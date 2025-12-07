A kultúra és a családpolitika területén is Magyarország szövetségese a Szentszék

„A Szentszék nemcsak a béke kérdésében szövetségese Magyarországnak, hanem a családpolitikában is. A Vatikánban jól ismerik és nagyra értékelik, hogy a magyar kormány kiáll a teremtett világ rendje szerinti családmodell mellett” – mondta lapunknak Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter vatikáni látogatásáról. A római és szentszéki látogatására Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár, Kiss-Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár, valamint Lantos Krisztina, a Kulturális és Innovációs minisztérium tanácsosa is elkísérte.

Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter a Vatikánba látogatott Fotó: Jánosi Dalma

A kulturális és innovációs miniszter lapunknak beszámolt arról, hogy XIV. Leó pápával most találkozhatott először az audiencián.

Megköszönte a pápának, hogy a jubileumi évben a magyarok ilyen sok értékes eseménnyel társulhattak a szentévi programsorozathoz.

200 programot szerveztek a Római Magyar Akadémia, a Pápai Magyar Intézet és a nagykövetség közreműködésével, melyek több mint hatvanezer embert vonzottak be a Római Magyar Akadémiára és több százezren láthatták a Művészeti Akadémia fényinstallációját, melyek a Falconieri – palota homlokzatát fényjátékkal világították meg.

A tárca vezetője számos kulturális és egyházi rendezvény közül kiemelte, hogy felújították a palota oldalán látható Magyarok Nagyasszonya mozaikot, illetve több igen értékes konferenciát is rendeztek, ilyen volt Mindszenty bíboros úr évfordulója, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása kapcsán megtartott konferencia.

A miniszter azt is elmondta, azt kérte a Szentatyától, hogy áldja meg a magyar fiatalokat, családokat, a magyar tudományt és a kultúrát. Kiemelte Európában a magyar kormány, egy olyan modern keresztény kormány, amely keresztény válaszokat a modern kor kihívására. Akár a család politika, a kultúra, az értékválasztás, az oktatás, vagy a tudomány területéről van szó.