár együtt megszégyenítéssel és megalázással.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Üdvös lenne, ha a négy év múlva szabaduló gazember legközelebb ezt az ítéletet hozó bírót erőszakolná meg. Lágyan és kedvesen, mellőzve minden megszégyenítést, megalázást és természetesen minden kirívó erőszakosságot.

A https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GxaMnq/ran-och-valdtaktsforsok-i-huskvarna-tre-tidigare-fall-i-omradet oldalon ezt olvashatjuk: kiraboltak és megkíséreltek megerőszakolni egy 85 éves asszonyt. Több ehhez hasonló eset történik, a rendőrség gyanúja szerint egy banda idős özvegyasszonyokra specializálódott. Két hét alatt négy ilyen bűncselekmény történt Huskvarnában, és az elkövetők egyre brutálisabbak.

Na, vajon kik lehetnek? Talán svéd halászok? Esetleg lapp rénszarvaspásztorok? Netán meänkieli-finn szaunakészítők? Vagy kib…szott muszlim migránsok? Tessék, lehet szavazni.

Itt tart tehát Svédország.

1974-ben az ABBA Waterloo című slágere képviselte Svédországot a 19. Eurovíziós Dalfesztiválon az angliai Brightonban. És győztek.

Eltelt ötvenkét év, és ma Svédországban képviselik a migránsok a teljes romlást. És győzni fognak. Hacsak nem történik valami csoda, például az, hogy az agyhalott svédek magukhoz térnek az utolsó pillanatban, és rendet tesznek a saját hazájukban. Tűzzel-vassal, ha kell.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekgravitáció

Fradi-gravitáció: az erő, amivel más is szakítana

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekeurópai unió

Nem lóverseny az euróbevezetés

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekamerika

A világtörténelem nagy bunkósbotja

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekdonald trump

Trump, Maduro és a libsi farizeusok

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekrendőr

Rejtélyes körülmények között tűnt el egy fiatal borsodi nő, senki nem találja

Magyar Nemzet avatarja

Viszont nagyon keresik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu