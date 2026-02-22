Orbán Viktor harcos, de optimista kampányindítója megmutatta, a nemzeti oldalt nem lehet megzsarolni

A hivatalos kampány kezdetén Orbán Viktor miniszterelnök a Magyarországot ért támadások közepette optimista, de harcos beszédet mondott Békéscsabán a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén – értékelte a kormányfő felszólalását lapunknak Pindroch Tamás. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a kormányfő által elmondottakban hangsúlyos szerepet kapott a háborúból való kimaradás fontossága, hogy április 12. ezért az ország szempontjából sorskérdésnek is értékelhető szavazás lesz. Orbán Viktor rámutatott: a tét nemcsak az, hogy a Fidesz–KDNP tudja-e folytatni a kormányzást, hanem az is, sikerül-e megvédeni Magyarország szuverenitását.

Orbán Viktor tisztázta, a nemzeti oldalt nem lehet megzsarolni

Magyarországot nem lehet megzsarolni

A gyűlés kiemelt témája volt, hogy Ukrajna a Barátság olajvezeték elzárásával káoszt és társadalmi feszültséget, gazdasági bizonytalanságot akar elérni Magyarországon.

– Ezzel az a céljuk, hogy egy általa és Brüsszel által támogatott bábkormány, a Tisza Párt kerüljön hatalomra. Az energiaválság kirobbantásáról e három szereplő Münchenben egyezett meg a múlt hét végén, ezt a miniszterelnök müncheni paktumnak nevezte. Ezzel veszélybe sodornák Magyarország energiaellátását – reagált az elemző, kiemelve, nem véletlenül nyomatékosította a kormányfő, hogy amennyiben nem lenne elegendő olajtartalékunk, rögtön ezer forintba kerülne a benzin a kutakon, a rezsiért pedig a mostani ár háromszorosát kellene fizetnie a magyar családoknak.

A miniszterelnök egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy

amikor a Tisza rendszerváltásról beszél, azt érti ezalatt, hogy a mostani patrióta kormánnyal szemben hozzájárulnának Ukrajna uniós tagságához, elfogadnák az unión belüli vétójog megszüntetését,

amely függetlenségünk biztosítékát is jelenti a közösségen belül.

– A Tisza Pártba beépült globális nagytőke megakadályozná, hogy a multik idén 2000 milliárddal járuljanak hozzá a közteherviseléshez, illetve az is a céljuk, hogy visszavennék a magyaroktól az elmúlt tizenhat év alatt kivetett 15 ezer milliárdnyi különadó összegét is. Viszont Orbán Viktor határozott szavakkal üzent a müncheni paktum résztvevőinek, amikor kijelentette: Magyarországot és a nemzeti oldalt nem lehet megzsarolni – mondta az Alapjogokért Központ vezető elemzője, majd Orbán Viktor szavait idézve hozzáfűzte,

aki azt hiszi, hogy külső nyomással térdre lehet kényszeríteni az országot, az súlyosan téved, és nem ismeri a magyarokat. Aki belénk harap, annak ki fog törni a foga.