Jelszóval lehetett drogot venni egy Teréz körúti boltban

Egészen szokatlan „szolgáltatással” bővült egy budapesti, VI. kerületi, Teréz körúti vegyesbolt kínálata: a hivatalos árucikkek mellett drog is gazdát cserélt ezen a helyen, méghozzá a pult alól – írta meg az Origo.

Drogot adtak el a pult alól a vevőknek egy Teréz körúti vegyesboltban (Fotó: AFP/Hans Lucas/Leo Pierre)

Droghoz tartozó jelszó: sör

A BRFK Kábítószer-bűnözés Elleni Osztályának tájékoztatása szerint már hónapok óta folyt a drogüzlet, amikor lecsaptak a terjesztőre. A nyomozók február 13-án este először egy, az üzlet közelében igazoltatott férfinál találtak 20 gramm marihuánát. A vásárló elmondta:

telefonon egyeztetett az eladóval, és „húsz sört hűtsön be” jelszóval jelezte, hogy ennyi gramm füvet szeretne venni.

Az intézkedés után a rendőrök átkutatták a boltot, ahonnan 112 gramm kábítószert, valamint mintegy kétmillió forint olyan készpénzt foglaltak le, amely a drogértékesítésből származhatott.

A pult mögött dolgozó férfit elfogták. Nála még 600 gramm marihuánát találtak. A gyanú szerint az anyagot grammonként négyezer forintért árulta a pultos.

A lefoglalt mennyiség feketepiaci értéke megközelíti a hárommillió forintot.

A 25 éves N. Bernát ellen kábítószer-kereskedelem gyanújával indult eljárás: kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Egyúttal öt hétre a Teréz körúti vegyesboltot is bezáratták.