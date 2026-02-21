Rogán Antal: Azt nem fogadhatjuk el, hogy Ukrajna zsarolja Magyarországot

A hivatalosan is elindult kampány során a legfőbb veszélyt a külföldi befolyásolás kísérlete jelenti – tette világossá a Hír Tv-ben Rogán Antal. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szerint a Tisza Párt felemelkedése nem a véletlen műve, hanem egy tudatosan felépített folyamat eredménye, ahol a nemzetközi érdekkörök magyarországi lerakata gyanánt használják az ellenzéki formációt. Ez a szuverenitás elleni támadás minden eddiginél durvább eszközökkel zajlik, hiszen a dollármilliárdok és a brüsszeli megrendelések közvetlenül a magyar választások kimenetelét akarják manipulálni.

A választás tétje, hogy ha a brüsszeli politika érvényesül Magyarországon, arra rá fognak fizetni, mert Brüsszelt csak a saját érdekei érdekli, nem a magyar emberek, a magyar családok – emelte ki Rogán Antal, hangsúlyozva: azt nem fogadhatjuk el, hogy Ukrajna zsarolja Magyarországot

A miniszter szerint Brüsszelben eldöntötték, hogy egész Európát le akarják szakítani az orosz energiahordozókról. „Ha olyan kormányt választanak, amelyik a magyar érdek helyett a brüsszeli utasításokat fogja követni, arra a magyarok rá fognak fizetni” – nyomatékosította.

Beszélt arról is, hogy Ukrajna egy háborúban álló ország, ha mi oda európai katonákat küldünk, akkor háborúba keveredünk Oroszországgal. „És én ennek a következetes előkészítését látom” – jegyezte meg.

Úgy vélte, mind Magyar Péter, mind a Tisza Párt egy óriási kockázat, „fogalmunk sincs, hogy adott kérdésekben mit fognak tenni.”

