MagyarországállamtitkárkultúraHankó Balázs

A kultúra és a családpolitika területén is Magyarország szövetségese a Szentszék

Rómába és a Vatikánba látogatott Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter és delegációja. A tárca vezetője a szombati általános pápai audiencián találkozott XIV. Leó pápával. A kulturális és innovációs miniszter lapunknak beszámolt arról, hogy XIV. Leó pápával most találkozhatott először az audiencián, akinek megköszönte, hogy a jubileumi évben a magyarok ilyen sok értékes eseménnyel társulhattak a szentévi programsorozathoz. A delegáció felkereste a Pápai Életvédő Akadémiát, ahol a magyar családpolitikáról és a mesterséges intelligenciáról tárgyaltak.

Jánosi Dalma
2025. 12. 07. 15:59
XIV. Leó pápa és Hankó Balázs Forrás: Jánosi Dalma
„A Szentszék nemcsak a béke kérdésében szövetségese Magyarországnak, hanem a családpolitikában is. A Vatikánban jól ismerik és nagyra értékelik, hogy a magyar kormány kiáll a teremtett világ rendje szerinti családmodell mellett” – mondta lapunknak Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter vatikáni látogatásáról. A római és szentszéki látogatására Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár, Kiss-Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár, valamint Lantos Krisztina, a Kulturális és Innovációs minisztérium tanácsosa is elkísérte.

Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter a Vatikánba látogatott Fotó: Jánosi Dalma
A kulturális és innovációs miniszter lapunknak beszámolt arról, hogy XIV. Leó pápával most találkozhatott először az audiencián.

Megköszönte a pápának, hogy a jubileumi évben a magyarok ilyen sok értékes eseménnyel társulhattak a szentévi programsorozathoz. 

200 programot szerveztek a Római Magyar Akadémia, a Pápai Magyar Intézet és a nagykövetség közreműködésével, melyek több mint hatvanezer embert vonzottak be a Római Magyar Akadémiára és több százezren láthatták a Művészeti Akadémia fényinstallációját, melyek a Falconieri – palota homlokzatát fényjátékkal világították meg. 

A tárca vezetője számos kulturális és egyházi rendezvény közül kiemelte, hogy felújították a palota oldalán látható Magyarok Nagyasszonya mozaikot, illetve több igen értékes konferenciát is rendeztek, ilyen volt Mindszenty bíboros úr évfordulója, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása kapcsán megtartott konferencia.

A miniszter azt is elmondta, azt kérte a Szentatyától, hogy áldja meg a magyar fiatalokat, családokat, a magyar tudományt és a kultúrát. Kiemelte Európában a magyar kormány, egy olyan modern keresztény kormány, amely keresztény válaszokat a modern kor kihívására. Akár a család politika, a kultúra, az értékválasztás, az oktatás, vagy a tudomány területéről van szó. 

Hankó Balázs arról is beszélt, hogy a delegáció ajándékaként egy festményt adott át XVI. Leó pápának és meghívta, hogy 2027-ben látogasson el a Falconieri - palotába, a Római Magyar Akadémiára, melyet 1927-ben Klebelsberg Kunó kulturális miniszter alapított. 

A pápai audienciát követően a magyar delegáció felkereste a Pápai Életvédő Akadémiát, ahol Renzo Pegoraro atyával, az intézet elnökével találkozott. A látogatás során szó esett az innovációról, a családok és a kultúra kérdéséről, valamint korunk nagy kihívásáról a mesterséges intelligenciáról. A miniszter a Vatikánban arról is beszélt, hogy a közös egymillió dolláros kutatás kezdődött a Pázmány Péter Katolikus egyetem és az Amerikai Katolikus Egyetem között.

Hankó Balázs lapunknak kiemelte: 

vatikáni útja alakalmával azt tapasztalta, hogy tisztelet övezi a magyar családpolitikát, hiszen az alaptörvényben is benne van, hogy Magyarország kiáll a teremtett világ rendje szerinti családmodell mellett. 

Hozzáfűzte sajnos az Európai Unió vezetése ezt nem erősíti meg, ezért Magyarországnak szövetségesekre van szüksége. 

Ugyanúgy, mint ahogy a békében a Vatikán a szövetséges a családpolitikában is

 – mondta a miniszter.

A delegáció tagja, Kiss – Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár lapunknak kiemelte, hogy a Római Magyar Akadémia alapítása óta a hit és a kultúra intézménye. A szentév során Magyarország szentszéki nagykövetségével a Pápai Magyar Egyházi intézettel közösen rengeteg programot megvalósítottak meg. Ennek köszönhetően a magyar kultúra nagyon sok emberhez elért, hiszen nemcsak az olaszokat szólították meg, hanem az ide utazó turistákat is. Büszkén számolt be arról, hogy hatvanezres látogatottsága volt a szentévben az intézetnek, de akár milliós nagyságrendű lehet azok száma, akik A Falconieri – palota falán megjelent fényinstallációkat láthatták és ezen keresztül ismerkedhettek meg a magyar kultúra szépségeivel.

Borítókép: XIV. Leó pápa és Hankó Balázs (Fotó: Jánosi Dalma)

