Jelszóval lehetett drogot venni egy Teréz körúti boltban

Egészen szokatlan „szolgáltatással” bővült egy budapesti, VI. kerületi, Teréz körúti vegyesbolt kínálata: a hivatalos árucikkek mellett drog is gazdát cserélt ezen a helyen, méghozzá a pult alól – írta meg az Origo.
Droghoz tartozó jelszó: sör
A BRFK Kábítószer-bűnözés Elleni Osztályának tájékoztatása szerint már hónapok óta folyt a drogüzlet, amikor lecsaptak a terjesztőre. A nyomozók február 13-án este először egy, az üzlet közelében igazoltatott férfinál találtak 20 gramm marihuánát. A vásárló elmondta:
telefonon egyeztetett az eladóval, és „húsz sört hűtsön be” jelszóval jelezte, hogy ennyi gramm füvet szeretne venni.
Az intézkedés után a rendőrök átkutatták a boltot, ahonnan 112 gramm kábítószert, valamint mintegy kétmillió forint olyan készpénzt foglaltak le, amely a drogértékesítésből származhatott.
A pult mögött dolgozó férfit elfogták. Nála még 600 gramm marihuánát találtak. A gyanú szerint az anyagot grammonként négyezer forintért árulta a pultos.
A lefoglalt mennyiség feketepiaci értéke megközelíti a hárommillió forintot.
A 25 éves N. Bernát ellen kábítószer-kereskedelem gyanújával indult eljárás: kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Egyúttal öt hétre a Teréz körúti vegyesboltot is bezáratták.
